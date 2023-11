Gobernar implica la administración y el control de un Estado, velar por el cumplimiento de las leyes, decidir sobre las políticas públicas a favor de la población. No es lo mismo que el Estado. El gobierno se clasifica por sus instituciones y la capacidad de éstas para responder a las demandas de la ciudadanía. AMLO prometió gobernar a través de 100 acciones, que ha incumplido.

Como se cita en las redes, por @edusax79 y otros más. Canceló el programa de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena. Se ha reducido la educación primaria indígena. Hay más pobreza extrema que en 2018, pese a que creció la masa salarial. Canceló las estancias infantiles, que dijo apoyaría. Hay menos becas del CONACYT. No hay sistema de salud como el de Dinamarca y no hay medicinas. No bajó el precio de las gasolinas. Aumentó impuestos como el IEPS y el ISR e IVA para servicio de transporte y entrega de alimentos. Aumentó la deuda pública con un déficit presupuestal que no cumple las disposiciones constitucionales. Su gobierno está lleno de amigos y parientes, el nepotismo aumentó. No se ha transparentado los bienes de los funcionarios y sus familias, ni los de él. Acabó con el Estado Mayor Presidencial, pero no con las escoltas, los autos de lujo blindados, la ayudantía y los servicios médicos. Nunca descentralizó ni dependencias, ni decisiones. Ha minado el Estado de Derecho, alejado la inversión y no invierte en el nearshoring. No acabó con la corrupción, que hoy es pública y notoria con Segalmex a la cabeza, incluso transportando fentanilo. No ha impulsado la transición energética, frenó la reforma eléctrica y pone en riesgo el abasto para el crecimiento económico.

¿Más? No realizaría proyectos que afecten al medio ambiente, ahí tenemos al Tren Maya, Dos Bocas y un largo etcétera. No ha logrado que el AICM deje de estar saturado, ni aún con las medidas para fortalecer al AIFA, que trabaja con subsidios. Sigue el narcotráfico aumentando su influencia, los abrazos no funcionan. Hay más de 10 mil homicidios y más de 14 mil desaparecidos en su sexenio. Se confirmó la investigación de los 43 hecha por Murillo y él sigue preso, los asesinos, sueltos. Van 45 periodistas asesinados y a diario se ataca a la prensa libre, incluso por nombre y falsas acusaciones. La fiscalía no es autónoma y ha servido a su titular y sus intereses personales. No hay defensa a migrantes, se sigue la línea de Washington y se queman vivos en Chihuahua. No dialoga con la oposición, ni con los científicos, ni con las ONG, ni con las feministas, ni con la comunidad LGBTTTQ+. Acumuladas pérdidas contra crecimiento, la economía aún no llega al nivel de 2018. No creó las 100 universidades y ha bajado el presupuesto a las que funcionan. Canceló la Reforma Educativa.

¿Por qué habríamos ahora de creer que va a apoyar la reconstrucción de Acapulco? Ha hecho tres visitas, sin interactuar con los acapulqueños. No es miedo, es precaución. No hay manera de dar la cara, porque puede sin duda ser atacado, porque repudiado ya está. Y dice que habrá todo el recurso necesario, habla de miles de millones, pero solo cuenta con 61 mil que dedicará a sus programas para apoyar a la población. Ejército y Guardia Nacional rebasados por delincuencia. No hay un plan para iniciar la reconstrucción. Empresarios hoteleros y restauranteros ya han presentado uno. Se dice que apoyarán ese esfuerzo.

CFE no logra restablecer el servicio, el agua escasea y hay riesgo de enfermedades infecciosas. No hay alimentos. Las tiendas comerciales privadas y las farmacias se han movilizado con gran eficiencia para ayudar e inclusive dar lugares a las Fuerzas Armadas para atender a la población. Los censos avanzan y eso ayuda al humor social. La crisis de gobernabilidad solo puede acabarse con un mando bien organizado.

Mientras, en la CDMX todo es política. El Dr. Muerte quiere fuero para no ir a la cárcel. El TEPJF le enmendó la plana al INE, solo 4 mujeres, y toma aire García Harfuch. Se logró acuerdo en el FAM para elegir candidaturas estatales. AMLO decide candidaturas de Morena y aliados. Sheinbaum recorre el país y busca alianzas, tras la traición en el Estadio Azul. La elección de Rector de la UNAM está próxima y estará permeada por la política nacional.

La renuncia de Zaldívar, nuevo acto de servilismo hacia AMLO para que nombre ministro por 15 años. Todo desaseado. Aún no acepta el Senado la renuncia “por causas graves”, que es la sobrevivencia de la 4T y el triunfo de su candidata. Se reunió aún antes de presentar renuncia con #EsClaudia. La ley no les aplica. Esta fue la nota del día de antier. Sin duda, AMLO juega sus cartas sin ningún decoro.

Aunque gana UNAM amparo contra blindaje de la ministra Esquivel. Veremos qué terna alista AMLO, que dice será de mujeres que no traicionen su causa. Requiere mantener aceitada la revocación de mandato, que, de perder, usará sin duda. Si reconoce la derrota. Porque la cárcel le da pánico.

Pero de lo que nadie habla es del contrabando de una tonelada de metanfetaminas descubierto en Hong Kong, empacadas en costales de Segalmex, con el escudo nacional y la leyenda “Gobierno de México”, con un valor aproximado en mercado de 81 M de dólares destinados al consumo en Japón, Australia y Nueva Zelanda.

¿Quién puede manejar esta carga y usar contenedores a nombre del gobierno mexicano para exportar “maíz y frijol”? Por lo pronto, Leonel Cota, titular de Segalmex, se deslinda y asegura iniciará denuncias. Hubo en Hong Kong cuatro detenidos que pagaron su fianza, pero se investiga el asunto. ¿Quién revisa los embarques que salen de nuestro país? El gobierno. Fue al azar la revisión en China. ¿Dirá AMLO que China también conspira contra su gobierno?

Y me queda la duda, cómo acabarían tras Otis los sembradíos en Guerrero de las amapolas para el tráfico de los opioides a EU. ¿De qué vivirán los narcos, entre tanto? 3,500 efectivos militares y de la guardia, para resguardar a más de un millón de habitantes, es a todas luces insuficiente. AMLO no pondrá un pie en las zonas afectadas en Guerrero. Desde luego que no habrá Navidad feliz. Si quieres ayudar canaliza tu donativo a la Cruz Roja.