Albazos, corrupción y persecución

Lo ocurrido en el Senado es un episodio muy vergonzoso. Legisladores de Morena, primero, acuerdan nombrar a un comisionado del INAI y luego en el pleno votan en contra. La burla ofende. La oposición tomó la tribuna como forma de protesta pacífica, pero el senador César Cravioto, a golpes, contra mujeres, trató de bajar la manta. ¿Cuándo se había visto algo así? Tomas de tribuna han sido muchísimas y nunca se han agredido entre legisladores. Gritos, ofensas, en fin, de todo.

La sociedad civil se movilizó en defensa del INAI a las puertas del Senado. Morena y aliados subieron al piso 14 para hacer una sede alterna, pero no tenían quórum. Bajó el presidente Armenta a cerrar la sesión y convocar a una sede alterna, a darse a conocer mediante la Gaceta Parlamentaria. Se paralizó el Senado.

Entonces AMLO llamó a los senadores a Palacio Nacional para darles instrucciones. De ahí salieron a Xicoténcatl, viejo salón de sesiones, donde Xóchitl Gálvez se había encadenado a la mesa de la Presidencia, por lo que sesionaron en el patio. De repente dieron posesión como senadora a una suplente, cuya titular se encontraba de viaje oficial, y no había pedido licencia. Este acto ilegal se explica por falta de quórum. Algunos senadores llegaron después y quizá tuvieron quórum. Pero lo cierto es que el paquete de leyes que envió la Cámara de Diputados no pasó por el proceso legislativo y se declaró que todas eran de obvia y urgente resolución, sin un fundamento jurídico sustentable.

La oposición no llegó porque el anuncio de la nueva sede fue en un plazo muy corto, y porque llegar al centro, con el concierto de Rosalía, impedía el acceso a la vieja casona del Senado. Y no había mucho por hacer.

Solo la 3 de 3 había cumplido con pasar por comisiones, contaba con dictamen de consenso, y se le dio primera lectura en la sesión correspondiente. Desde luego hubo oposición. De repente llegó carta de la JUCOPO de Cámara de Diputados, firmada por Morena, PT, PVEM y PRD, para pedir modificaciones al dictamen y regresarlo a la Cámara, sin avisar a sus diputados y desde luego esto causó indignación porque ellos votaron a favor la iniciativa, y sin contar con acuerdo de sus diputados pretendían bloquearla. El Senado hizo caso omiso de la carta y el senador Damián Zepeda anunció que romperían la moratoria solo para votar la 3 de 3. Esperemos a ver qué recursos tramitan las fracciones parlamentarias ante violaciones al proceso legislativo.

Mientras tanto, “Es Claudia” la que tiene las manos metidas en crear problemas. Quiere apoderarse de la UNAM, violenta procesos con César Cravioto, saca al público grabaciones de empresarios supuestamente extorsionados cuando se trata de una averiguación en proceso que puede ser argumentada como falta. No termina con el mantenimiento del Metro, y desde luego, la Línea 12 no funciona. Pero ella anda de gira, mientras sus golpeadores operan en contra de opositores. Acusar a los mejores cuadros del PAN, posibles candidatos a la Jefatura de Gobierno, como es el caso de Santiago Taboada y Jorge Romero, es una vulgar chicanada, los acusa de desaparición forzada y de secuestro para poder intervenir sus comunicaciones y espiarlos. Como no puede aceptar que se perdió el corazón de Morena en 2021, en la CDMX, recurre a la persecución política de opositores.

Es muy claro que Morena puede volver a perder a la ciudad y como no hay nada que la Jefa de Gobierno pueda promover como logro o mejora, “Es Claudia” busca aliados en los estados, en las universidades, con contratistas, en fin, desesperada ahora se refugia en la llamada transa inmobiliaria, con testigos desconocidos que alegan supuestas extorsiones. Viola el debido proceso al hacer públicas las denuncias porque busca escándalo, no justicia.

Ahora sabemos que Andrés López Beltrán es su consentido y le otorga a sus amigos contratos millonarios, con concursos amañados, donde solo ellos participan con diferentes razones sociales, pero los mismos socios. Latinus habla de 100 millones de pesos. En Palacio odian a Latinus, pero no han podido nunca rebatir sus reportajes de investigación. Solo hay ataques, pero nunca aclaraciones. La familia Labora son los amigos de “Andy” y tienen varias empresas, que ganaron las obras en el lago de Texcoco y otras con Conagua y Sedatu. Además, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad asegura que “Andy” ha colocado a muchos amigos en puestos clave del gobierno federal para obtener beneficios.

Así las cosas, el deterioro de Morena va en aumento, la honestidad valiente muy abollada, la unidad muy fragmentada. La investigación aplastada con la nueva ley, en todas las universidades y centros. Financiera Rural desaparece y no se rescata, se aprobaron La ley de Humanidades, que sustituye al CONACYT, y viola la libertad de investigación y docencia, espacio aéreo a militares, recursos de turismo al ejército, control del tren maya a militares, aerolínea militar, condiciones para la minería que restringen la actividad, entre otras muchas lesivas a la economía y fortalecen a las fuerzas armadas. La economía va mal, ya AMLO habla de que heredará a su sucesor una crisis, que dice será por factores externos, pero que tiene fuertes contenidos internos. Pero quizá ésta llegue antes porque las finanzas públicas están muy presionadas, los ingresos no alcanzan para seguir quemándolos en PEMEX y en CFE, por lo cual peligra nuestra calificación crediticia y la deuda pública que se ha incrementado.

Ni Santiago Taboada está solo, ni Jorge Herrera lo está. Esta persecución ha unido más a la oposición y a la ciudadanía contra la aspirante a tirana, mucho peor que su jefe. Debemos entender que #ElCambioqueTodoDestruye no es el camino. La Alianza no es solo electoral, es la propuesta de un gobierno de coalición que cambie el sistema político y hacerlo equilibrado y participativo. Una persona no puede tomar sola una buena decisión, requiere de debate de ideas, propuestas y proyecto. De un programa que ayude a reconstruir estas ruinas que ves.

Falsear encuestas para dar a Delfina como ganadora es también corrupción, pero ella nada muy bien en esas aguas, las conoce y las utiliza. Ojalá y el Edomex entienda el riesgo real que enfrenta en esta elección. Si no vives ahí, seguro tienes parientes y amigos que están allá, anímalos a ir a votar, invítalos a reflexionar, las encuestas están muy parejas. Que nadie se quede sin votar. El voto es el arma.