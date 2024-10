Hace algunos años, comenzó a sonar un nombre dentro del mundo del rejoneo en México. Poco se sabía de él. Bautizado como aquel legendario guerrero árabe que sobre el año 700 d. C. formó parte de la conquista en la ocupación musulmana en Hispania, este jinete queretano se propuso conquistar el mundo del toreo a caballo.

Sin alardes publicitarios, su estrategia se basó en la impecable formación ecuestre que obtuvo desde niño practicando las disciplinas de salto y adiestramiento, llegando a formar parte del equipo nacional infantil.

En la primavera del año 2018, tuvo la oportunidad de estar en casa del maestro Diego Ventura, figura del rejoneo mundial, donde comenzó a trazar su camino como rejoneador. Se le abrieron los ojos a un universo de exigencia máxima, dedicación, disciplina y entrega absoluta a su formación como torero a caballo. Pese a lo breve de su estancia en la Puebla del Río, el impacto fue tal que desde entonces Tarik no ha parado un instante en perseguir su sueño y trabajar para alcanzarlo.

Con el apoyo incondicional de su padre y su familia, el siguiente objetivo fue encontrar un maestro que tuviera la vocación de enseñar, la facilidad para hacerlo y que como es lógico fuera una eminencia en el tema. Superaron su objetivo al convencer a una figura del toreo a caballo lusitano, el maestro Vítor Ribeiro, quien ha estado al frente desde entonces de la formación ecuestre taurina del talentoso rejoneador queretano.

Desde el debut en público, el 12 de enero del 2019 en Arandas, Jalisco, la carrera de Tarik Othón ha sido llevada despacio, con temple, con pasos firmes y galope seguro. Siguiendo un plan trazado a mediano y largo plazo, conceptos que suelen adolecer en el medio taurino mexicano.

El desarrollo como jinete de Tarik Othón ha sido constante y rotundo, lo que le ha llevado por consecuencia a convertirse en un torero capaz y entendido. Entre mayor compaginación y comunicación exista entre el jinete y su caballo, mejor resulta ser el rejoneador.

A toda esta planeación además de las miles y miles de horas de trabajo práctico y teórico, Tarik cuenta con un atributo esencial para el toreo: la personalidad. Sencillo, educado y formal, este hombre es un joven seguro de sí mismo dentro y fuera del ruedo. No confunda estas cualidades con arrogancia; todo lo contrario, tiene la viril elegancia de la sencillez y el respeto a sus mayores jerarquías que solamente la tauromaquia es capaz de impregnar en quienes adoptamos esta maravillosa cultura y sus valores.

Montado, Tarik, se desenvuelve con gran expresión. Su cuadra es una joya equina y torera. Caballos de hechuras finas que saben que sobre sus lomos va un torero guiado por un estupendo jinete que los ama y les permite expresarse como cada uno de ellos siente.

Valiente como aquel guerrero, el queretano cruza la raya que eleva al toreo a un arte superior. Caballo, toro y jinete logran conectar con el público de manera especial. Su amplio conocimiento y su oficio como rejoneador lo hacen un torero singular, digno de verse y disfrutar de sus decididas actuaciones.

Los rejoneadores no cuentan con novilladas, por lo que su formación suele ser en corridas de toros. Este ha sido el camino hacia la alternativa de Tarik, festejos mixtos en los que en la mayoría de los casos lidió toros, lo que lo ha llevado a alcanzar un sitio privilegiado como torero. Este próximo viernes, 1 de noviembre, recibirá la alternativa como matador de toros de manos de Diego Ventura en la emblemática joya de las plazas de toros del país como lo es Juriquilla. 4 toros de Montecristo para los de a caballo. Como es costumbre en esta plaza, el cartel está rematado con arte, talento y buen gusto. A pie alternarán el sevillano Juan Ortega, que, si usted no lo ha visto, no se pierda la oportunidad de hacerlo y disfrutar la manera tan despaciosa de interpretar el toreo de este hombre, que se las verá con Diego San Román, otro queretano de valor superior y que lleva el toreo al límite de la emoción. Noche mágica en Juriquilla como es costumbre, quedan boletos, se espera un llenazo, cita imperdible para el buen aficionado en la noche que Tarik se hará matador de toros.

Fin de semana importante de actividad taurina nacional; la noche del sábado 2 de noviembre, la tradicional Corrida del Día de Muertos en Morelia con un cartelazo: Javier Funtanet, Joselito Adame, Juan Ortega e Isaac Fonseca ante astados de Peñalba.

Además, habrá toros viernes y sábado en Aguascalientes; sábado en San Miguel de Allende, Tlaxcala, Hidalgo, Tamaulipas y el domingo en Ciudad Juárez.

México es taurino y celebra sus festividades importantes como el Día de Muertos, con toros.