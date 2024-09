¡Olé Tenopala!

El primer festejo de triunfadores del serial de novilladas en la Plaza México permitió a los toreros triunfar y al público disfrutar de seis novillos estupendamente presentados en distintos tipos, desde los muy serios y corpulentos, hasta dos verdaderos dijes de animales. Bravura, clase y casta. Si se fueron con las orejas fue por la desesperante falta de entrega y oficio de los novilleros para oficiar con la espada, porque con capote, banderillas y muleta sí que disfrutamos.

No hubo el novillo estrella, lo que hubo fue un gran nivel medio en el comportamiento de los seis animales, con sus matices, cualidades y defectos, siempre manteniendo el interés en los aficionados.

Tenopala es una ganadería tlaxcalteca, propiedad de don Carlos González Chapa, con divisa guinda y rojo pastan dentro del rancho Santa Rosa, en el municipio de Atlangatepec en el taurino estado.

Fundada en 1987 bajo el nombre de Apizaco por los padres del actual propietario, don Carlos González Pérez y doña Evelia Chapa, teniendo como base ganado del hierro familiar de Coaxamaluca.

En 2006 se le cambió el nombre de Apizaco a Tenopala, en 2010 Carlos le compra a su señora madre y hermanos la ganadería. En 2014, el hato ganadero, origen Saltillo, pasa a formar parte del hierro de Felipe González. Adquiriendo Tenopala reses de origen encaste Parladé - Domecq que importaron en su momento los ganaderos de La Joya, también tlaxcaltecas y parientes entre sí.

Presentarse en la Plaza México para ganaderos y toreros es la exposición en el máximo escenario de la tauromaquia en México. Responsabilidad total y la respuesta a un sueño que se viene trabajando día a día, en el caso de los ganaderos con grandes inversiones en tiempo, dinero y esfuerzo. Cada vuelta a los potreros a revisar los animales que han pastado ya en libertad los primeros tres años de su vida en el campo bravo, dentro de grandes extensiones en absoluto equilibrio ecológico, donde la sabia naturaleza manda y cientos de especies de animales de todos tipos, la vegetación del lugar y la armonía de la paz incomparable del campo bravo hacen su trabajo.

De becerros a novillos apartados con la ilusión de lidiarse en alguna plaza importante y contar con la suerte que los toreros ese día los entiendan y aprovechen. Dedicación y esmero patente en la presentación de los seis ejemplares que Tenopala presentó para tres de los triunfadores, César Ruíz, Manolo González y Andrés García.

La tarde fue muy agradable, bajo el sol inmisericorde del medio día capitalino, los tres toreros expusieron en el ruedo sus mejores cartas, su máxima ilusión y distintas tauromaquias. Los novillos fueron cómplices y protagonistas de una de las novilladas más entretenidas de esta temporada.

César Ruiz tiene personalidad, es distinto y conecta de manera natural con la gente, además de tener valor y mostrar una tauromaquia fresca y distinta basada en suertes antiguas y rememorando toreros como el Pana. Esta base taurina debe ya respaldarla con oficio e inteligencia durante la lidia, seleccionando terrenos y planteamientos, sin perder su frescura e inventiva. Para su evolución y crecimiento es fundamental mejorar técnica y capacidad de respuesta ante los distintos momentos de la lidia.

Manolo González de no estar perdido con la espada hubiese cortado cuatro orejas en sus dos actuaciones en esta plaza. No lleva ni 10 novilladas. Conecta y explota en el ruedo con carisma, ganas y personalidad. Tiene valor del bueno, del que no se aburre en la cara del toro y sabe estar cerca de los pitones buscando el toreo y no el efecto. Ha sido, en lo personal, de los novilleros que más me han gustado y sin apresurarlo es menester de todos impulsar su carrera porque cualidades tiene para funcionar en esto.

Andrés García tiene arte, tiene escuela. Se le exige porque se sabe lo que puede dar. Mostró evolución desde su pasada novillada en esta plaza, tuvo momentos muy buenos sin llegar a redondear.

Una buena tarde de toros enaltecida por la presentación y juego de los novillos de Tenopala.