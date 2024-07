¡A correr!

La semana más famosa, taurinamente hablando, en el mundo es, sin duda, la del 7 al 14 de julio, fecha en la que se llevan a cabo en la ciudad de Pamplona, capital de la provincia de Navarra al norte de España, las fiestas en honor a San Fermín. Los famosos encierros datan del siglo XVI, hasta convertirse en el fenómeno que conocemos y disfrutamos en estos tiempos.

El nombre con el que se conoce el correr los toros en Pamplona es El Encierro, cuando esta actividad se reproduce en otras partes del mundo se suele denominar “Pamplonada”, haciendo referencia a lo que sucede en la capital navarra.

El próximo sábado 13 de julio, cuando en Pamplona estén por cantar El pobre de mí, como símbolo de fin de fiestas, en la Plaza de Toros México viviremos por primera vez una Pamplonada para dar inicio a una esperanzadora temporada de novilladas.

Si bien en esta reciente Temporada de Reapertura se dio una novillada, habrán pasado 805 días desde que no se daban festejos menores de forma consecutiva en el gran coso, debido, como usted lo sabe, a la absurda suspensión de actividades que, por justicia y en honor a la libertad de todos los mexicanos, hoy ya es historia.

Fundamental resulta trabajar en el futuro de la Fiesta por medio del apoyo a los novilleros que son, hoy, el presente de las posibles ilusiones de un mañana. Desgraciadamente, se dan muy pocas novilladas en México. En otros tiempos, muchas plazas basaban sus temporadas en festejos menores: Acapulco, Puerto Vallarta, Mazatlán, Torreón y aquí en la capital el restaurante Arroyo, donde ya se tiene planeada una temporada en fechas por definir. Plazas como La México y Guadalajara siempre dan novilladas, pero evidentemente no es suficiente porque en estas plazas deben de llegar los toreros a consagrarse y no a formarse; para eso está la provincia y cómo no recordar con nostalgia las “Novilladas Delicados” y la “Feria Nacional del Novillero Telmex”, de donde salieron buenos matadores de toros.

Ayer en la ciudad de Morelia, Michoacán, la Fundación Ángeles Taurinos anunció una corrida de toros para el viernes 2 de agosto con José Mauricio, Jorge Sotelo y Paola San Román ante seis toros de El Batán. Además, y esto es una gran noticia, se dieron a conocer cinco novilladas los viernes a las 8 de la noche, comenzando el viernes 9 de agosto con una sexteta de la que saldrán dos triunfadores. El viernes 16 de agosto harán el paseíllo otros seis novilleros para sacar dos triunfadores más. Los triunfadores del día 9 alternarán el 23 con un novillero por definir que tenga más rodaje para de ahí obtener un triunfador. Lo mismo sucederá el día 30 con los triunfadores del 16 para que un novillero más conforme la tercia en la que Bruno Aloi, máximo triunfador en el Palacio del Arte el pasado mes de octubre con cuatro orejas y un rabo, alternen en el festejo de triunfadores en el mes de octubre. Sin duda, un acierto que motiva la competencia entre los toreros y el aliciente de poder torear tres de las cinco novilladas programadas. Enhorabuena una vez más para la Fundación Ángeles Taurinos y todo su equipo.

Ojalá y en cada feria se programara por lo menos una novillada, para que toreando se pudieran desarrollar los toreros que empiezan.

La Plaza México arranca el sábado 13 una temporada de once festejos, nueve de ellos ya definidos más dos festejos de triunfadores para los domingos 22 de septiembre y 6 de octubre. Arrancan en sábado, pero las siguientes novilladas serán los domingos. Todos los festejos darán inicio a las 13 horas, lo que considero un acierto dada la temporada de lluvias veraniegas. Los precios son realmente atractivos; se venderán barreras y tendidos, sol y sombra con la posibilidad de asistir por 100 pesos, un esfuerzo a tomar en cuenta y agradecer por parte del público y aficionados, que como no me canso de insistir, hoy todos somos embajadores de la tauromaquia y nuestro deber es mantener la Fiesta viva colmando los tendidos de público.

Este sábado a partir de las 10 de la mañana habrá actividad y entretenimiento en el circuito diseñado para correr los toros; tribunas instaladas de manera segura para albergar al público que posteriormente pasará a los tendidos a disfrutar de la novillada.

Un recorrido de 750 metros desde la explanada de la plaza, dando casi la vuelta al coso para bajar por la rampa sur y entrar por el túnel de cuadrillas al ruedo. El público gozará de manera segura y con gran cercanía, los corredores disfrutarán de la adrenalina incomparable del toro.

Suerte para todos, nos vemos de blanco y rojo el sábado en La México apoyando a los tres novilleros y esta incipiente temporada de novilladas.