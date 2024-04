¡Arranca la feria!

Aguascalientes es un estado pujante, de buen gobierno, con industria, turismo, cultura, gente de primera, infraestructura, deporte y, claro está, la mejor feria taurina de América. Como consecuencia, es tierra de grandes toreros del pasado, presente y futuro, casa de diez ganaderías de toros de lidia, una Academia Taurina Municipal bautizada con arte y tino como Alfonso Ramírez el Calesero.

La Feria Nacional de San Marcos no puede concebirse sin el serial taurino, que les quede muy claro a aquellos políticos de poca monta, capacidad y prestigio, que han intentado entorpecer la feria. Aguascalientes es Taurino, es un estado de libertad donde se respetan las tradiciones, la cultura y la idiosincrasia de su población que es taurina. Habrá antis, no lo dudo, pero a esos no tenemos ni cómo ayudarlos.

La derrama económica de la FNSM es inmensa, familias enteras viven el resto del año de su arduo trabajo durante la feria. El patronato coordina más de dos mil eventos de toda índole. Los hoteles, restaurantes, aviones, autobuses, taxis, artistas, toreros, boleteros, acomodadores, comerciantes, cerveceros, artesanos, etcétera, están llenos de trabajo y atendiendo a los millones de visitantes que hacemos el viaje para vivir la intensidad, alegría y folklor de la mejor feria de América.

En lo taurino, Espectáculos Monterrey, de la mano del gobierno estatal, ha programado una feria histórica en variedad, calidad y cantidad. Serán 16 festejos divididos en una novillada en la coqueta y taurina Plaza de Toros San Marcos y 15 corridas de toros en la Monumental, siendo una de ellas de rejones. Además, habrá dos tientas públicas para que la gente disfrute de la intimidad de la bravura y el toreo al probar las vacas; estas dos faenas camperas se realizarán en la Plaza de Toros San Marcos el 17 y 23 de abril.

Se realizará un Encuentro Mundial de Escuelas Taurinas, iniciativa de los miembros del Consejo de la Academia Taurina Municipal; un gran acierto para conocer a las futuras figuras del toreo mundial. Hace no muchos años el peruano, Andrés Roca Rey, vino a un certamen similar y hoy es quien manda en el toreo.

Arranca la actividad taurina este sábado 13, en la San Marcos, con la novillada de feria en la que se ha programado un cartelazo: Bruno Aloi, torero que debutó de luces en México en esa plaza y maravilló a los asistentes, que ha despertado enorme ilusión en el medio taurino nacional e internacional; alternará con Marco Pérez, novillero hispano que ha motivado las mayores ilusiones por su precoz capacidad y, como tercer actuante, quien gane la votación como el triunfador del importante serial de novilladas que durante dos meses se llevó a cabo cada domingo en esa plaza. Son cuatro candidatos, quien gane tendrá una oportunidad de oro para medirse con estos dos novilleros punteros. Lidiarán novillos de Las Huertas, hierro legendario que regresa a los grandes circuitos de la mano de Rodrigo Barroso, joven ganadero con visión y enorme afición. El primer banquete está servido, este sábado deberán ponerse las cosas al rojo vivo desde el comienzo de la feria.

De los 49 puestos para matadores de toros, 13 serán ocupados por extranjeros, 11 hispanos, un francés y un peruano. De los 36 restantes, 12 son de Aguascalientes en un claro e inteligente apoyo al talento local consolidado o en vías de hacerlo.

Analice usted la feria, para mi gusto está muy bien balanceada, hay carteles sensacionales y están los que deben estar. Se extraña como es lógico a Morante de la Puebla, quien decidió no viajar, sabemos que atraviesa momentos complejos en lo personal y hay que respetar su decisión. Siempre se nos vienen uno o dos nombres a la mente que deberían de estar, pero el toro es así y a todos, tarde o temprano, les llega su oportunidad.

¡Arranca la feria! Estaremos pendientes, se habla de una gran venta de boletos. La mejor de las suertes para ganaderos, toreros, empresa y que el público disfrute con el arte, valor y bravura de este magnífico elenco.