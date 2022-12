Guadalupanos

Escribo estas líneas el día de la Virgen de Guadalupe, patrona de México. Todo católico de este país es devoto de la Virgen. Me atrevo a pensar que incluso compatriotas que profesan otras religiones tienen a la Guadalupana en un sitio especial, si no de fe, de respeto.

Amanecí con un sentimiento raro, entre impotencia y coraje ante el absurdo ataque que un grupo de malos mexicanos han lanzado hacia una cultura de amplio arraigo, más que la misma Virgen de Guadalupe incluso, porque a estos mal mexicanos no les gusta la tauromaquia y tienen detrás intereses económicos no aclarados del origen de los recursos para una supuesta protección animal. Al darse cuenta de que su ideología prohibicionista no tiene cabida en este país, buscan argucias legales para obtener tiempo, como es el caso de la suspensión de actividades taurinas en la Plaza de Toros México, algo totalmente absurdo y que agrede al más común de los sentidos. Lo grave y peligroso para la sociedad es que exista un juez prohibicionista que concede el amparo, anteponiendo su ideología personal a la Constitución de este país. El amparo reclama daño al medio ambiente sano durante una corrida de toros.

Sí, estoy de acuerdo con usted amigo lector, es absurdo, agrede e la inteligencia básica y al sentido común.

Pienso si la Virgen ya se cansó de protegernos con su manto. Ya desesperó ante tanta idiotez de políticos que lejos de unirnos como pueblo, intentan dividirnos en buenos y malos, dependiendo si fuiste afortunado al nacer, si aprovechaste las oportunidades de estudio y luego de trabajo o bien si has sido víctima de la falta de oportunidades que este país presenta, desafortunadamente desde hace muchísimos años.

Trato de meterme en la cabeza del abogado Pérez de Acha y entender por qué pasó de ser taurino a un antitaurino cuya agenda es imponer su manera de pensar a una inmensa parte de la población de mexicanos. ¿Se siente superior moralmente? En verdad cree que prohibiendo las corridas de toros seremos un mejor país. Nada más lejano a la realidad, somos un gran país por contar con tradiciones centenarias, por la diversidad de etnias, climas, orografías, culturas, gastronomía e infinidad de virtudes más. Sin embargo, debido a estas acciones la sociedad se enrarece, el encono se alimenta de este tipo de injusticias y absurdos. La acción de este abogado y su asociación Justicia Justa AC, han dejado sin trabajo a miles de mexicanos que laboramos directa o indirectamente durante los festejos taurinos celebrados en la Plaza México.

Una vez resuelto este tema a favor de la tauromaquia, recibirán cientos de demandas por parte de todos y cada uno de los que hemos sido afectados, nos han privado del derecho legítimo al trabajo digno, del acceso a la cultura y como la gran minoría que somos no se nos está tratando con igualdad.

Es tiempo de contratacar, quien se meta con la tauromaquia tendrá respuesta. La ley está de nuestro lado salvo que un absurdo suceda. Así que al tiempo.

Retomando al día de la Virgen, donde hasta los más malosos se persignan, le pido que no se olvide de México, que no permita que sigamos lastimando nuestra sociedad con división, rencores y complejos que muchos están mostrando en el día a día.

Hemos demostrado que somos un pueblo que, unido, es más fuerte que cualquier fuerza política, partido político o movimiento. Basta recordar cuando la tragedia nos ha pegado, el 2017 para no ir más lejos, hombro con hombro trabajamos para ayudar, no importa si eras chairo, fifi, neoliberal, conservador, rojo, nini, LGTB, taurino, anti o lo que fueras, todos fuimos un país con un mismo objetivo, ayudar a otros mexicanos.

No permitamos que acciones prohibicionistas dañen a México. Bastante tenemos ya encargado a la Virgen como la salud, el trabajo, la educación y el bienestar como para molestarla con protagonismos de gente que sin el toro no son nadie y por eso pretenden lucir colgándose de un arte que no entienden ni valoran.

Virgen ilumínalos a ser gente de bien, si en verdad aman a los animales que se preocupen por especies en peligro de extinción, si de verdad son ecologistas que intenten frenar la voraz deforestación que vive el país y que, eso sí, daña el medio ambiente. Pero como ahí está el crimen organizado, no tienen el valor para hacer nada. Gracias Virgen de Guadalupe por ser la madre de México, sólo ahí te encargo a algunos de tus hijos que no dejan de joder a sus hermanos mexicanos.