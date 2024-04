La transformación empieza en los municipios

Muchas veces se piensa que los municipios no pueden hacer mucho para mejorar la vida de las personas. No soy partidario de esa idea. Por eso, te cuento los cinco puntos sobre los que se basará nuestra plataforma de gobierno en caso de ganar la alcaldía de Zapopan este 2 de junio.

Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2023) conducida por el INEGI, 6 de cada 10 habitantes de Zapopan perciben que su municipio no es seguro. Sentir miedo en Zapopan, el municipio jalisciense que registra el mayor número de personas desaparecidas a nivel nacional (2 de cada 10 de estos casos se concentran en este municipio) es la norma. A pesar de esta situación, en 2023 el alcalde de Zapopan decidió recortar el presupuesto de la Comisaría en casi 80 millones de pesos. Garantizar la seguridad de las personas será nuestra prioridad número uno, por eso: proponemos tener a la policía municipal mejor pagada, mejor entrenada y mejor capacitada de todo México, así como crear la red vecinal de prevención del delito más grande del país.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (2023), conducida también por el INEGI, 8 de cada 10 personas en el estado creen que los actos de corrupción en la entidad son frecuentes. En este renglón, los últimos alcaldes de Zapopan se llevan las palmas. Ahí tenemos, por ejemplo, el uso de un helicóptero destinado para las labores de seguridad pública por parte del alcalde para llegar a un partido de futbol, la pérdida de más de 300 millones de pesos que se depositaron en Banco Accendo o la muy sospechosa insistencia para regalar la concesión del alumbrado público municipal a una empresa amiga. No queremos que nada de esto vuelva a ocurrir, por lo que proponemos que todas las interacciones que tenga el municipio con empresas y ciudadanos sean transparentes con ayuda de la tecnología y los estudiantes zapopanos.

Por un lado, Zapopan se distingue a nivel nacional por tener rangos elevados de ingreso per cápita; por otro lado, a Zapopan lo distingue una desigualdad brutal. Una de sus expresiones más notorias, es que en pleno 2024 hay más de 167 mil zapopanas y zapopanos con hambre (el 10% de la población). Este es un escenario que nos parece inconcebible en uno de los municipios más ricos del país y uno de los tres con uno de los presupuestos públicos más altos. Nos comprometemos a acabar con el hambre en el municipio por medio de la instalación de nuevos comedores comunitarios y de centros de distribución de alimentos por todo el territorio.

Una consecuencia de haber manejado durante años al gobierno como si se tratara de una empresa privada es que las oportunidades se han distribuido siguiendo la lógica de las ganancias, no de la garantía de los derechos. Aquello que no representa votos o dinero es despreciado por los gobernantes de Zapopan. Basta con recordar lo que ya dijo Pablo Lemus, candidato a la gubernatura de Jalisco por el partido naranja: la elección es contra los programas sociales. Nosotros, por el contrario, creemos que la política social universalista de este sexenio ha tenido beneficios muy positivos en la reducción de la pobreza que no se habían visto en años anteriores. De este modo, implementaremos una batería de programas de transferencias para las personas más vulnerables y para garantizar derechos como la salud mental, la vivienda, la cultura, la educación y las personas cuidadoras. En nuestro municipio nadie se va a quedar atrás.

Por último, queremos un Zapopan de innovación, que por medio de su capital humano altamente calificado atraiga los beneficios de fenómenos como el nearshoring, que incentive a las y los emprendedores, que use la tecnología para beneficiar al mayor número de personas y que cuide el medio ambiente. Queremos ser una ciudad modelo de la fraternidad, por medio de la cual se demuestre que los derechos están al alcance de todas las personas cuando hay voluntad política de por medio. Nuestra propuesta es conducir la inversión pública más alta de la historia a las personas y zonas que los gobiernos naranjas no voltearon a ver: las colonias más marginadas del municipio, los jóvenes, los bosques y los animales de la calle, que no merecen el trato injusto que reciben.

No cabe duda de que de implementar todas estas medidas, Zapopan será un ejemplo a nivel nacional de lo mucho que se puede hacer desde los municipios.