La crisis del populismo

Una crisis humanitaria que se gesta y expande ante nuestros ojos.

La principal causa es el fracaso del populismo autoritario.

Dos y medio millones de desplazados venezolanos se encuentran en territorio colombiano y un millón 200 mil más están en territorio peruano.

En lo que va del presente año fiscal, 2 millones 100 mil migrantes fueron frenados en la frontera México-Estados Unidos, con incrementos récord de venezolanos, cubanos y nicaragüenses.

Más de 744 mil mexicanos fueron detectados en la frontera con Estados Unidos tratando de salir de su país durante en el mismo periodo.

Millones de personas en situación de absoluta vulnerabilidad sin que exista una respuesta regional que corresponda con la dimensión del problema.

En la reciente reunión de la OEA, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció nueva ayuda humanitaria para migrantes y refugiados en las Américas.

Se comprometió a destinar 240 millones de dólares para atender las necesidades más apremiantes de todos los migrantes en el hemisferio, con servicios de salud, albergue, apoyo legal y enseñanza.

“Tenemos más personas en movimiento en todo el mundo, desplazadas de sus hogares, que en cualquier otro momento de la historia registrada: más de 100 millones. Y nuestro propio hemisferio está experimentando eso de maneras profundas, profundas y nuevas”, dijo Blinken en la reunión.

Un apoyo económico muy pequeño, aunque no puede ser menospreciado. Sin embargo, la crisis de los desplazados escapa a soluciones simples: no se resuelve con sólo arrojarle dinero al problema.

We want traid, not aid (queremos comercio, no ayuda), dijo México cuando buscó, y logró, el TLC con Estados Unidos y Canadá.

De manera acelerada nuestro país se convirtió en exportador de manufacturas (más que todos los demás países latinoamericanos juntos) y dejó de depender de un solo producto, el petróleo.

En apenas 20 años México alcanzó una tasa negativa en la migración a Estados Unidos (regresaron más que los que se fueron).

Los demagogos de la izquierda populista (sí hay de otra) en el continente acusaron a México de acercarse al imperio del mal, y tomaron el camino autoritario, estatista y “antiyankee”.

¿Cómo les ha ido?

Hoy tienen una catástrofe humanitaria, sus habitantes migran como sea a Estados Unidos y los gobernantes no sueltan el poder.

México ha vuelto a ser la principal nación expulsora de migrantes ilegales a Estados Unidos.

No ha habido voluntad ni imaginación para explorar nuevas formas para atraer inversiones y dar un salto cualitativo en la calidad de la educación que imparten las instituciones públicas.

Con estos gobiernos no hay manera de evitar la debacle.

Estados Unidos debe poner su parte a fin de mitigar el sufrimiento de quienes llegan a su país. Biden tiene que cumplir su promesa de llevar a cabo una profunda, integral y basta reforma de su sistema de asilo de refugio político.

La administración Biden sólo aceptará 125 mil desplazados en el año fiscal 2023. Se trata, por supuesto, de una cifra decorosa si le comparamos con los 15 mil refugiados anuales de la era Trump.

Pero la cifra ya no se ve tan generosa cuando se le compara con los números de refugiados, de cientos de miles, incluso millones, que han sido aceptados por los países europeos en relación con los desplazados de otras regiones del mundo.

Y para América Latina, la cifra será de apenas 15 mil refugiados para el año fiscal 2023.

Arrojarle dinero al problema es un buen primer paso, un gesto amable, pero insuficiente.

Se necesita un plan integral, generoso, con visión histórica, y que América Latina ponga su parte: sacudirse el populismo autoritario y destructivo que la asfixia.