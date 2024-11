Política proteccionista e incertidumbre legal

Con la elección de Donald Trump como presidente de EU, la promesa de inversión extranjera directa, generación de empleo y crecimiento económico que traería consigo el nearshoring o relocalización de empresas en México se puede complicar, retrasar y, en algunos casos, hasta anular.

El triunfo de Trump y su política proteccionista representan un riesgo latente para el crecimiento de la economía mexicana, pues ahora las compañías que buscarían instalarse en nuestro país por ser el principal socio comercial de EU —tan solo en 2023 la balanza comercial entre ambas naciones fue de 798 mil millones de dólares— adoptarían la clásica estrategia de wait and see.

Pero no solamente por las condiciones de EU, sino también por la desconfianza e incertidumbre que provocan a empresarios locales y extranjeros la reforma al Poder Judicial y la inminente desaparición de los órganos autónomos en México.

Para aprovechar al máximo las oportunidades del nearshoring es necesario fortalecer las instituciones, no debilitarlas, pero por sobre todas las cosas es menester garantizar un Estado de derecho sólido.

En contraste, en EU, con un Estado de derecho que da certidumbre a las inversiones, tiene menos obstáculos regulatorios y con todo el tipo de facilidades y exenciones fiscales que Donald Trump otorgará a las empresas que quieran reubicarse allá, ese mercado parecerá mucho más atractivo, simplemente por su tamaño y el costo de capital.

La otra pinza que pone en riesgo nuestra economía es la amenaza latente de tarifas arancelarias como arma de negociación por parte de Trump.

México todavía tiene mecanismos para enfrentar este anunciadísimo embate; sin embargo, a decir de analistas y expertos, se vislumbran retos y complicaciones propios de una relación tirante, en la que también están sobre la mesa la migración y el reforzamiento de la seguridad fronteriza, la renegociación del T-MEC y el combate al tráfico de drogas.

Pero la incertidumbre no es solamente con México. El resultado de las elecciones en Estados Unidos fue un golpe de realidad para todo el mundo.

Se trata de un orden en el que las posturas radicales y el populismo son la nueva pauta política y en el que la democracia se encuentra amenazada constantemente por líderes carismáticos, respaldados por abrumadores triunfos en las urnas.

Y quien mejor que Donald Trump como ejemplo de esta tendencia: electo presidente a pesar de tener en sus espaldas muchos cargos e investigaciones en su contra.

Como lo hizo notar el reconocido diario británico The Guardian en una editorial, a Trump lo eligieron principalmente los varones jóvenes que se sienten desplazados o ignorados en un nuevo espacio público, en el que con mucho trabajo y esfuerzo grupos de la sociedad civil lograron introducir cambios y debates como la diversidad y la igualdad de género.

“Trump makes men feel things. They see his bravado, his lawsuits, his crimes, his net worth, and his sexual assault allegations, and it makes him the man. Of course, as they see it, we need more Traditional Men in a time when women have become catered to, feminism has taken over and women aren’t accepting their rightful place in the home, out of the workplace (where they might compete with men for jobs and high salaries)”.

Aun con todos sus defectos y cualidades, el fenómeno Trump es tan exitoso porque se convirtió en un personaje aspiracional, y logró conectar justo con esa base, lo que significa genialidad, sensibilidad, atracción y tino político.

SOTTO VOCE

Con todo y lo que pueda venir en la relación con el presidente Donald Trump, la doctora Claudia Sheinbaum nombró un equipazo con Marcelo Ebrard, el doctor Juan Ramón de la Fuente, y la ratificación de Esteban Moctezuma para lo que haya que negociar y así llegar a buenos acuerdos…

El guerrerense Félix Salgado Macedonio acusó al PAN de traición a la patria por estar pidiendo que gobiernos extranjeros intervengan en nuestro país, como lo declaró Marko Cortés. Advirtió que si los panistas siguen insistiendo, los denunciará…

Muy buena impresión causó el anuncio que hizo la nueva secretaria de Energía, Luz Elena González, con relación a una inversión mixta entre el sector público y la iniciativa privada por 32 mil 400 millones de dólares en electricidad.