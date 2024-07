Oportunidad histórica para evitar uso discrecional de los recursos públicos

Al comienzo de esta semana, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dio más señales de lo que será su administración al anunciar la creación de un Consejo Empresarial para fortalecer la relación entre el gobierno y el sector privado e impulsar las inversiones en el país.

La noticia es relevante, pues Sheinbaum dio a conocer este paso fundamental en una reunión con altos ejecutivos durante la Conferencia Monetaria Internacional. En este caso, el fondo es forma.

La oportunidad que se abre da margen para la innovación y crear un punto de inflexión para evitar el mal uso de los recursos públicos y la creación de grandes fortunas y terminar con la hipocresía de nunca poder explicar el enriquecimiento ilícito.

El camino no será sencillo y hay muchos desafíos por delante, pero el principal de todos es abatir la corrupción y el uso discrecional y arbitrario de recursos públicos. Es aquí donde modelos del sector privado pueden aportar mucho de su know how para eficientar el uso de fondos y dar resultados que se reflejen en una mejor calidad de vida para el ambiente de negocios y de la sociedad.

Hasta ahora las cosas son así: una vez que se autoriza el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos públicos salen “etiquetados” y llegan a su destino para ser canalizados a obras, proyectos y fondos para programas sociales, que ayudan a resolver o paliar las necesidades más elementales y apremiantes de los mexicanos. Sin embargo, una vez que ingresan a las distintas dependencias, gobiernos estatales, municipales, universidades y organismos paraestatales, se manejan al antojo de quienes tienen bajo su responsabilidad el buen uso de los mismos.

Mientras no se conforme (como nunca se ha hecho antes en el país) un consejo de administración y fiscalización de recursos públicos que autorice como condición sine qua non cualquier inversión, adquisición y adjudicación (que rebase cien millones de pesos), el manejo opaco y caprichoso del dinero público continuará sin control.

Esta es la respuesta al uso discrecional y arbitrario de recursos públicos. Sería innovar a través de la creación de un mecanismo inédito, cuyos resultados se han comprobado en otras naciones donde la corrupción prácticamente no existe.

Otro punto importante para atacar es la colusión entre la clase política y particulares, pues está comprobado que el 95 por ciento de las grandes fortunas del país en el México posrevolucionario se construyeron al amparo del poder.

Esta es una forma de luchar, abatir y acabar con la corrupción. La creación de consejos de administración en los grandes corporativos ha sido la manera más recurrente para evaluar el éxito de una empresa. Trasladar un modelo similar a los proyectos de inversión pública-privada permitirá erradicar uno de los grandes problemas del país, que de acuerdo con Transparencia Internacional ocasiona pérdidas por 100 mil millones de dólares al año.

No hay vuelta de hoja. El gobierno y el empresariado tienen que unir fuerzas para combatir por medio de estrategias pertinentes y bien fundamentadas, leyes y planes de desarrollo, tanto la violencia como la desigualdad y la pobreza, pero sobre todo la corrupción y la falta de transparencia.

La relación con el empresariado es necesaria y deseable, sobre todo si, como lo ha indicado con sus nombramientos, Sheinbaum apuesta a mantener la gobernabilidad y estabilidad financiera.

Las señales que ha enviado la próxima presidenta han sido claras en este sentido: Rogelio Ramírez de la O, permanecerá al frente de la Secretaría de Hacienda; Marcelo Ebrard, encabezará Economía, y la brillante joven Altagracia Gómez, heredera de una empresa exitosa como lo es Grupo Minsa, se encargará de llevar a buen puerto el acercamiento con los empresarios.

El Consejo Empresarial de Sheinbaum buscará, sobre todo, impulsar y aprovechar la relocalización de empresas o nearshoring, una oportunidad histórica para nuestro país, que según datos de la Oficina de Censo de EU, en 2023 se convirtió en el primer y más importante socio comercial de la Unión Americana con exportaciones por 475 mil 606 millones de dólares, desplazando a China de ese puesto.

Un consejo de administración y fiscalización para evitar el uso discrecional y opaco de los recursos públicos va emparejado con esta oportunidad histórica y daría más certidumbre y confianza para quienes busquen invertir en el país.

SOTTO VOCE

En su jueves de gabinete, la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, presentó a Lázaro Cárdenas Batel, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, como jefe de la Oficina de la Presidencia. El también exgobernador de Michoacán ya tiene experiencia en esas aguas, pues se ha desempeñado como coordinador de asesores del presidente López Obrador. Sin duda un nombramiento que resuena al interior de Morena y de la izquierda histórica…

En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado está ocupada en empoderar a las mujeres. Por ello, lanzó la “tarjeta violeta”, que entrega apoyos por 2 mil pesos bimestrales a jefas de familia y mujeres en situación de vulnerabilidad, además de darles acceso a consultas de salud mental, capacitación para el trabajo y ayuda para concluir estudios…

Lo que faltaba. Justo cuando se pone en duda su lucidez, el presidente Biden confundió en la Cumbre de la OTAN, en Washington, a Volodímir Zelensky con Vladímir Putin y momentos más tarde a Kamala Harris como la “vicepresidente Trump”, errores que son la estocada final a sus aspiraciones. Como lo hemos dicho antes, podemos afirmar y confirmar que Biden no competirá de nueva cuenta por la presidencia de EU. La clave será evitar que Kamala Harris lo sustituya, pues la derrota sería igual de contundente frente a Donald Trump.