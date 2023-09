Las funciones elementales de un gobierno son la provisión de bienes públicos (como los definen los economistas): seguridad nacional e impartición de justicia. Dicho más claro: el gobierno debe salvaguardar a la población de la violencia externa e interna. No conozco académico que no incluya estas dos funciones en las obligaciones del gobierno.

Además de eso, hay muchas cosas que pueden agregarse, pero esas dos obligaciones son básicas. Si la población está a expensas de invasión extranjera, o no puede confiar en la aplicación de la justicia, no puede vivir en paz. Lo demás no importa cuando la situación llega a ese extremo.

No tenemos una amenaza real de invasión extranjera, pero es evidente que no hay un sistema de justicia funcional. Afortunadamente, buena parte de los mexicanos no sufre agresiones serias, pero casi todos han sufrido alguna: robos, extorsiones, daños a su propiedad, acoso. La inmensa mayoría ni siquiera denuncia, porque sabe que no habrá atención a su problema. Sin embargo, una parte no menor de los mexicanos sufre algo peor: su localidad está en manos de criminales. No sé si alguien ha medido realmente la extensión de este problema, pero hay entidades que lo sufren de manera extendida: Guerrero, Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí, Zacatecas, y otros en los que al menos una fracción del estado no está bajo control del gobierno: Guanajuato, Sonora, Michoacán, Jalisco…

Entre expertos, se piensa que además de estas dos funciones, el gobierno debería hacerse cargo de la educación, salud y seguridad públicas, para permitir que estos servicios llegasen a todos. De la seguridad pública ya no vale la pena hablar, con lo anterior creo que queda claro. En lo relativo a salud, el desastre de este gobierno es épico. Primero provocaron desabasto por la alteración del sistema de compras, luego nos dejaron sin vacunas para covid por un buen rato, después destruyeron el Seguro Popular, lo reemplazaron con el Insabi, que no sirvió para nada, y ahora por el IMSS-Bienestar, que es un gran engaño, porque no dará los servicios del IMSS. Sin embargo, gracias al trabajo propagandístico, la población cree que López Obrador y López-Gatell nos salvaron del covid. Es por eso que este último, el criminal, ha decidido lanzarse por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El desastre educativo ya ha sido medido, aunque sea de forma parcial, por Mejoredu. Resulta que las generaciones que estaban en primero de primaria, o de secundaria, cuando el confinamiento, se encuentran más o menos en el mismo nivel de entonces, tres años después. El daño alcanza a la generación previa en menor grado. En total, hablamos de casi 4 millones de niños que van a terminar la educación básica muy por debajo del nivel tradicional de México, que es uno de los más bajos del mundo. Eso es, más o menos, 8% de la planta laboral que estará llegando al mercado en un par de años. No habrá nearshoring para ellos.

De las próximas generaciones, poco podrá esperarse si la Nueva Escuela Mexicana logra imponerse. El mazacote ideológico creado por los chavistas de la cuarta y los radicales de la CNTE no tiene ningún futuro.

Como es evidente, el gobierno actual ha sido incapaz de proveer los servicios que de él se esperaban: seguridad nacional; impartición de justicia; educación, salud y seguridad pública. Habrá quien crea que, a cambio, han ofrecido infraestructura, pero ésta, en realidad, se ha deteriorado notablemente debido a que hemos tenido la inversión más baja de la historia nacional en este gobierno. Parece que no, cuando uno incluye el aeropuerto, la refinería y el tren pero, sin ellos, nunca habíamos estado a un nivel tan bajo.

Cuando se enteren que aeropuerto, refinería y tren perderán dinero en su operación, tal vez entiendan el tamaño de desgracia que ha sido este gobierno. Faltan 368 días.