NFL: ¡Cómo te extrañaba, condenadota!

Anoche inició la temporada 2024 de la NFL, con la victoria de los campeones Chiefs sobre Ravens, un partido que bien podría repetirse a finales de enero en la disputa por un lugar en el Super Bowl en la Conferencia Americana. Con el partido, regresaron las ilusiones de millones de aficionados alrededor del mundo y, por supuesto, en México.

Baltimore es el tercer favorito al título según las casas de apuestas, detrás del propio Kansas City y de los derrotados en febrero en el Gran Juego, los 49s de San Francisco. Estas predicciones parecerían anticipar un año muy similar al pasado, pero nada más lejos de la realidad.

Para empezar, que se repita la historia sería historia misma, pues los Chiefs se convertirían en el primer equipo en ganar tres títulos consecutivos. Para ello, reforzaron a su equipo de receptores con las llegadas del agente libre Marquise Brown, pero, sobre todo, con la del novato Xavier Worthy, quien rompió la marca de velocidad en el Scouting Combine al correr en 4″21 las 40 yardas.

Bien, pues la posibilidad de que se repita el Super Bowl también es complicada y no ha pasado desde 1994, cuando los Cowboys derrotaron a los Bills. Los 49s son considerados el mejor equipo de la NFC, como lo ha sido las últimas dos campañas. Basado en que el equipo se consolidará y no hay bajas significativas, que San Francisco repita no sería una sorpresa, pese a que se esperan buenas temporadas de Lions y Cowboys…

…Los Cowboys, ¿será que la historia se repite? Sin lugar a dudas, los memes de Dallas han sido los más compartidos en México en las semanas previas al inicio de la temporada. Las burlas contra el equipo texano ya son toda una tradición. Hay, sin embargo, buenas posibilidades de que la temporada ilusione, pero más allá de eso, la ilusión, los seguidores del equipo de la Estrella Solitaria no tienen muchas esperanzas.

Esas esperanzas se han depositado en Caleb Williams, para ver si puede sacar del hoyo a los Bears, y, sobre todo, en Aaron Rodgers, quien tratará de olvidar esta campaña con los Jets el terrible inicio de la pasada, en la que, en las primeras jugadas de su debut, se rompió el tendón de Aquiles y quedó fuera el resto del año. Se espera que el equipo de Nueva York responda a sus aficionados con una temporada decente.

Decente no pinta este año para Nueva Inglaterra. Bill Belichick no estará en la banda de los Patriots por primera vez en lo que va del milenio. Después de 24 años, Nueva Inglaterra estrenará entrenador en la figura del jovensísimo Jerod Mayo, de 38 años, quien jugara únicamente para el equipo de Massachusetts entre 2008 y 2015, periodo en el que ganó el Super Bowl XLIX. Mayo se había desempeñado como entrenador de linebackers desde 2019 y será responsable de reconstruir a un equipo cuya predicción es ser el peor de la NFL en 2024. Según las predicciones de CBS, su récord sería de 5-12 y, de acuerdo a FOX Sports, que es más benévolo, solo Giants y Panthers serán peores.

Hablando de FOX Sports y de los Patriots, esta campaña marcará el inicio de Tom Brady como analista, gracias un contrato que es más lucrativo que cualquiera de los que tuvo como jugador. Brady, considerado por muchos como el mejor mariscal de campo de todos los tiempos -yo difiero-, por fin “va a cobrar” en grande, ya fuera de los emparrillados.

Y ya que estamos en contratos lucrativos, esta campaña inicia con algunas superestrellas con sus acuerdos de extensión en el limbo. El principal es el del receptor de los Bengals, Ja’Marr Chase, quien al martes pasado no había firmado. Al jugador le restan dos campañas de su contrato de novato; en ese acuerdo, ganará poco más de un millón de dólares este año y, el que viene, se embolsará hasta 21.8 millones si Cincinnati ejerce la opción del club, pero Chase no está cómodo con la situación, pues quiere convertirse en el receptor mejor pagado de la NFL, por lo que tendría que superar los 140 millones por 4 años que firmó Justin Jefferson con los Vikings. Según Ian Rapopport, a Chase le bastaría que le ofrezcan un centavo arriba de esa cifra y a los Bengals les conviene hacerlo, pues podrían quedarse con su estrella en un acuerdo de 162.88 millones por 6 años (los dos años que quedan más el nuevo contrato), es decir, 27.15M anuales, en lugar de los 40 que tendrían que pagar si firman hasta 2025.

El que ya firmó una extensión muy provechosa es Jordan Love con los Packers, un acuerdo de 4 años y 220 millones, esos 55 por campaña lo ubican como el mejor pagado de la NFL, la pregunta es: ¿los vale?

En el Fantasy, Love se ubica décimo entre las preferencias de los expertos de Fantasy Pros. El mejor ranqueado es Josh Allen, aunque el calendario de los BIlls luce complicado. Jalen Hurts, Patrick Mahones Lamar Jackson y CJ Stroud completan el podio. En los drafts de Fantasy, la decisión para la primera selección se debatió entre Christian McCaffrey, un jugador que corre, recibe y hasta pasa; CeeDee Lamb, el principal objetivo de Dak Prescott, y Tyreek Hill, quien se entendió con Tua Tagovailoa en los Dolphins de forma excepcional. Claro, si juegas en una Liga PPL (los que juegan al Fantasy me entenderán).

Otra de las cosas que harán diferente a esta temporada será el primer partido en Brasil, en la Corinthians Arena, que enfrentará a los Packers con los Eagles. Además, la NFL volverá a Londres con tres partidos: dos en el Estadio del Tottenham Hotspur y uno más en Wembley; además, se disputará un duelo en Múnich, Alemania.

Finalmente, el Super Bowl se jugará en el Caesars Superdome, casa de los Saints de Nueva Orleans, el 9 de febrero, donde una de las principales apuestas girará entorno a si Taylor Swift se aparecerá en el tradicional show del medio tiempo. Habrá que esperar para saberlo, por lo pronto, tenemos 5 muy buenos meses para disfrutar.