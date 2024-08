¿Qué le depara el futuro a Santi Giménez?

Hay cuatro opciones para Santiago Giménez de cara a la temporada que empieza: Nottingham Forest, Leicester City, Bayer Leverkusen y seguir en el Feyenoord. Para hoy, quise hacer un análisis de proyecto deportivo y proyección para la carrera europea del delantero mexicano en los próximos años y, al final, hacer una conclusión de lo que debería hacer.

La opción que más a resonado en los últimos días es la del Nottingham Forest. Primero, como club, el Forest es uno de los grandes clásicos del futbol inglés: fundado en 1865, juega en el City Ground, un estadio construido y estrenado en 1898. La ciudad de Nottingham se ubica al centro de Inglaterra y tiene como vecinos a Birmingham (sur) y Sheffield (norte), y su rival más icónico es el Derby County, cuyo primer enfrentamiento data de 1892. El club es el tercer máximo ganador de la Copa de Europa en Inglaterra con las mismas dos Orejonas que tiene el Chelsea, y las ganó de forma consecutiva en 1979 y 1980, bajo el mando de Brian Clough. Ahora, después de sufrir en divisiones inferiores, logró su ascenso a la Premier League en 2023 y mantuvo la categoría de milagro, luego del despido de Steve Cooper -quien había logrado la promoción- y la llegada de Nuno Espirito Santo. Para esta campaña, el entrenador portugués, quien dirigió a Raúl Jiménez en el Wolverhampton con grandes resultados, llamó a Santi para convencerlo de fichar por el Forest; también lo hizo Miltiadis, el hijo del dueño Evangelos Marinakis. Dos ofertas lanzó el club inglés, una de 20 millones de euros más 5 en bonos; y otra de 25 más 5, pero ambas fueron rechazadas por el Feyenoord. El cuadro Nottingham ahora apunta hacia el delantero del Arsenal, Eddie Nketiah.

¿Y ahora? El proyecto deportivo del Forest es, todavía, muy pequeño para “Bebote”. Es un equipo que, aunque jugaría para él, batallará por conservar la categoría y jugará a no perder. Una presión desmedida en una competición tan reñida no es necesariamente bueno para el mexicano, quien sería señalado como responsable si llega una mala racha de resultados o de rendimiento. Por su edad, a Santi le convendría llegar a un equipo con mejores aspiraciones si llegara una oportunidad en Inglaterra.

El otro club que quiere a Giménez es el Leicester City. Para los Foxes no es necesario hacer una presentación tan descriptiva, pues apenas en 2016 se convirtió en “La Cenicienta” de la Premier y ganó la Liga, esa que Jamie Vardy le cantó al Tottenham el lunes pasado. Leicester, sin embargo, viene de pasar un año en el infierno, pero regresó a Primera de la mano de Enzo Maresca, quien se fue al Chelsea a reemplazar a Mauricio Pochettino. En lugar del técnico italiano arribó precisamente Steve Cooper, el encargado de ascender al Forest.

¿Y ahora? El Leicester en un proyecto artesanalmente construido por Maresca, con formas de juego muy específicas para un plantel potente en The Championship, pero quizá no lo suficiente para la Premier. La delantera la comanda el histórico Jamie Vardy, el tercer máximo goleador en la historia del club con 190 goles, pero que cumplirá 38 años en enero. Además, hay dos puntas más, Tom Cannon y Patson Daka, quienes no representan garantía de gol, por lo que el rol de Giménez sería, básicamente reemplazar a Vardy. El tema es que el proyecto de Cooper es una incógnita, esperar un año con pocos minutos no es ideal y, de cualquier forma, la situación respecto a librar el descenso es la misma que la del Forest.

El tercero es el campeón de Alemania, Bayer Leverkusen. Este es, a todas luces, el proyecto que luce más atractivo. La consolidación del equipo de Xabi Alonso para esta temporada es un reto enorme para Las Aspirinas y cualquiera que llegue al plantel. El técnico español parte de un juego alegre y ofensivo, en el que todos tienen que aportar en lo táctico y en lo físico, y conocen sus funciones a la perfección. Además, la función del centrodelantero es muy relevante, a diferencia de otros equipos que priorizan la posesión, pues es parte activa del juego. Así, el estilo de juego de Santi podría encajar a la perfección. Además, el Leverkusen es equipo de Champions League.

¿Y ahora? El tema es que, para que Santi llegue, tiene que salir Patrik Schik, el artillero checo de 28 años, quien, pese a marcar goles importantes la temporada pasada, solo hizo 13 en 33 partidos, una cifra lejana a la ideal para Alonso. Schik llegó al Leverkusen en 2021 por 26.5 millones de euros y su valor de mercado ha bajado a 22, según Transfermarkt. El club alemán fichó al francés Martin Terrier desde el Rennes para competir con Schik, pero el caché del “Bebote” es superior en caso de que llegaran a competir por el puesto; el tema es que eso solo pasaría si se va el checo.

La última opción es seguir en el Feyenoord. En el cuadro de Rotterdam, el mexicano ya tiene un puesto asegurado y es figura. Jugará Champions League y sigue teniendo vitrina para cotizarse mejor. Hay poco que decir sobre este club, en el que Giménez ha pasado las últimas dos temporadas.

¿Y ahora? Francamente esta luce como la mejor opción. Un traspaso a la desesperada no luce ideal para un jugador con la proyección de Santiago. Desde su entorno contemplan conservar a su delantero estrella al menos para la Primera Fase de la renovada Champions y, si las cosas no salen también en resultados a nivel europeo, permitirían una transferencia en enero. Las cosas deben tomarse con calma y, desde mi punto de vista, esto es lo que hay que hacer. Con solo 23 años cumplidos en abril, hay tiempo de sobra para decidir.