Selección Mexicana: Ya estamos peor que Venezuela

NO es ésta una columna de carácter político ni soy quien para decir si eso es bueno o malo. Aclaro esto porque lo único que hago con el título es replicar los memes que inundaron las redes sociales en los últimos días, tras la derrota del Tricolor ante la Vinotinto, y, sobre todo, lo hago para comparar los proyectos futbolísticos de ambos países para entender por qué Venezuela tiene 6 puntos y México 3, en el Grupo B de la Copa América, sin entrar en temas de “funcionamiento futbolístico”.

Para empezar, aclaro que recordaré algunas de las cosas que ya he mencionado en este espacio y también que la culpa de la actual situación de la Selección Nacional no son responsabilidad de Jaime Lozano, Duilio Davino, Ivar Sisniega o Juan Carlos Rodríguez, nada de lo que están “cosechando”, lo “sembraron”, más allá de que “Jimmy” no ha mostrado que su proyecto como entrenador tenga camino.

José Pekerman llegó en noviembre 2021 a Venezuela para dirigir 10 partidos a la Selección, pues poco menos de año y dos meses después, renunció por supuestos incumplimientos de parte de la Federación venezolana. La principal queja del entrenador argentino, conocido principalmente como formador de talento, fue la falta de planificación para armar un torneo de reservas que diera rodaje al talento juvenil. Luego viene una serie de fuego cruzado entre Pascual Lezcano (director deportivo sugerido por Pekerman) y la Federación en la que no vale la pena adentrarse.

Lo que sí es importante decir es que con Pekerman (ex técnico de Toluca y Tigres en México), llegó el actual entrenador, Fernando Batista, quien en 2021 tomó a la Selección Sub 23 venezolana, luego de un periodo de tres años en inferiores de Argentina (Sub 20 y Sub 23), con la que dirigió los Olímpicos de Tokio 2020.

El “Bocha”, entonces, llegó a Venezuela también con la fama de ser un entrenador formador. El plan de José Néstor era que el nuevo encargado de los jóvenes buscara y desarrollara talento en un país grande, con una población de 28 millones de habitantes.

Para lograrlo, debía replicar el modelo que había utilizado con las inferiores de Argentina, en la que reunió a los campeones del mundo: Julián Álvarez (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Nico González (Porto), Gonzalo Montiel (Nottingham Forest), “Cuti” Romero (Tottenham), Lisandro Martínez (Manchester United), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Exequiel Palacio (Atalanta) y Lautaro Martínez (Inter de Milán), “no elegimos mal, ¿no?, jeje”, ironizó en una columna que escribió para The Coaches’ Voice. Por cierto, Batista admitió que intentó llevarse a Santi Gimenez a las inferiores de la Albiceleste.

Su trabajo en inferiores de Venezuela, que se vio truncado por la pandemia, lo divide en dos: el proceso y los resultados. Las cosas pintan bien hasta ahora.

“Cuando tomé la decisión de venir a Venezuela, muchos amigos me dijeron que estaba loco por cambiar a Argentina por una selección que históricamente es la última de Conmebol”, reveló en The Coaches’ Voice.

De la actual plantilla de 26, hasta 11 seleccionados pasaron por el equipo Sub 23 del hermano de Sergio “Checho” Batista, campeón del mundo en México 86.

“Eso sí, tuve claro que cuando comenzara como entrenador, lo quería hacer desde infantiles. Desde chicos de 13 años, con continuidad a juveniles. ¿Por qué? Me parecía que me iba a servir mucho como experiencia para el futuro. Uno tiene que partir desde las bases”, escribió Batista para The Coaches Voice.

En marzo de 2023, “Bocha” tomó el relevo de Pekerman en el equipo absoluto. El estilo de juego ya estaba y la conformación básica del plantel también.

De los 26 jugadores, únicamente uno juega en Venezuela, y la gran mayoría está en Ligas más poderosas, como los 5 que están en Brasil, 3 en Portugal y otros 3 en España, entre ellos uno de los mejores jugadores del Girona, equipo revelación de LaLiga: Yangel Herrera, además de uno que está en la Serie A italiana y que sus dos atacantes son figuras de la Liga MX: Eduard Bello (Mazatlán) y el verdugo del Tricolor, Salomón Rondón (Pachuca).

Como Rondón, México no tiene un delantero desde hace ya muchos años. El veterano campeón y mejor jugador de la Copa de Campeones de Concacaf está en un momento magnífico, algo que no puede presumir ningún delantero de esta Selección Mexicana. Rondón (34 años), el capitán Tomas Rincón (36) y Rafael Romo (34), el portero que le tapó el penal a Orbelín Pineda el sábado, son los veteranos del plantel.

Así, vemos que el trabajo de juveniles venezolano ha sido más serio, la necesidad de exportar ha sido más seria y la elección del técnico -discúlpenme “Tata” Martino, Diego Cocca y Jaime Lozano- también ha sido más seria.

Por cierto, como dato cultural, ¿saben quién lleva las inferiores de Venezuela desde 2023? Ricardo Valiño, el argentino que llegó a México en 2011 y aquí dirigió a Mérida, Lobos BUAP, Puebla, Celaya, Zacatepec, Atlético Morelia y, hasta febrero del año pasado, a Xolos de Tijuana.

En fin, el chiste es que en México fallamos en todo lo que ha hecho bien Venezuela en los últimos 3 años. Sí, porque no hace falta una eternidad, con 3 años se le ha cambiado la cara a la peor Selección de Sudamérica.

En la actual eliminatoria mundialista, la Vinotinto es cuarta con 9 puntos y está arriba de equipos como Ecuador, Brasil y Chile, y en una Confederación que da seis boletos y medio al Mundial 2026, parece que logrará la primera clasificación a la Copa del Mundo en su historia y dejará de ser la única Selección sin participaciones en la justa.

Sinceramente, por lo que se ha visto de México en el último año, ¿en qué lugar estaría ahora mismo en la Eliminatoria de la Conmebol? Ahí se las dejo…