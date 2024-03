F1: A calentar motores

Que ningún aficionado a Red Bull entre en pánico con las prácticas libres 1 y 2 que vimos ayer, tampoco se ilusionen mucho con Mercedes y Lewis Hamilton después de lograr el mejor tiempo en la p2. Al RB20 lo veremos volar hasta hoy en la qualy, tal como lo hizo en la curva 7 durante las segundas prácticas, las que verdaderamente valen, pues la 1 y la 3 son en una temperatura en la que no se correrá el GP de Bahréin, por lo que lo que vimos ahí realmente es irrelevante.

Esta temporada de F1 arrancará mañana, esto por el Ramadán, que cae el 10 de marzo y Arabia Saudita pidió modificar el calendario para que no hubiera GP en esa fecha; para descansar por igual, se decidió modificar también Bahréin, por lo que las dos primeras carreras del año se correrán en sábado. Dos fines de semana consecutivos de F1 después de agonizantes meses de espera.

Este año todavía veremos a Hamilton corriendo para Mercedes, el que sigue lo hará en Ferrari -para mi desgracia-, pero recordemos que los últimos multicampeones del mundo contratados por el Cavalino Rampante fracasaron horriblemente por culpa, principalmente, de la misma Scudería: Fernando Alonso y Sebastian Vettel. No auguro grandes cosas para el inglés, ni el próximo año ni el actual, pese a que volara ayer en las segundas libres.

Otra peculiaridad que habrá esta temporada es que ya no existe Alpha Tauri, que ahora es RB; tampoco existe Alfa Romeo, que dio vida a Kick Sauber, pero solo eso cambió, ya que no hay un solo piloto nuevo en la parrilla que no haya terminado la temporada pasada. De hecho, por primera vez en la historia, no hay siquiera un cambio de equipo, la “silly season” no nos dio de qué hablar este año, pero los movimientos se avecinan para la próxima temporada, como el de Carlos Sáinz, quien dejará Ferrari y seguramente encontrará acomodo en otro equipo, además de él terminan contrato Sergio Pérez (Red Bull), Hamilton (de Mercedes va a Ferrari), Pierre Gasly y Esteban Ocon (Alpine), Fernando Alonso (Aston Martin), Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda (Visa Cash App RB), Logan Sargeant (Williams), Valtteri Bottas y Guanyu Zhou (Kick Sauber, que está en transición para convertirse en Audi en 2026) y Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen (Haas); todos terminan su acuerdo al finalizar esta campaña. Es fácil deducir que, por ejemplo, “Checo” Pérez conseguirá equipo, pero mi impresión es que seguirá en Red Bulls, sobre todo tras la absolución de Christian Horner de las acusaciones de conducta inadecuada.

Bueno, resumiré el párrafo anterior, solo Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes), Alex Albon (Williams) y Oscar Piastri y Lando Norris (McLaren). ¿Quién suena para sustituir a Hamilton?, pues ni más ni menos que Fernando Alonso, el piloto más veterano de la parrilla, con 42 años. Por “Checo”, el zopilote más sonado es Ricciardo, pero, a decir verdad y dados los resultados de ambos, yo no sé por qué…

El GP de México se correrá del 25 al 27 de octubre, apúntenlo en su calendario; también vuelve el GP de China, ausente desde que inició la pandemia en 2020, y se correrá del 19 al 21 de abril en Shnghai, mientras el GP de Japón cambia de fecha y ahora se correrá también en el cuarto mes del año, del 5 al 7.

El calendario es apretado porque será la primera vez en que se corran 24 Grandes Premios, es decir, casi uno fin sí y uno no. Así, el récord de Red Bull de ganar 21 de 22 carreras, podría ampliarse -no es sarcasmo, el RB20 vuela-, pues cuando todos los autos imitaron al RB19, la escudería austriaca se adelantó a todos.

¿A quién ver este año como posible sorpresa? McLaren no lo sería tanto, pero va a andar bien; se espera la consolidación de Aston Martin y, ojo, Alpine promete.

Por lo pronto, una nueva temporada empieza y lo único malo es que cada día que pase será un día menos sin la Gran Carpa en 2024.