La venganza de Samuel García vs. Nuevo León

Así, como lo están leyendo.

Reza el dicho que, cuando el perro es bravo… hasta a los de casa muerde. Y yo agregaría que más aún si los dueños de esa casa ya no lo quieren.

Caguama bien fría, con el asador prendido

Esto está sucediendo en la Sultana del Norte, sí, en el mismísimo estado de Nuevo León, donde el gobernador Samuel García tuvo una “ideota”.

Todo indica que, a manera de venganza por la derrota de la influencer, su esposa Mariana, y pésima candidata, envió al Congreso local una iniciativa para aplicarles terrorismo fiscal a los ciudadanos.

Otro trago de caguama y ponga la carne

Pues por su supina ignorancia y su nula madurez, al pensar con el estómago y no con la cabeza, ya que, de haberlo hecho, no la hubiera mandado, dejando a la luz de propios y extraños su grado de ardidés, pues también perdió el Congreso; luego entonces su venganza no pasará.

Ah, eso no quita que nos enseñó qué tan vengativo y autoritario puede ser.

El niño “fosfo” que destapó a su candidato, Álvarez Máynez, ambos pasados de chelas, envió al Poder Legislativo una iniciativa que contiene pe-li-gro-sas modificaciones al Código Fiscal estatal. Pero antes de que les cuente los detalles, váyanse por una botanita.

Resulta que Samuelito busca apretar a los contribuyentes regios, y no me lo va creer cómo lo quiere hacer… lo quiere hacer al estilo ‘4T’; ya saben que MC es comparsa de Morena y rémoras, violentando los más elementales derechos de presunción de inocencia o hasta de confidencialidad en datos personales. ¡Quihúboles!

Siéntense bien

Miren nada más esto:

La iniciativa anaranjada propone darle facultades excesivas al área de Desarrollo Urbano para realizar visitas domiciliarias con uso de fuerza pública y posibilidad de acceso a la información fiscal de contribuyentes, así como asegurar cuentas bancarias y embargos por incumplimiento de pagos ¿Cómo les quedó el ojo?

Y no sólo eso, de aprobarse estos cambios, el SAT estatal podría inscribir por sí mismo a contribuyentes no localizados y asignarles domicilios, a fin de proceder a su fiscalización. Una locura absoluta, ¿o no?, que se adereza con la opción de la autoridad para que -si el causante tiene su domicilio fiscal fuera de Nuevo León- se considere como tal cualquier local comercial o habitacional en el estado.

El aspirante a Robespierre regiomontano también propone que sus feroces recaudadores puedan iniciar revisiones a partir de denuncias anónimas, y que procedan sin necesidad de dar aviso al Servicio de Administración Tributaria federal. Nomás faltaría que se abriera una auditoría seria a partir de un TikTok, como los que tanto gustan a la pareja, expareja explosiva, de la Macroplaza.

Pero ahí no acaba la cosa.

Primo, tráete otra cheve

La ley propuesta dice que cuando el SAT estatal asigne un domicilio sin que el contribuyente se percate de ello y, por tanto, no sea localizado por los auditores, se podrán determinar directamente créditos fiscales sin que siquiera el ciudadano afectado haya conocido el procedimiento.

¿Aquí acaba esta sinrazón? ¡No!

Se preguntarán si ahí acaba la cosa. Pues fíjense que no: ¡quieren publicar una lista de presuntos infractores a la hacienda pública local, cuyos integrantes podrían ser sujetos a penalidades de tres meses a tres años de prisión!

¡Ah, cómo les gustan las listas a los gobiernos autoritarios!

Como les adelanté, Samy -jajajaja-… ok, Samuelito, sigue muy enojado con la clase empresarial regia por no haber apoyado lo suficiente a Marianita para ser presidenta municipal de Monterrey, pero eso no le da derecho a buscar, con su iniciativa enviada apenas hace unos días, congelar cuentas y transferencias de recursos cuando se presuma falta de domicilios, insatisfacción de garantías fiscales o diferencias en pago de impuestos, en cuyo caso también tendría la opción del embargo de bienes.

Siendo muy mal pensados, esta iniciativa la debió mandar en estado de “chelas”, porque, aunque él quiera utilizar estas herramientas fiscales para perseguir y amedrentar adversarios políticos…

Gracias a Dios, nunca mejor dicho, el Congreso de Nuevo León no está en sus manos.

Y como nunca está por demás ponerle más limón a la herida, déjenme contarles que Adrián de la Garza anda muy bien aprobado por la ciudadanía. Que el PRI, el PAN, los empresarios y los alcaldes de la zona conurbada andan muy de amiguis con una ruta muy definida rumbo a la elección de la próxima gubernatura.

Pues dicen que después del Bronco ‘creíamos que no había nada peor’ ¡y Samuelito nos demostró que no hay que retar a Dios, ni al universo!