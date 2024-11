Ciudad del Carmen desaparece y el agrónomo en el Infonavit

Está sintiendo que le dará un infarto al miocardio -agárrense- porque Octavio Oropeza se llevó también a sus operadores de Pemex, sí, a Herrerías, de Finanzas, y a la directora jurídica, Luz María Zarza… ¡Houston, abrochen los cinturones en el Infonavit!

Les cuento, me buscaron empresarios Pymes de Ciudad del Carmen para pedirme ayuda, pues el chapopote que dejó el agrónomo por su ineptitud e indolencia ya los está ahogando.

Ya que las Pymes tienen seis meses sin que Pemex les pague y desde mayo sin poder facturar sus servicios. Luego entonces, la caída de la deuda de Pemex, que tanto presumió AMLO, fue otra de sus miles de mentiras.

Con decirles que mayo fue la última fecha de pago que tuvieron las Pymes; o sea, cobraron lo facturado de enero a mayo. Agárrese, pues de mayo a octubre (facturan a cierre de mes) no han podido emitir factura alguna por falta de copade. Además, les cuento que hay quienes tienen facturas por emitir desde principios de este año. Por lo tanto, tienen entre nueve y 10 meses sin cobrar lo trabajado. ¡Así como lo están leyendo!

Acomódese bien

Pues Pemex Exploración y Producción le debe a la Región Marina del Suroeste, Zona Suroeste (Paraíso, Tabasco), y a la Región Marina Noreste (Ciudad del Carmen), 97 mmdp, y lo peor es que aún falta que le sumen lo que no les han dejado facturar, meter las copades, desde mayo. ¡Para llorar!

El 70% del petróleo que se extrae sale de esta zona

Nafin tampoco les presta porque ya alcanzó su techo financiero y los bancos de la ABM tampoco lo hacen ya que saben de la problemática.

Así pues, no sólo ya hay despidos importantes, alrededor de 30% de los trabajadores que, ojo, están muy bien capacitados y certificados, pero por la falta de flujo les dieron las gracias. Súmele que los empresarios tampoco han podido cumplir sus obligaciones con IMSS, SAT, Infonavit y Fonacot. Con los problemas sociales y financieros que esto puede generar en Carmen y Campeche.

LM.- ¿Podrían mandarme fotos para ilustrar mi columna?

Fuerte doble

Fuente 1.- Con gusto te envío mis citatorios del Infonavit.

Fuente 2.- También te puedo mandar los del IMSS o los embargos de mis cuentas.

Fuente 3.- Al rato van a llegar los autos.

LM.- ¿De formal prisión? -risas de todos-.

Fuente 4.- He dejado de pagar las nóminas completas.

Fuente 2.- Y lo peor es que, como no nos dicen nada, como no hay certidumbre, no podemos planear nada.

Fuente 1.- A las empresas grandes les pagan, pero no permean lo suficiente y estamos por desaparecer.

Fuente 4.- No hablamos por nuestras empresas, sino por Carmen y por Campeche. Estamos por desaparecer.

LM.- ¿Qué fue lo qué pasó? ¿Es responsabilidad de AMLO y sus políticas? ¿O fue responsabilidad directa de Octavio Romero?

Fuente 2.- Yo pienso que fue responsabilidad de la política de Andrés Manuel. Sinceramente, desviaron muchísimos recursos de Pemex Exploración y Producción a otros intereses que ellos traían. Llámese la refinería, llámese el Tren Maya, los programas sociales.

Fuente 1.- Si a eso le sumas incapacidad para manejar un tema, porque no, como decía Andrés Manuel, cualquiera puede perforar un pozo. No, no es así. Octavio Oropeza fue el peor director de Pemex. Él obedecía órdenes del presidente y fue 90% leal 10% productivo.

Fuente 4.- El agrónomo no fue la mejor decisión como director. Realizó recortes en exploración y si no exploras ¿de dónde vas a sacar petróleo?

Fuente 3.- Las instalaciones costa afuera en la región marina se les están cayendo a pedazos. Por eso hay tantos incidentes. No han invertido en la parte de seguridad en las plataformas. Dejaron de invertir en todo, inclusive en los contratos irreductibles que son, por lo general, necesidades básicas mínimas (comida, agua, seguridad). De hecho, y justo por falta de pago, la empresa KDM dejó de trabajar en detención y alarma. Lo cual es muy grave.

Hace un par de semanas, el subdirector de PEP envió un comunicado pidiendo reducir 10% del presupuesto de este año.

Fuente 4.- La lana de Pemex se gastó en otras cosas. Hacienda, Ramírez de la O, no le asigna el recurso y ahora ¡piden ahorrar el 10%! Es increíble.

Sacar matracas, tambores y las cornetas

Urge que el nuevo director de Pemex y la secretaria de Sener vayan a Carmen y los escuchen. El Estado entero está en riesgo de quebrar, pues Carmen depende al 100% de Pemex directa o indirectamente.

-¿Y el fantasma de Palacio?

-¿Ramírez de la O?

-¡Bien, gracias!

Como ya leyeron, han despedido mano de obra certificada y calificada y volverla a tener lleva tiempo y cuesta de dinero, así como volver a echar andar las empresas.

Fuente. 2.- Las Pymes en Carmen estamos en estado de mayor vulnerabilidad. Ellos hablan de otros datos y siempre nos van a contradecir y dirán que sí han pagado y sí, efectivamente, le han pagado a las empresas grandes, creo, por el impacto que tiene dejarles de pagar.

Fuente 1.- Estamos en el abandono absoluto. ¿Su eslogan no era primero los pobres? ¿Dónde queda el primero México?, ¿primero las Pymes?

Fuente 4.- La falta de pago puede detonar en una crisis social, porque pues no va a haber aguinaldos, no hay sueldos. La gente está sin dinero. El pueblo bueno y sabio que tanto dicen querer o ¿sólo les importan los que reciben sus programas sociales? Aquí todo el mundo depende de Pemex, hasta el que vende tacos. Están sufriendo en los restaurantes, han bajado sus ventas 50%, están despidiendo también ellos gente. O sea, es una crisis bastante fuerte.

El único que los ha escuchado es el secretario de Gobierno de Layda Sansores, quien antes de casi desmayarse les dijo que igual para enero PEP les comienza a pagar. ¿Se imaginan? ¡Sería muy tarde!

Por no dejar

En la era de la ‘4T’, por cada barril de petróleo refinado en México perdemos 1.6 dólares.