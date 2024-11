El daño al IMSS Campeche es una herida de muerte

Así, como trágicamente lo están leyendo.

En 2023, el IMSS Campeche realizó la licitación LO-50-GYR-050GYR096-N-15-2023 para darle mantenimiento y para la mejora de la imagen del Hospital General de Zona No. 1 de Campeche.

La ganadora fue la empresa Camacho Navarro y Asociados; el contrato C3M0056 detalla que la obra comenzaba el 23 de agosto de 2023 y terminaba el 20 de noviembre de 2023, por $84′527,984.32, y que el responsable es el inge Luis Fernando Peña López, jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales Campeche.

Este hospital recibe todos los casos graves y complejos del estado, y cuenta con más de 55 años de servicio, por lo que le darían atención a 21 áreas prioritarias.

Para la remodelación se reubicaron servicios en diferentes unidades médicas por toda la ciudad. Por ejemplo, la Unidad de Medicina Familiar No. 1 en el Centro de Seguridad Social 101, las áreas de medicina física y rehabilitación a la Unidad de Medicina Familiar No. 13 y –ojo–, en el caso particular del área de tococirugía y ginecología el IMSS, Campeche firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Marina para usar el Ex Hospital Naval, entre el capitán de navío Marcos Gregorio Durán Díaz y el doctor José Luis López Macías, titular del OOAD.

Dentro del apartado Cláusulas, la cuarta dice textualmente: Obligaciones.- “Las Partes” acuerdan que el “Titular OOAD” se hará cargo del pago de los servicios generales, de conservación, así como todos aquellos inherentes a la posesión del inmueble motivo de la entrega durante el tiempo de vigencia establecido.

Es importante hacer mención que como el Ex Hospital Naval se encontraba en desuso, con dinero del OOAD se tuvieron que pagar adecuaciones, instalación de equipos médicos y electromecánicos para garantizar el uso correcto del inmueble al igual que en otras unidades donde fueron reubicados los servicios.

¿Qué creen?, y ¡cosa rarísima!

La empresa ganadora no comenzó a tiempo, no contaba con el material de buena calidad y no tenía personal suficiente para la magnitud de la obra.

Pero eso no fue todo, el inge responsable de la obra –agárrense– pues no aperturó la Bitácora Electrónica de Obra Pública al inicio de los trabajos, ¡lo hizo hasta mayo de 2024!, 10 meses después. Lo peor es que, 340 días fuera de calendario de ejecución, no existe convenio modificatorio de plazo, ni solicitud en bitácora electrónica.

Fuerte doble

Pues con buena suerte el hospital lleve un avance de 45% y de las 21 áreas que se pretendía atender en algunas ni siquiera se han iniciado los trabajos de mantenimiento y mejora.

(Especial)

Zoé, no desayunes aguacate

(Especial)

Pues además de tener en mi mano todos los documentos que prueban lo escrito, tus propios trabajadores han denunciado las pésimas condiciones de trabajo y exhibido la mala calidad de los materiales, pues áreas entregadas ya presentan fugas de aguas negras, plafones rotos, cortocircuitos, losetas levantadas y el aire acondicionado sin funcionar, en un estado donde la temperatura promedio es de 40 grados. De hecho, el pasado 31 de mayo hicieron una manifestación exigiendo la terminación de los trabajos y un lugar digno para trabajar.

(Especial)

La chulada de las “curitas”. El pasado 14 de octubre de 2024, el IMSS Campeche, a través de su página oficial de Facebook, hizo del conocimiento de la población que los servicios de medicina física regresaban al HGZ, considerando que la fecha original de entrega era el 21 de octubre de 2023, 359 días después de la fecha contractual. ¡Quihúboles! ¡Dirán más vale tarde que nunca!

Fuerte a pico de botella

(Especial)

Pues le pagaron a Camacho Navarro y Asociados la totalidad de la obra; bueno, 99.57% para ser exacta, entre octubre, noviembre y diciembre de 2023. El pago fue autorizado por el jefe de Servicios Administrativos, Rubén González Herrera, y repito, el responsable de la ejecución de los trabajos es Luis Fernando Peña López.

(Especial)

Mediante una solicitud de información al OOAD Campeche, no existe registro de sanciones aplicadas a la empresa.

El daño patrimonial al instituto, a la salud y bienestar de los campechanos supera por mucho el costo de la obra.

Me pregunto y le pregunto a Raquel Buenrostro, SFP:

• ¿Cuánto costó mantener el Hospital Naval durante el tiempo que duraron los trabajos?

• ¿Cuánto costaron las adecuaciones en otras unidades donde se trasladaron de manera temporal los servicios de medicina familiar y medicina física?

• ¿Por qué no fue aperturada la bitácora de obra desde el inicio de los trabajos?

• ¿Quién supervisa la calidad de los trabajos?

• ¿Por qué si la obra no está completa, fue pagada?

• ¿Cuántos servicios médicos y cirugías se han visto afectadas por esta situación?

• ¿Cuándo es la fecha en que van a terminar los trabajos? ¿Cuánto le representa al IMSS el costo de tener a los pacientes ingresados por tiempo prolongado porque las instalaciones no son las adecuadas?

• ¿Por qué la empresa constructora no tiene ninguna sanción?

Ah, y no menos importante e indignante:

• ¿Quién en nivel central protege a estos funcionarios en Campeche?

(Especial)

Sigue la poda en el IMSS

Hace dos semanas, Zoé perdió a Eduardo Thomas y apenas logró retener a su director de Administración, Borsalino, ambos señalados de realizar prácticas no ortodoxas en las compras de medicamentos e insumos, prácticas que busca combatir a fondo el secretario David Kershenobich.

Ahora pierde a Karina Sarmiento, de Planeación, quien renunció el jueves pasado. En su lugar llega Sandra Flores Pérez, experta en fiscalización y se dice revisará las asignaciones directas de compra de insumos y medicamentos, el cumplimiento o no de contratos vigentes, el tipo de proveedores y los precios.

Zoé Robledo, la pus del IMSS, lejos de ceder, cada día supura más y huele a… podrida corrupción. Ojalá en la mañanera con la presidenta Sheinbaum nos des una buena explicación.