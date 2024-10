MC, cómplice de la aprobación de la reforma judicial

Qué les cuento, que Adrián de la Garza apenas rindió protesta como alcalde de Monterrey el domingo pasado y Samuel García resultó muy ojón para ser paloma –se vale reír–.

(Especial)

Porque, a pesar de que Adrián le ganó ampliamente a la influencer Mariana Rodríguez, ésta y su maridito impugnaron la elección por violencia política de género –aguas, no beber o comer nada porque lo escupirán– porque Adrián le dijo en el debate del Norte que Mariana cantaba afinado.

¡Quihúboles, así de ridículos los niños de Dante Delgado!

Y no es por echarle más limón a la herida, pero además del exceso de cheves cuando Samuel destapó a Máynez, también con excesos de cheves durante la campaña supimos que el aún góber se robó un cerro en San Pedro, con valor de más 700 millones de pesos, y se otorgó a sí mismo permisos para la construcción de una mansión.

La derrota de Samuel García fue no sólo electoral, sino también política.

Tiene miedo porque el pasado 21 de mayo, la SCJN resolvió que los legisladores locales pueden continuar el juicio político que comenzó en enero de 2023, pero sin removerlo del cargo.

Con decirles que, bajo el pretexto de que había ido a Laredo, Texas, a conseguir inversiones para el estado, no se presentó a la toma de protesta de Adrián, en la cual mostró músculo. No sólo lo acompañaron todos los exgobernadores del estado, como Natividad González Parás y Fernando Canales Clarión, salvo el Bronco, sino que también estuvieron Alejandro Moreno, presidente del PRI; Santiago Creel, Xóchitl Gálvez e Idelfonso Guajardo; el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y hasta la mismísima Tatiana Clouthier, de la ‘4T’, quien no se dejaba tomar fotos, pero lo logré. Empresarios y todos los alcaldes de la zona metropolitana de Monterrey.

Tatiana Clouthier (Especial)

Su eslogan de “Aquí se resuelve” fue un claro distanciamiento de su antecesor, Luis Donaldo Colosio, quien, según se comentaba en los pasillos del evento, brilló por su ausencia en los tres pasados años.

Adrián de la Garza, sin temor a equivocarme, es una carta fuerte del PAN y del PRI para la gubernatura que se renueva en tres años y que la sucesión ya empezó.

(Especial)

No puedo dejar además de comentarles que, cuando llegué al auditorio de Cintermex, donde fue la toma de protesta, me encontré con que todo era color azul, y así fue como me enteré que, con altura de miras, tanto el PAN como el PRI habían entendido que solos no iban a llegar a ningún lado, por lo que los priistas quisieron apapacharlos y reconocerles que sin los votos del PAN Adrián no hubiera llegado. Aplausos.

(Especial)

Café con piquete

En representación de Samuel asistió el secretario de Gobierno, quien fue fuertemente abucheado y les dejó un recado a los alcaldes: “El góber los esperaba el miércoles para comer”.

Le salió el tiro por la culata

(Especial)

Porque Adrián, demostrando su experiencia y su colmillo, organizó con los alcaldes de la zona metropolitana una comida previa, el martes, para cerrar filas y presentarse unidos el miércoles con Samuel.

En la comida, Samuel les pidió que hablaran con sus bancadas para que le aprobaran el presupuesto de 2024, prometiéndoles que, si lo hacían, pues les daba la lana que les debe y hasta una ayudadita extra. Sin embargo, Adrián le dijo ‘nosotros podemos apoyarlo con la seguridad, con la movilidad, con nuestros temas, pero es usted es quien debe ir al Congreso para destrabar el presupuesto’.

Lorena de la Garza (Especial)

Por cierto, la presidenta del Congreso es Lorena de la Garza, una mujer a la que no hay que quitarle el ojo de encima, pues crecerá y dará muy buenas sorpresas.

No hay confianza

Así de fuerte y de real. Sí, los alcaldes no confían en Samuel, pues saben que mentir está en su ADN.

Entre promesas incumplidas (Tesla, estadio, Metro…) y escándalos de corrupción, el electorado regio castigó a Samuel García.

Redoble de tambores

Pues Samuel lo volvió a hacer, les habló de una supuesta ruptura; lo que omitió decir es que sí hay una ruptura y que él la generó cuando el Congreso puso en la terna para fiscal a Adrián de la Garza, y no sólo incumplió su palabra, sino que lo vetó y entorpeció todo el proceso.

A lo que los alcaldes le contestaron, palabras más palabras menos, que incumplir con el presupuesto no sólo es una irresponsabilidad, sino falta de respeto para ellos y también para la ciudadanía.

Fuerte doble, sobre todo si son de MC

Vienen años muy difíciles para Samuel García, pues, tras perder el Congreso, además tendrá que enfrentar auditorías ante los múltiples escándalos de corrupción que están marcando su administración. ¡Así como lo están leyendo!

La “nueva” política de MC del esquirol de Dante Delgado resultó tener más likes y videos de Badabun que votos reales.

Ah, y cómo dejar de comentarles que, tras perder, de inmediato vimos a Samuel García tomándose foto con Claudia Sheinbaum, con corbata guinda. La misma fórmula: ponerse de tapete para evitar que lo metan a la cárcel por corrupción.

MC sí es esquirol de Morena; aquí la prueba

(Especial)

La cereza de esta columna es un video que encontré en YouTube, en el cual se confirma lo que siempre he escrito de MC, que son esquiroles, comparsas de Morena, pues están pautando pegarle al PRI y al PAN. ¿No me creen? Chéquelo con sus propios ojos en la versión electrónica de esta columna.

Además, para muestra un botón: tan fue cómplice MC, desde su más alto nivel, Dante Delgado y Clemente Castañeda, de la aprobación por asalto de la reforma judicial, que lo único que hicieron fue un drama de telenovela sin tomar acciones concretas. O qué, ¿de verdad nadie de MC pensó en promover un amparo contra la incomunicación de Barreda que le hubiera permitido obtener una suspensión que forzara a la fuerza pública a sacarlo de donde estaba y llevarlo al Senado?

Tania Larios, no estás sola

Tania Larios (Especial)

Cuando uno cree que ya no puede ver nada peor, la vida nos sorprende. Este es el caso del senador suplente, hoy flamante morenista Adrián Rubalcava, quien amenazó a la diputada local priista Tania Larios por haberlo denunciado durante la campaña por violencia y por corrupto. Tras amenazarla, nos confirmó lo poco hombre que es, porque además salió a decir que no era cierto, que no lo hizo. Tania ya lo denunció ante la fiscalía de la CDMX. Ojalá hagan su trabajo, pues ya lo dijeron la Presidenta y quien mañana rinde protesta como jefa de Gobierno, Clara Brugada, son tiempos de mujeres. Ah, ya les contaré lo bien que le fue en su toma de protesta a Carlos Orvañanos quien, a pesar de todo lo intentado por Adrián Rubalcava, le ganó la alcaldía, demostrando que Cuajimalpa no tiene dueño.