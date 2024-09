Los demandarán hasta por asesinatos a opositores

Y no, no piense en la ‘4T’ y sus rémoras del PT y Verde.

Me enteré que cooperativistas de Tula de la Cruz Azul están por presentar una denuncia ante la FGR de Gertz Mañero contra Víctor Manuel Velázquez y José Antonio Marín de haber desviado 80 mil millones de pesos, del despojo e invasión del edificio corporativo en el sur de la CDMX y de tres plantas cementeras en Oaxaca, Puebla y Aguascalientes, así como de haber mandado matar a los cooperativistas opositores a ellos. ¡Así como lo están leyendo!

En este espacio he documentado cómo es que Víctor Manuel y José Antonio ocupan de manera ilegal los cargos de presidente del Consejo de Administración y de Vigilancia desde hace cinco años, pues aunque la ‘4T’ los puso arteramente, no cuentan con el reconocimiento legal de los afectados y la Cruz Azul sigue siendo una cooperativa.

Ahora bien, lo que aún no saben, pero ahorita lo leerán, es que desde hace 60 meses no han rendido cuentas a los 715 integrantes de la cooperativa y que contrataron a activistas extranjeros para asesinar a sus opositores, literal, eh.

No está por demás recordar a estos malandros, diría Ale Rojo de la Vega, sin alusión alguna a los Monreal, que los socios cooperativistas realizaron una asamblea general para elegir a quienes ocuparían las presidencias de Administración y la de Vigilancia para el periodo 2018-2020, pero ésta estuvo plagada de irregularidades.

Ah, y que apoyados, Velázquez y Marín, por autoridades de la ‘4T’, entre ellos, Manuel “soy al que se le cayó el sistema, pero me convertí en un zar inmobiliario” Bartlett, decidió tratar de asfixiar a los socios que no se doblaron y que siguen en la planta de Tula, cortándoles la luz a pesar de que no le debían un solo peso a la CFE y que ya ganaron varios amparos para que se las reconecten. La explicación oficial fue que les cortaron la luz porque le darían mantenimiento por dos meses, de lo cual ya pasaron dos años y aún siguen con el servicio suspendido.

Desde entonces Velázquez y Marín han manejado recursos económicos de la cooperativa, sin haber dado jamás un reporte o informe a los socios cooperativistas.

De acuerdo con la información que tengo en mis manos, los próximamente denunciados tomaron posesión ilegal, en principio, de 1,873′555,023.35 (MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTITRES PESOS) distribuidos en 21 cuentas en moneda nacional y extranjera, con los que contaba la cooperativa en ese momento.

Además, estos malandros decidieron que a los disidentes de Tula les dejarían de pagar y de darles sus pensiones a pesar de que ellos no trabajaron para ninguna administración sino para la Cruz Azul. Por lo cual también cargan varias muertes de cooperativistas en sus hombros.

Pues los acusarán también de haber mandado matar a cooperativistas opositores a ellos. En la denuncia se lee que contrataron los servicios del activista lituano Daniel Estulín, quien, en un video que obra en poder de los inconformes, arenga a los opositores a “aniquilar y borrar de la tierra” a quienes se opongan a los directivos de la cooperativa. Como resultado de esta campaña, 10 personas han sido asesinadas, sin que autoridad alguna haya concluido favorablemente con las investigaciones. Sin palabras.

¿Qué quieren?

La intervención de las autoridades correspondientes para lograr la urgente e inmediata reconexión de la luz en la planta de Tula y que rindan cuentas del dinero y paguen por las muertes que han ocasionado.

De no ser así, los socios cooperativistas advierten que tomarán medidas pacíficas, pero firmes, a pesar de saber que se encuentran en una lucha desigual, en defensa de la cooperativa con honor y valentía.

Billy Álvarez está esperando que el PJF regrese a trabajar, pues aunque la ‘4T’ está metida hasta los huesos en su destierro y el asunto de la Cruz Azul y de que la verdad no salga a la luz, eso no sucederá… la luz saldrá.

Pronto les tendré la siguiente entrevista con Billy.

Y ya que hablo de la tierra de Menchaca…

Huachicoleo de agua confesado

Hidalgo es el epicentro de una bomba geopolítica. Como ya les dije, la china Time Ceramics se adueñó del agua de los hidalguenses, por lo que decenas de empresas chinas ya saben de ese agandalle y van a venir a México a hacer su maldita voluntad.

Con una reforma judicial a modo con Morena, quien venga a instalarse por el nearshoring, tendrá que enfrentarse con los chinos, que ya se adueñaron del Centro Histórico y van por recursos vitales, como el agua en Hidalgo y en otras partes de México.

No habrá amparo que los detenga

De hecho, sé que ya viene BYD y que promete inversión. Por lo que la pregunta es: ¿qué recurso querrá agandallarse, siguiendo el ejemplo de la tramposa fábrica de pisos? Porque quieren instalarse en Hidalgo; qué casualidad, ¿no? Y es que hay muchas formas de hacer trampa. La semana pasada, Volvo Tractocamiones anunció 700 mdp en Nuevo León. Samuelito, “as usual”, lo presumió. Sólo que omitieron un pequeño dato. Volvo no es sueca, es 100% china. De capital, de socios y de ADN.

Hay un modus operandi

Tengo un audio en el cual se escucha la confesión de Carlos Lomé, gerente comercial de Time Ceramics, pues afirma que están produciendo pisos sin permisos de agua y lo quieren tapar con un contrato ¿Quién les regalará agua tratada? ¿Será Grupo Modelo? ¿Será Menchaca y el gobierno? ¿Será su vecino Grupak?

AMLO dijo en su mañanera que Claudia Sheinbaum le habló de Time Ceramics y que ella se hará cargo.

¿Y la clausura, pa’ cuándo?