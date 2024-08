De AMLO a Sheinbaum. Decadencia económica y política que continuará. Es el título del libro que escribió el muy admirado Sergio Negrete Cárdenas.

Sergio Negrete Cárdenas (Especial)

Déjenme decirles que este es un libro que se lee muy rápido y que nos deja muy bien documentados de la realidad de nuestro país y, obvio, sin pretender ser una spoiler, comencemos.

Café con piquete

“Y si de algo estaba seguro el tabasqueño era de ese agradecimiento. Como habría de decir en una mañanera de 2023, ‘ayudando a los pobres, va uno a la segura, porque ya sabe que cuando se necesite defender, en este caso, la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos… es un asunto de estrategia política’. Al año siguiente, esa convicción quedaría plenamente vindicada con el contundente triunfo de Sheinbaum y muchos candidatos más de Morena…”.

“… Es el camino de la decadencia económica, sobre la que Claudia Sheinbaum ofrece construir un segundo piso…”.

“… si Claudia Sheinbaum (osara) revelarse, ser ella misma en política, por primera vez en su vida… su éxito es dudoso ante el formidable animal político que le escogió… Recibe en el terreno económico un cáliz envenenado junto con la regresión autoritaria con la que AMLO corona su conquista política…”.

LM. ¿Por qué decidiste escribir este libro?

SN. De entrada, fue hacer un análisis del sexenio obradorista, y por los tiempos me esperé a la elección para hablar también de la transición.

O sea, del inmenso contraste entre el decir y el hacer; del cinismo y las mentiras. Me atrevo a decir que nunca habíamos visto algo semejante en México. O sea, el soy honrado y soy corruptísimo, respeto las instituciones y las destruyo, creo en la división de poderes y aplasto al Congreso y voy a acabar con el Poder Judicial. No ha habido cosa que diga que no haga lo contrario.

El demócrata resultó un lobo autoritario y ahora con la chequera en blanco que le dio la ciudadanía el 2 de junio.

LM. ¿Pero AMLO es corrupto? Su gente sí, pero él no, ¿o sí?

SN. El poder te trae dinero y el dinero te permite traer más poder. Círculo vicioso, círculo virtuoso, como tú lo quieras presentar. Entonces Andrés, lo que sí es, es un experto en hacerse de dinero. En ver dónde hay dinero, dónde fluye y lo canaliza hacia él, y crea nuevos canales de financiamiento, vamos a llamarle de esa manera generosa. El mejor ejemplo, cuando en 2006 les dice a todos sus diputados y senadores: ‘no van a oponerse a que el 25% de su nómina sea para apoyar al movimiento, al partido’, y se los quita.

Me rehúso a creer que no se quede con una parte, no sabemos con cuánto. En ese sentido, Morena es una gran lavadora de dinero y no sólo en el sentido sucio, sino en el sentido de revolverlo. Le entra un montón, sale un montón a ciertos destinos y no sabemos cuánto se quedó en medio y cómo se repartió.

Con el paso del tiempo han salido los negocios de los allegados y las propiedades de los hijos, pues él no pone nada a su nombre porque es extraordinariamente cuidadoso. ¿No te acuerdas cuando Ricardo Anaya en un debate le dijo que su hijo estaba en España y tras ser exhibido su cara de enojo lo dijo todo?

LM. ¿Te sorprendió el resultado de la elección?

SN. Nunca me esperé el resultado del Congreso. Nunca me esperé ese resultado electoral. Nunca me esperé esa diferencia.

LM. ¿Crees que hubo fraude? Pues ¡elección de Estado sí hubo!

SN. Podemos cuestionar la palabra fraude. Lo que no podemos cuestionar es que hubo una elección de Estado. No fue sólo relleno de urnas, también hubo compra de votos vía los Servidores de la Nación, así como un piso muy disparejo por un INE y Trife cooptados.

LM. A partir del capítulo 13 al 18, son capítulos más cortos y nos hablas de lo que supones nos pasará en el próximo sexenio.

SN. Lo que nos da el resultado del 2 de junio pues es lo que ahora vislumbramos; o sea, el plan C, sería el nuevo Maximato, el jefe máximo de la transformación, la presidencia bicéfala. Ahora bien, la gran incógnita es, ¿Claudia qué va a hacer con la inseguridad, con la corrupción, con la educación y la movilidad social, y no menos importante, con la tremenda bronca fiscal que le heredan?

LM. Claudia ni como candidata ni como presidenta electa ha hablado de crecimiento económico sino de justicia social.

SN. Claudia es fruto, citando a Colosio, del esfuerzo. O sea, de clase media, media alta, nadie puede decir que Claudia Sheinbaum era pobre, como le dijo Xóchitl Gálvez: ‘tú ibas a clases de ballet y yo vendía gelatinas’.

Claudia ha estado en los lugares, pero siempre a la sombra. Hoy se las da de gran demócrata, pero no lo es. Cuando participó en la protesta contra Salinas de Gortari en Stanford, ella estuvo ahí porque iba como esposa de Ímaz, quien estaba haciendo ahí su doctorado. Ella hizo su doctorado en la UNAM e hizo una estancia en Berkeley. De hecho, el artículo sobre la protesta no la menciona con nombre y apellido, sólo presenta la foto de una mujer con una pancarta. Ella tampoco fue de los líderes del Consejo Estudiantil Universitario, eran Imanol Ordorica, Antonio Santos y Carlos Ímaz, su exesposo.

Hay algo que sí la distingue políticamente, ella es la primera presidenta que no tiene raíces en el PRI o en el PAN, porque obviamente López Obrador fue priista.

LM. ¿El presidente se irá a La Chingada, Tabasco, el 1 de octubre?

SN. Él va a seguir ejerciendo poder, por lo que no podemos llamarnos sorprendidos, no podemos ser ingenuos.

Seguirá tirando de los hilos con toda su fuerza y tiene muchísima fuerza. A él no lo puede mandar de embajador.

Por eso cuestiono también si ella quiere cambiar y ser protagonista, pues en su historia no hay nada que nos indique que quiera hacerlo. Siempre estuvo a la sombra de Ímaz y de AMLO.

Además, déjenme decirles que Sergio, en su libro, nos recuerda que la democratización no salió sólo de las calles, sino del gobierno, y hoy en día Morena está haciendo todo lo posible para evitar que la oposición pueda tener fuerza para reinventarse, por lo cual será un morenato largo, en el cual viviremos con un raquítico desarrollo económico. El 60% de sus votantes son los que reciben programas sociales, quienes recibiendo sus 3 mil pesos no les cuestionarán nada y mucho menos el desvanecimiento de la democracia. Podríamos, escribe Sergio, convertirnos en el país apestado internacionalmente dada la regresión al autoritarismo prácticamente unipartidista, clamando que se tiene el mandato ciudadano para hacerlo.

El cierre del libro es durísimo

“Unas semanas después de la presidencial de Estados Unidos, en enero de 2017, el diario Washington Post introdujo un lema bajo su nombre: ‘La democracia muere en la oscuridad’. En 2024, el pueblo de México entregó a Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum el poder de apagar la luz”.