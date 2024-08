Siete consejeros electorales pasaron a la historia emulando a Manuel Barttlet. ¡Qué vergüenza!

Hoy no habrá café, sino un tafil o ribotril

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), realizó la entrega de constancias que avalan la asignación de diputados y senadores esto durante la sesión extraordinaria del INE, en la sede del instituto. (Cuartoscuro)

Ya que les traigo la crónica y todos los pormenores de la reunión de la sesión del Consejo General del INE del viernes 23 de agosto de 2024, día en que comenzamos a caminar en un túnel muy negro y largo hacia una regresión autoritaria.

Siete sumisos consejeros -Rita Bell, Jorge Montaño, Taddei, Ubk-kib Espadas, Arturo Castillo, Carla Humphrey y Norma de la Cruz-, quesque en nombre de la Constitución, dieron su voto para otorgarle una sobrerrepresentación a modo a Morena, PT y Verde, dejando a la oposición subrepresentada.

Estos siete ignoraron la reforma del 2011 al artículo 1 de la Constitución, por lo que hicieron una interpretación literal que ya no aplica a la fracción I del artículo 54 constitucional e hicieron una interpretación diferente en la fracción IV, como indicó Gobernación. Registraron a Morena, PT y Verde como coalición y, haciendo honor a su abyección, los premiaron como partido.

Tal cual lo dijo Diego Valadés, saben que es un fraude a la Constitución. Cada quien con su conciencia

Cambiaron la vulgaridad por el cinismo y las amenazas

La morenista… ay no, perdón, la presidenta del INE-4T, Guadalupe Taddei, dijo que el INE no interpreta la ley, que se somete a las reglas y, por lo tanto, se iban a apegar a la Constitución. Ay si, ajá.

Guadalupe Acosta Naranjo. (Especial)

Como le reviró Acosta Naranjo, “con una vara nos midió a la ciudadanía que utilizamos el rosa del INE para defender al instituto y tremenda regañiza que nos dio, y otra, con la que midieron al Presidente y a Luisa Alcalde, de Gobernación, por usurpar funciones, a quienes no les han dicho nada”.

Ni coma ni beba, pues hay riesgo de que escupa

Al escuchar a Sergio Gutiérrez Luna, paladín de la justicia –#OkNo-, exabogado de Eugenio Hernández y exasesor de Padrés -sí, recuérdenlo pues, me dicen, por sus asesoramientos se fue a la cárcel–, hoy flamante morenista, hablando de que las quejas de la oposición por la ilegal sobrerrepresentación que les dieron están minando la certeza política. ¡Así de cínico! Pues Morena y sus rémoras es justo lo que le han quitado al país con sus consultas a mano alzada, por dar un ejemplo. El Presidente ha dicho que no le vengan con que la ley es la ley.

Claudia Zavala Pérez (Especial)

Martín Faz Mora. (Especial)

Pero si esto lo hizo enojar, espérese, pues este bato tuvo a bien amenazar con juicio político a quienes votaran a favor de la contrapropuesta de la consejera Claudia Zavala, Martín Faz, Jaime Rivera y Dania Ravel. Todo nuestro reconocimiento, respeto y admiración para ustedes cuatro.

Jaime Rivera (Especial)

Dania Ravel (Especial)

Fernández Noroña instó a la oposición a ¡aprender a perder!, cuando Morena si no gana, lo arrebata, y para ejemplo la alcaldía Cuauhtémoc y Zacatecas.

Ah, y les preguntó a los panistas ¿por qué no rechazan los votos del PRI para ver cuántos distritos ganaron ustedes solos?

Entonces, el panista Víctor Hugo Sondón le reviró: ¿cuántos distritos ganó el PT? Obvio, Fernández Noroña jamás le contestó, pero la respuesta es –inhalen y exhalen– ninguno, ningún distrito el PT ganó por sí solo.

Fuerte a pico de botella

Acosta Naranjo: “Bajo ninguna circunstancia acepto que digan que nosotros no queremos cumplir la Constitución. Ustedes están con una visión tuerta analizando de una manera la fracción I del artículo 54 y de otra manera, absoluta y radicalmente distinta, las otras fracciones del mismo artículo 54… Yo no he cambiado de postura, cambió Horacio Duarte, Pablo Gómez, el PT, Morena, que todos fueron a impugnar la sobrerrepresentación en 2015, cambiaron de opinión a su conveniencia. El único congruente ha sido el Verde en este tema, siempre han estado sobrerrepresentados”.

Arturo Escobar (Especial)

Jorge Emilio González (Especial)

Qué tal que el Arturo Escobar, del Verde, dijo que ellos han sido magnánimos en el triunfo. Háganme el favor. El Verde no fue segunda fuerza política de este país, fue el PAN. Y se atrevió a retar a la oposición a rememorar reuniones como la de 2006. Pero pues si de rememorar a quienes le va del diablo es a ellos, pues no sólo han sido las rameras de la política, sino los reyes de los escándalos, o ya se les olvidó cuando a Arturo, en 2006, lo agarraron con maletas de dinero en efectivo en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez y sus hoy socios, López Obrador y compañía, decían que eran unos delincuentes, o cuando se cayó la modelo Galina Chankov del piso 19 de la torre Emerald, de Jorge Emilio González, en Cancún, o cuando Arturo tuvo que renunciar a la Subsecretaría de Gobernación porque la FEPADE pidió una orden de aprehensión en su contra por la entrega de la tarjetas de descuento (2015). Tras no ser detenido, aseguró que demandaría al fiscal Santiago Nieto por dañar su imagen y hoy son flamantes compañeros.

Santiago Nieto (Especial)

Sólo por eso, por el claro conflicto de interés, la consejera Humphrey debió abstenerse.

Resentidos y vengativos

Humberto Aguilar (Especial)

La última intervención del panista Humberto Aguilar los dejará helados: “Sólo para manifestar mi solidaridad a las consejeras y consejero que fueron aludidos por el autoritario representante de Morena, Gutiérrez Luna, que sólo esboza lo que viene. Ya votaron hoy por la desaparición de los órganos autónomos, ayer votaron por la militarización del país. Veremos perseguidos y presos políticos, pues hoy asistimos a la última sesión democrática del INE. Yo no le creo a… Fernández Noroña cuando afirma que no van a destruir al INE”.

“El mandato del pueblo fue claro y nosotros vamos a cumplir las promesas que hicimos, así venga el diluvio aprobaremos la reforma al Poder Judicial”: Fernández Noroña.

¡Sordos y necios!

Ni se dan cuenta de lo que dijo el embajador Ken Salazar, Fitch, Morgan Stanley, Bank of America, Citi Banamex, etcétera. El deterioro irá en caída libre. AMLO recibió un país sin problemas (él lo dijo); a Sheinbaum le entregarán un país polarizado y con muchos problemas financieros y sin instituciones. ¿Qué entregará en el 30? ¿Nada?

De cuerpo completo

Los morenistas, una vez más, se pintaron solos al burlarse de una foto en la que Acosta Naranjo está triste por el golpe a la democracia y a las libertades. Como él mismo escribió, “por los años, las vidas, las luchas que costó lo que ahora se destruye. Acudiremos al Trife, pero el material de qué está hecha la mayoría es similar al de estos. Vienen días negros y difíciles para la República, no todos son los siete del INE, ahí están los integrantes del Poder Judicial, dignos y firmes”.

Tomemos su ejemplo, no los dejemos solos (PJF, CJF, SCJN).

En el Tribunal Electoral, se dice, también nos traicionarán. Los momios están 3-2 o 4-1. ¿Veremos de qué están hechos Mónica Soto, Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Janine Otálora y Reyes Rodríguez? Si se vendieron por los tres añitos extras de vida que les regaló la ‘4T’ o si les gana su amor guinda o su dignidad.

Mañana hay, a las 11, Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro para acabar, por venganza de AMLO, con el Poder Judicial.