César Cravioto será secretario de Gobierno de la CDMX y es deudor de pensión alimenticia

Hoy para desayunar no pida Claras; mejor huevos completos

Pues ¡ver para creer con lo feminista que nos salió la morenista Clara Brugada!

Poner a un deudor alimentario como funcionario, y no cualquiera, sino como secretario de Gobierno de la capital del país, muestra su talante de feminista del bienestar.

Una feminista de corazón violeta no lo elige y punto.

Café con piquete

Y no crean que César dejó de ser un deudor alimentario por convicción, sino que fue porque una jueza, en mayo de 2019, obligó a la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, vía un oficio, a descontarle mensualmente 33 por ciento de la nómina ordinaria y extraordinaria que percibía de la Comisión para la Reconstrucción de la CDMX por concepto de pensión alimenticia definitiva.

¡Así como lo están leyendo!

Por lo que si creíamos que las mujeres tendríamos un mejor panorama para este sexenio… ¡ya ni llorar es bueno!

Y como César es un personaje público y será, repito, nuestro secretario de Gobierno, su vida privada dejó de serlo.

El 17 de agosto de 2010, en el expediente número 1255/2010, se decretó la disolución del vínculo matrimonial entre Paola Ojeda y César Cravioto, aprobándose un convenio mediante el cual él depositaría una pensión alimenticia para su hija, equivalente a 33 por ciento de su salario integrado y las colegiaturas y reinscripciones. La guarda y custodia de la niña quedó a cargo de su madre.

Pero como este señoritingo no cumplió con lo establecido por el bien de su hija, Paola lo denunció en la entonces procu del DF, con lo cual se inició la averiguación previa número FPMPF/75/T1/00969/11-11, misma que finalmente fue archivada por abstención del ejercicio de la acción penal, por considerarse que se trataba de un asunto “civil”, no penal.

Sin embargo, Paola, en diciembre de 2011, promovió, ante la juez Vigésimo Tercera de lo Familiar del Distrito Federal, la vía de apremio en el mismo expediente del divorcio debido a que César Cravioto dejó de cumplir su obligación alimentaria y fue sentenciado a pagar lo que debía.

Pero, además, en septiembre de 2012 nuestro próximo secretario de Gobierno fue requerido por la juez Vigésimo Tercera de lo Familiar la inmediata devolución y entrega de su hija, a quien éste mantenía retenida injustificadamente, pues la menor se encontraba bajo la guarda y custodia de su mamá.

Luego este porro, en ese mismo 2012, quiso disminuir el monto de la pensión alimenticia quesque porque sólo ganaba 15 mil pesos mensuales, pero la juez no lo permitió.

Y como ya leyó, a pesar de las sentencias, pero sobre todo de ser papá, jamás hizo los trámites correspondientes en forma voluntaria para cumplir sus obligaciones.

Fuerte a pico de botella

Léase, y para que no quede duda alguna, para que el futuro secretario de Gobierno cumpliera con su obligación fue necesario que durante el gobierno de la Sheinbaum se le hiciera el descuento vía nómina. Ah, y la hoy presidenta electa, como buena feminista, jamás lo destituyó.

#NingúnViolentadorEnElPoder

Maru Campos aCORRALa a Javier

El escándalo está en el ADN de Javier Corral y, según se lee en su horóscopo, no debe comer aguacate en un buen rato, pues por dejar el estado quebrado y desaparecer varios millones y hoy ser un flamante zar inmobiliario como Bartlett y la Nahle, podría andar a salto de mata.

Quien mata a hierro, muere a hierro

Hoy no hay quien no recuerde cómo, siendo góber, persiguió de manera obsesiva -hasta enfermiza- al exmandatario César Duarte.

Corral juraba y perjuraba que conocía la ubicación del priista, señalando primero a El Paso, Texas; luego se desdijo y apuntó que se había adentrado más en territorio norteamericano, pero ni con la fuerza del Estado pudo detenerlo.

Fue Maru Campos quien tuvo que llegar para poner orden en la localización, detención y, finalmente, extradición de César Duarte, para responder por 18 causas penales, entre las que se encuentran peculado agravado y asociación delictuosa durante su gobierno -entre 2010 y 2016-, por el desvío de 96 millones de pesos. ¡Quihúboles!

Tampoco se nos olvida cómo Corral, persecutor implacable, utilizando incluso métodos de tortura psicológica y física, pretendió también embarrar en todo su cochinero a la actual gobernadora, quien valientemente salió a enfrentar los señalamientos, acudiendo a cada audiencia donde fue requerida por el juez e hizo valer sus argumentos y pruebas para demostrar su inocencia.

Las vueltas que da la vida

Hoy Corral está acusado por desvío de recursos por 98 millones de pesos durante su gestión, de acuerdo a la Fiscalía Anticorrupción y la SFP, dos instituciones autónomas; sin consigna y totalmente en apego a derecho.

¿A dónde se fue a esconder Corral?

Nada más ni nada menos que a los brazos del encargado de despacho de la fiscalía de CDMX, Ulises Lord Cúspide Lara, quien está a cargo de una oficina omisa, opaca y totalmente alejada de la ciudadanía que busca justicia sólo para los suyos. Legado de Ernestina Godoy.

Después del escándalo, Corral comenzó a acusar a Maru Campos, a casi todas las autoridades de Chihuahua que pudo y hasta a Ciro Gómez Leyva -ver para creer-, esperando frenar y distraer su orden de captura, a pesar de que ya haber sido declarado un prófugo de la justicia.

Y si es prófugo de la justicia no puede ser senador, ¿verdad INE de Taddei y Tribunal Electoral de Soto? ¿O también pretenden seguir politizando, al modo moreno, las curules, como lo hicieron, sin tener razón, con García Cabeza de Vaca e ilegalmente con el perdedor de Eugenio Hernández, quien hasta orden de extradición tenía, pero lo dejaron jugar?

Termínese la botella del fuerte que comenzó con Cravioto

Pues, por años, Corral fue muy dado a llamar a quienes acusaba a que, si no debían algo, se presentaran ante la justicia… ¿Qué pasó, exgóber? Presidenta electa, no se deje llevar por las mentiras de Corral, tarde que temprano la hará quedar aún peor, pues defender a este tipo no tiene defensa.