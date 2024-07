La FGR anda tras Jesús Luján, el Rey del Parto Inducido

En un nuevo capítulo, Los miércoles del doctor Luján sí eran criminales, de esta historia de falta de ética, principios, valores y nulo respeto al juramento hipocrático, les cuento que el “doctor” Luján, el Rey del Parto Inducido…

Les mintió a las autoridades, por lo que le iniciaron una nueva indagatoria ante la Fiscalía General de la República. ¡Así como lo están leyendo!

Señoras pacientes de este sátrapa, no estaban locas, el modus operandi de los miércoles para inducirles el parto, sin su consentimiento, para realizarles la cesárea, así él tuviera libres sus fines de semana para viajar, era real, ya fuera porque ponían el menjurje en el té o a la hora de hacerles el tacto vaginal, y si sus bebés nacieron con ciertas secuelas o murieron, fue por el estrés indebido al que los sometió.

Como les informé en su momento, el pasado 28 de marzo de 2024 un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX libró una orden de aprehensión en contra del “doctor” Jesús Estuardo “N”, al haberse comprobado su responsabilidad y participación en los hechos delictivos de práctica indebida del servicio médico, cometido en agravio de una de sus pacientes.

Acto seguido, este presunto criminal y violentador de mujeres presentó, el 2 de abril de 2024, léase cinco días después, un amparo indirecto con la finalidad de impedir que pudiera ser detenido por las autoridades capitalinas e ingresado al reclusorio.

Así, en fecha 13 de mayo de 2024, el juez de distrito le ordenó al “doctor” Jesús Estuardo “N” que cumpliera con las siguientes obligaciones para que siguiera surtiendo efectos su suspensión y no fuera ingresado a prisión:

1) Que en tres días se presentara ante el juez de control que libró la orden de aprehensión en su contra para la continuación de su proceso penal, es decir, para la celebración de la audiencia inicial en la cual harían de su conocimiento los hechos que se le imputan; 2) se presentara todos los lunes de cada semana a registrar su firma ante el juez de distrito, así como que 3) exhibiera una garantía económica.

Si usted nunca fue con el Rey del Parto Inducido, déjeme platicarle que además del modus operandi antes descrito, este cuate también ha sido denunciado por sus varias pacientes, víctimas de ser engañadas, maltratadas, diagnosticadas con padecimientos que nunca presentaron para que fueran operadas innecesariamente y quien también hizo una mina de oro al mal utilizar esperma, óvulos y, se presume, hasta embriones de pacientes que tenían problemas para concebir.

Así pues, esta fichita estuvo prófugo de la justicia, por lo que la Interpol en su momento emitió ficha roja y hoy no sólo se encuentra siendo investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sino que también…

Un juez de distrito ordenó que se diera vista a la FGR para que investigara conductas posiblemente constitutivas de delito contempladas en la Ley de Amparo.

Me explico, el Rey del Parto Inducido, con la finalidad de evitar a toda costa tener que presentarse a una audiencia inicial en la cual se le haría de su conocimiento los delitos que se le imputan y se debatiría sobre qué medidas cautelares le impondrían, intentó extender los más posible el terminó ordenado, léase los tres días, por el juez de amparo en la suspensión definitiva, alegando un supuesto padecimiento médico que le impedía trasladarse y ponerse a disposición de las autoridades, para lo cual presentó una constancia médica de internamiento que le fue emitida por el Hospital DioMed, donde se establecía como presunta recomendación médica que requería un reposo absoluto en cama por 30 días.

Pues no lo va a poder creer, pero esa constancia médica fue alterada dolosamente con el fin de burlarse de las autoridades, aprovechándose del uso indebido de su profesión y conexiones en hospitales. ¡Quihúboles!

¿Cómo lo supieron? El juez de distrito llamó al médico para validar su autenticidad y éste desconoció por completo el justificante por estar alterado. Sí, el Rey del Parto Inducido y su defensa lo modificaron, pues la constancia médica original establecía un reposo de siete días, ¡no de 30 días!

Luego entonces, presentar presuntas pruebas falsas alteradas por la defensa del Rey del Parto Inducido tuvo como consecuencia que el juez de Distrito en Materia Penal no tuviera por justificada su insistencia desde el día 3 de junio de 2024, ordenado se diera vista al fiscal federal adscrito para que realice la investigación correspondiente.

Si usted fue víctima de Luján y su equipo de cómplices, contacte a @conovarios.mx en Instagram; no sólo no estás loca y no estás sola, sí fuiste abusada y violentada.

En el año de Hidalgo en la Cuauhtémoc

El equipo de Ale Rojo de la Vega, próxima alcaldesa de la Cuauhtémoc, ya tomó nota de las trapacerías que todavía realizan ahí funcionarios que quieren aprovechar hasta el último minuto de la administración del alcalde sustituto, Raúl Ortega Rodríguez.

Raúl Ortega Rodríguez (Especial)

Resulta que, agárrense bien, el director de Servicios Generales de la alcaldía, Diego Montoya, había sido destituido por pedir moches a proveedores externos, pero fue recontratado en marzo pasado y se está dando vuelo exigiendo comisiones equivalentes a 20% de contratos suscritos, a cambio de que tramiten facturas para su pago. ¡Así como lo están leyendo!

Estas prácticas se realizan a través de Alma Evelyn Omán Ortiz y José Arturo Pedroza Chaparro, colaboradores de Montoya, con el silencio cómplice del Órgano Interno de Control de la propia demarcación, cuyo titular, por cierto, anda convenientemente de vacaciones mientras los encargados de las adquisiciones se dan vuelo antes de que llegue la nueva alcaldesa a poner orden.