Marinos le piden a la presidenta electa Sheinbaum recapacitar

¡Así como lo están leyendo!

Le piden a Claudia Sheinbaum, como presidenta electa, no dejarlos en la GN bajo el mando de la Sedena.

Varios Marinos adscritos a la GN, quienes -déjenme decirles- tienen muchos anhelos, amor y orgullo a la camiseta de la Secretaría de Marina, me buscaron, pues, me dicen, serán olvidados a su suerte al trabajar bajo el mando de jefes de la Sedena.

“Aun siendo defendidos por superiores veteranos de procedencia Marina, ahora no quiero pensar lo que les va a suceder cuando los veteranos nos vayamos y se queden solos”: fuente 1.

“Nos tratan, como se dice vulgarmente, como perros con el pie en el cuello, pues dicen que no quieren que infectemos a su tropa”: fuente 2.

Platicando con mis seis fuentes, me cuentan que el problema es que juntaron en la GN a personal de Semar y Sedena, instituciones que se manejan de una manera muy diferente. De acuerdo con lo que me explicaron y he documentado en este mismo espacio, en Sedena los elementos pagan por todo, mientras que en Semar, no. Entonces, dicen los jefes mejor los segregamos para que no infecten “con sus ínfulas” a los nuestros.

Inhale y exhale

Pues además déjenme contarles que fueron excluidos de toda preparación, ya que como fueron contratados en Marina no podían ir a los cursos en las escuelas que Sedena designó para preparar al personal de la GN. Por su parte, Marina, en todas sus ofertas educativas para cursos, mencionaban claramente que personal asignado a la GN no podía participar. Esto llevó a que este personal contratado como marineros infantes de Marina tenga a la fecha cinco años de servicio activo sin poder ascender al grado inmediato (cabo infante de Marina), pues ni Sedena ni Marina los preparó.

Las marinas, las mujeres han sufrido acoso sexual y laboral por parte de jefes de la Sedena, y cuando se sabe algo, porque ellas lo denuncian en tiempo y forma, lo único que hacen es mandarlas, obvio a ellas, a operaciones, para que las partes involucradas no estén en el mismo lugar. Según el órgano de asuntos internos esto lo hacen para no entrar en más conflictos. ¡Quihúboles! Obligando a muchas compañeras a desertar.

“Soy personal de la Semar y estoy comisionada a la GN,

y sólo por ser de la Marina el trato del personal de Sedena es denigrante, nos hacen menos, nos obligan a dar cooperaciones, ya que ellos mismos hacen su venta de casino (un puesto como tiendita) donde los de Sedena venden de todo, hasta comida. Por eso es que no dan de comer al personal, para que pasen a consumir ahí en esos casinos. En tanto, en lavanderías hacen venta de bebidas alcohólicas”: fuente 3.

“Ellos fomentando la moral y disciplina dándole francas (cuando sales del trabajo, las horas libres del día) al que pague más. Soy marino de Primera Clase y estoy comisionado a la GN, y desde que Sedena tomó el mando me he dado cuenta de todas las anomalías que dicha institución presenta, desde el trato de su personal, realizando el cobro de la franquicia, mandarte de operaciones o arrestarnos por manifestar las inconformidades y siempre tener que comprar en sus casinos, porque si no, no autorizan la franquicia; asimismo, yo como elemento de Semar tengo una derechohabiente recibiendo atención médica en el Hospital Naval y en más de una ocasión me negaron las licencias o vacaciones para poder acompañarla a sus citas, que por derecho me correspondía o, en su caso, estar pagando cierta cantidad monetaria para asistir siendo cada vez más alta. Por ser de distintas instituciones me han denigrado hasta el grado de humillación, pero debo aguantar por el servicio médico”: fuente 4.

“Soy un elemento más de Semar que está comisionada a GN. Sólo pido ser escuchada, o más bien mi inconformidad de que pasaremos a manos del personal de Sedena, donde existe acoso sexual hacia el personal femenino. Nos están haciendo de menos, nos insultan sólo por ser elementos de la Marina. Si hubiese querido pertenecer al Ejército mexicano me hubiera contratado desde un inicio en Sedena, pero yo quiero seguir perteneciendo a las Fuerzas Armadas en la Marina. Si pasamos a Sedena, nada será igual porque ahí todo es pagado, desde la atención médica hasta medicamentos”: fuente 5.

“Como es bien sabido y de dominio público, con fecha 15 de junio de 2024, el personal de veteranos procedentes de Semar, que fueron asignados a la GN, cesará su comisión, procediendo a su incorporación a su institución de origen”: fuente 1.

“El personal que fue contratado por la Semar del año 2019 y posteriores, aun cuando en el contrato de enganche inicial está contratado como miembro activo de la Semar, fue asignado a la GN, y a la fecha se nos quiere nulificar dicho contrato a fin de causar alta en la Sedena, violentando nuestros derechos laborales, toda vez que en ningún momento se nos toma en cuenta si tenemos la intención o voluntad de pertenecer a dicha institución, se impone la idea o la decisión de terceras personas sobre nuestra situación laboral, se nos obliga a pertenecer a un sistema con pocas o nulas oportunidades de crecimiento, pero, sobre todo, se nos expone a la discriminación, acoso laboral y sexual”: fuente 6.

“Como mujer y miembro de Semar, he vivido múltiples escenarios donde, bajo el mando de Sedena, se nos expone a situaciones difíciles: se nos envía a operativos donde las condiciones de habitabilidad son nulas, donde se tienen que destinar recursos económicos extras para solventar necesidades que la misma institución (Guardia Nacional) por ley nos debería prestar; únicamente se nos dan dos comidas al día, cuando por ley nos tocan tres porciones, los alimentos son elaborados con pésima calidad y cantidad, obligándonos a pagar nuestros alimentos”: fuente 3.

“Tenemos que comprar con nuestro dinero las insignias correspondientes a los uniformes, toda vez que no se nos ministra. Somos carnada de cañón y hoy, ante la falta de algún mando de Marina que nos respalde, hoy se viven múltiples desgracias”: fuente 4.

En resumidas cuentas, estos marinos, de manera muy educada, le piden a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum:

“De manera puntual se solicita se nos considere que nos contratamos como miembros de Semar y es ahí donde deseamos continuar prestando nuestros servicios como integrantes de las Fuerzas Armadas”.

“Que bajo ningún argumento se nos abandone ante los fines lucrativos que se avecinan ante Sedena”.

“Hoy, aunque sólo hablamos seis, somos la voz de muchísimos compañeros”.

“Señora presidenta, escúchenos, a nosotros no nos da miedo entregar la vida por México, pero no merecemos las humillaciones de la Sedena”.