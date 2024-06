“Voto por voto, casilla por casilla”

Por la percepción de la Marea Rosa, vamos, de la sociedad civil, su inquebrantable voluntad, y tras alzar la voz en redes denunciando que las actas de las casillas no estaban reflejadas correctamente en el PREP del INE, hicieron que sus faroles, léase, Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, salieran en redes a decir que están revisando sus actas con las sábanas y los resultados del PREP y que si hay inconsistencias impugnarán la elección.

La percepción generalizada entre la Marea Rosa es que hubo trampa, pues no fue percepción, fueron una realidad las tres mareas rosas organizadas para defender primero al INE, luego a la SCJN y la última para defender la democracia, convirtiéndose en el cierre de campaña de Xóchitl Gálvez y de Santiago Taboada.

No era percepción, fue realidad.

Cierre que contrastó con el de la candidata oficial, Claudia Sheinbaum. Baste recordar que, a pesar de haber doble no circula, de que los maestros de la CNTE, a quienes desde Segob, de Luisa Alcalde, y Leticia Ramírez, de la SEP, les dieron la orden de no moverse de la plancha del Zócalo, la Marea Rosa, sin acarreados, llenó la Plaza de la Constitución y los alrededores, todos sonreían y se respiraba un ánimo de cambio y júbilo, y lo dejaron limpio. En cambio, en el cierre oficial, a pesar de llevar puros acarreados, no lograron llenarlo. Nadie sonreía, hubo gritos de “mentira, no es cierto, nada está resulto”. Ah, y aunque se dicen cero clasistas, había área VIP.

No era percepción, fue realidad.

El día de la votación, la percepción de la Marea Rosa creció porque vio las colas en las casillas a lo largo y ancho de la República. Así como las colas y hasta manifestaciones de enojo porque no los dejaban votar, tras 15 horas de espera en los consulados de Madrid, París, Londres, Houston y Dallas. Una vez más, no era percepción, fue realidad.

Luego vino el cierre de casillas y comenzó un silencio que incomodaba. La percepción era: algo no está bien, y no fue percepción, fue realidad. Después de las 7 pm todos los candidatos de la oposición y del oficialismo se declararon ganadores, pero no fue percepción, las caras de los morenos no denotaban el carro completo y las caras en la oposición eran de sonrisas.

Luego, en el INE, anunciaron que a las 8:00 pm darían el primer avance del conteo, luego que a las 8:30 pm y así lo fueron moviendo. No fue percepción de la Marea Rosa, fue realidad que algo pasaba y cuando hay vacíos, los vacíos se llenan con rumores.

Súmele que, en el ínter, el Instituto Electoral de la CDMX anunció que había sido hackeado su conteo rápido y nadie en la oposición dijo nada.

No era percepción, fue realidad.

Finalmente, Guadalupe Taddei, funcionaria federal que parece trabaja en el INE de presidenta, quien cambió el rosa INE por culpa de la Marea Rosa, dejándolo morado disfrazado de guinda, minutos antes de las 12 am nos dio unos números que a todos sorprendieron.

No era la percepción de lo que se había vivido en las urnas durante todo el día. No era percepción; se llegó hablar de una votación de 72% del padrón.

Sin embargo, resultó que sólo votó 61% de la lista. Luego se les cayó la quijada al piso al escuchar que Claudia Sheinbaum había ganado por 30 puntos.

Mario Delgado declaraba, ahora sí feliz, que se habían llevado carro completo y que el país ya era moreno.

¿Cómo la zacatecana Nahle ganó Veracruz, a pesar de su enriquecimiento inexplicable, que la corrían de los restaurantes y en todos lados le reclamaban?

No era percepción, fue realidad.

Mario Riestra, tras siempre estar adelante en las encuestas, perdía la capital por 10 puntos contra Pepe Chedraui, BFF de Peña.

En Morelos, Lucy Meza perdía ante Margarita.

Yucatán era para el Huacho, cuando los mismos morenos pedían no votar por él y los yucatecos a él, a Rommel Pacheco y Jorge Carlos Ramírez los abucheaban un día sí y el otro también.

No era percepción era realidad.

En Tabasco, Chiapas, Jalisco y Guanajuato no hubo sorpresas.

El colmo fue la CDMX. ¿Cómo la guatemalteca, con cuentas multimillonarias en paraísos fiscales, quien jamás salió adelante en un debate y lo hizo muy mal en Iztapalapa y no era la candidata de Claudia, arrasó sobre Santiago Taboada?

Estando aún en trance escuchamos a Xóchitl decir que perdió, cuando la percepción era que había ganado, y luego a Taboada.

Ante la falta de información de sus candidatos, la Marea Rosa se sintió primero desorientada, luego enojada y, finalmente, traicionada, pues por Xóchitl y Taboada, por primera vez en la historia, salieron a tomar las calles.

No era percepción, fue realidad.

Hubo una elección de Estado. Las irregularidades comenzaron cuando las corcholatas de Morena, adelantándose a los tiempos oficiales, anduvieron por todo el país en campaña. El propio MEC documentó y denunció el apoyo del bienestar a favor de Claudia, apoyada por AMLO. Las mañaneras fueron la mejor plataforma de campaña; baste decir que el Presidente tuvo medidas cautelares del INE por más de 30 intromisiones. Vimos la compra de votos y cómo lucraron políticamente con los programas sociales, y cómo utilizaron a la fiscalía de la CDMX para amedrentar a la oposición, entre mil mapacherías más.

No era percepción, fue realidad.

Hoy estamos ante una nueva versión del “voto por voto, casilla por casilla”.

Manuel Bartlett, no creas que se nos olvidó cuando se te cayó el sistema en el 88 y que rápidamente quemaste las actas, ¡eh!

Una vez más, la sociedad, la Marea Rosa, están liderando el camino del país, pero son los candidatos los que deben encabezar la lucha. No pueden, no deben dejar huérfana a la Marea Rosa.

Reconocimiento aparte merece Guadalupe Acosta Naranjo, del Frente Cívico Nacional, no sólo por su actuación ante el INE, sino porque no ha dejado de recordarnos que lo que está en juego es la democracia, y que la Marea Rosa no olvide que es la resistencia.

Xóchitl habilitó este link para subir las actas https://www.xochilove.rs/actas

Mientras que el de Taboada es http://taboada.mx

No era percepción, fue realidad.

La Marea Rosa grita: “Nos hicieron trampa”. “Voto por voto, casilla por casilla”.