Mil millones de dólares costaría el nuevo capricho aéreo

¡Así como lo están leyendo!

El Presidente anunció en su mañanera del 12 de marzo que antes de terminar su administración comprará 20 aviones para su aerolínea del bienestar: Mexicana, la misma que arrancó con sólo cinco aviones de los 10 prometidos.

Increíble que los elefantes de la ‘4T’ sigan creciendo a capricho del Presidente, con cargo al erario.

No está por demás comentar que este es un negocio muy complejo y la prueba es que hay decenas de quiebras en el mundo, y eso que casi todas han sido privadas.

Así pues, sean carcachas viejas como las que tiene volando de milagro o los prestigiados Embraer E2, que andan buscando las huestes del general Luis Cresencio Sandoval, el costo de comprar 20 de esos aparatos ronda -redoble de tambores y reflectores en el cielo-…

Los mil millones de dólares. ¡Quihúboles!

Esta cantidad es equivalente a más de 10 veces la venta del avión presidencial. A eso súmele que para echarla a andar le metieron más de 200 millones de dólares y que desde que arrancó a la fecha vive subsidiada del erario.

¿Cuánto dinero le han invertido?

La respuesta se las debo, pues ya saben que el sello de la casa es la opacidad.

Ahora bien, ojalá que no quieran, como radiopasillo asegura, comprar aviones que usan los motores de la marca Pratt & Whitney, pues aunque no estén para saberlo, les cuento que traen un problema de fabricación que ha dejado decenas de aeronaves en tierra en todo el mundo.

¡Primero los pobres!

Repiten en la ‘4T’ como mantra, sin embargo, la gente con menor ingreso no viaja en avión porque tienen otras prioridades como su salud, educación y seguridad, mismas que el gobierno de AMLO no sólo no les ha dado, sino han sido de peor calidad que cuando los neoliberales nos gobernaban.

Y para contextualizar aún más la cifra que quieren gastarse por 20 aviones, en 2024 el presupuesto para ese rubro, o sea medicinas, equipo y mejora de hospitales, fue de 97 mmdp. ¿Mucho o poco? En 2023 fue de poco más de 219 mmdp.

Y seguimos muy lejos de ser Dinamarca

En educación, con la mal llamada “Nueva Escuela Mexicana”, no sólo acabaron con las escuelas de tiempo completo y le devolvieron a los sindicatos el control de la educación, sino que han duplicado, al menos, el gasto para los libros de texto gratuitos.

Café con piquete y cero aguacate durante la semana

Marx Arriaga Navarro, durante la presentación de los nuevos libros de la SEP en Palacio Nacional. (Cuartoscuro)

Conforme al programa anterior, había más de 50 libros, que los maestros libremente podían elegir para estudiantes de secundaria; el gobierno gastaba más-menos 3 mmdp. Hoy el gobierno gasta más de 6 mmdp (de los que 70% corresponde al papel) y sólo hay uno (igual que en Cuba, Venezuela y Corea del Norte), plagado de errores ortográficos, sintácticos e históricos, con seis páginas dedicadas a las matemáticas, y no me va a creer de quién es… -inhale y exhale- de Marx Arriaga y su asesor Venezolano, y seguro tampoco me va a creer quién le vende el papel a la SEP… -siéntese bien- pues ni más ni menos que Bio Pappel, sí, la empresa del compadre de AMLO, Miguel Rincón.

No es por agriarle aún más el día y la lectura, pero el precio del papel no se incrementado más allá de un 6%. Así pues, ¿para qué querrán tanto dinero?

En fin, el fallido AIFA subsidiado, Tulum también, la aerolínea del estado, los aeropuertos ahora en manos de Marina y Sedena sin dinero y de despedida…

¡Gastarse mil mdd para comprar 20 aviones!

Vaya transformación y Sheinbaum promete continuarla

Ah, ya que hablo de la corcholata de AMLO, qué les cuento, que cuando el presidente de la CMIC, en evento de ayer, dijo que Claudia no asistiría, pero que había mandado un video, hubo una rechifla generalizada y gritos de que no se la pasarán.

Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, en un encuentro con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). (Especial)

Con Xóchitl, el auditorio estaba lleno y había muchas personas de pie y me cuentan que pusieron mil sillas.

Ella dijo que “estudiarán en la mesa de infraestructura con detalle los proyectos para poder tomar la mejor decisión (NAIM o AIFA). No se trata de hacer ocurrencias como lo hicieron en su momento. Tomaremos la mejor decisión técnica de qué será mejor para el país y para los mexicanos”.

Finalmente, tras pasar el video de la Sheinbaum, cuando dijo: “Gracias por venir, nos vemos en la Presidencia”, todos abuchearon, y que conste que ya sólo quedaban como 50 personas, eh.

Pero bueno, a ella estas consignas no le quitan el sueño, pues seguirá utilizando únicamente a Sedena como constructora favorita. Ah, y sus cercanos aseguran que teniendo 19 puntos de ventaja sobre Xóchitl puede darse el lujo de ir sólo a donde quiera. Seguro son los mismos que le aconsejaron a AMLO lo mismo hace dos elecciones y perdió.

Ah, y las encuestas en regímenes autoritarios como el nuestro nunca muestran lo que en realidad los ciudadanos piensan. Ya vieron cómo quedó el Edomex, según ellos ganarían por 20 puntos y sólo fueron ocho, y porque la ciudadanía no salió a votar; sólo 47% lo hizo.

¡Alerta, tropa!

Conferencia de prensa matutina con Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. (Cuartoscuro)

Aunque el general Luis Cresencio Sandoval es secretario de la Defensa, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas del país, sin duda alguna, como lo marca la Constitución, es el presidente ¡en turno!

Pero por encima del presidente en turno está México, es decir, está la Constitución y los tres poderes constitucionales, ¡no uno! Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

¡La lealtad es a la patria! No a fulano o mengano, por lo que obedecer órdenes sabiendo que son ilegales, que contravienen la Constitución, implica una deslealtad con México, pero también es un delito.

¿Quién creen que va a pagar las consecuencias legales?

Quien va a ir a la cárcel, en el futuro, no es el Presidente, que se escudará en su fuero constitucional, es el militar que obedece a sabiendas de que cumple órdenes inconstitucionales.

Respetados militares, esa no es la mejor forma de ayudar a México, ni a las Fuerzas Armadas, ni a ustedes.