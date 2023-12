Ya perdieron la CDMX, ¿qué sigue?

“Presidenta, qué vergüenza que usan a uno de los traidores (Gonzalo Espina) de esta bancada para pedir que se termine este debate. Nosotros ya escuchamos toda la diarrea verbal que viene del lado del oficialismo, pero que sepa la ciudadanía que esta oposición en la ciudad hoy los dobló. Esta oposición va a gobernar”.

“Hoy quedaron doblados, están de rodillas, no tienen los votos, son cobardes”.

Ricardo Rubio, diputado del PAN. (Especial)

“Continuemos debatiendo y vayamos al tablero. ¿A qué le tienen miedo? No tienen los votos, esa es la realidad. No tienen los votos. Es cuanto diputada”: Ricardo Rubio, diputado del PAN.

De esta manera terminó la sesión en la cual se votaría la reelección de la fiscal carnal Ernestina Godoy, con los morenos haciendo chicanadas y saliéndose furiosos por no tener los votos para mantenerla; sí, perdieron ante la oposición.

Crónica de una muerte anunciada

Les cuento que las bancadas del PRI y del PAN se quedaron a dormir, de martes a miércoles, en las inmediaciones del Congreso. ¿La razón? Los morenistas estaban llegando al recinto para dormirse ahí y querían evitar revivir lo que sucedió en mayo con la ley Godoy, donde los morenos se atrincheraron adentro del Congreso, había manifestantes y, casualmente, los granaderos, aunque en la ciudad “ya no hay granaderos”, no los dejaron pasar, y entonces así modificaron la ley orgánica a modo para su reelección casi automática.

Otra opción que querían evitar era un albazo, léase que los morenos muy temprano abrieran la sesión sin ellos y la ratificaran, pues no tenían los votos.

Los previos

(Especial)

No llegaban los diputados de MC, Carlos Fernández y Royfid Torres, y los nervios crecían; sin embargo, llegaron y dijeron vamos en contra.

Se decía que Morena no quería votación en el tablero y la oposición dijo: si nos hacen votar con cédula, que ellos pasen primero y luego nosotros, uno por uno lentamente subiremos y sacaremos foto de nuestro voto, y no lo vamos a doblar para que se vean bien nuestros votos y los de ellos y no nos hagan trampa (seguro recordando las mañas morenistas en sesión en el Senado con Rosario Piedra para la CNDH).

“Con tablero llegó, con tablero se va”

Cuando comenzó la sesión, sólo faltaban dos diputados, Cirse Camacho, del PT, y Sesma, del Verde. Decía radiopasillo que era porque ella estaba amagando su candidatura en Xochimilco y el otro por más candidatos para el Verde; tarde, pero llegaron y se fueron con los morenos.

Los gritos no son votos

(Especial)

Así pues, los morenos nos tuvieron toda la mañana escuchándolos decir que los panistas fueron el “péguele al gordo”, que los panistas son corruptos, que los panistas tienen el cártel inmobiliario, que por eso no quieren a la Godoy, etcétera.

Luisa Gutiérrez, a las 2:46 de la tarde, con micrófono abierto dijo que la estrategia de los morenos era alargar la sesión hasta las cinco de la tarde para reventarla, que ya votaran.

Por su parte, Carlos Cervantes Godoy… sí, el sobrino de Ernestina y diputado de Morena, dijo, a las 4:32 pm, que los del PAN sólo quieren votar para salvar su cabeza; o sea, confirmó que Morena no tenía los votos para reelegir a su tía.

Alargaron la sesión hasta las 5 pm porque, por reglamento, a esa hora se tenía que suspender la sesión, y la presidenta del Congreso, Gaby Salido, del PAN, quien condujo de maravilla a pesar de lo groseros que fueron con ella, puso a votación si suspendían y seguían adelante.

Federico Chávez, del PAN, pidió votar y toda oposición gritaba “votación, votación, votación”.

Más claro ni el agua, pues la priista Maxta González también pidió votar y les reiteró: “Morena no tiene los votos para ratificar a Ernestina, por eso no quieren votar”.

En tanto, Tania Larios, del PRI, dijo: “Morena no quiso votar la ratificación de la fiscal porque no tienen los votos, por eso boicotearon la sesión y no permitieron el debate”.

Pero esto no es todo, también les dijo: “Así como se están yendo de este recinto, se van a ir de la Ciudad de México, porque no le sirven a la gente, porque no gobiernan, porque sus intereses son únicamente representar los intereses que están en la Jefatura de Gobierno”. ¡Quihúboles!

En fin, toda la oposición (PAN, PRI, PRD) dijo: votemos ahorita. MC no dijo nada, pero estaban puestos para votar en contra, pero los morenos dijeron que no. ¿Entonces?

Fuerte doble

Lo que se ve y se escucha no se juzga.

La oposición gritaba “no pasará”, “la fiscal se va”, “tienen miedo”, “ya los doblamos”. Los otros, el oficialismo, les gritaban “corruptos”, “ratas”, “cártel inmobiliario”, pero no aceptaron votar.

Les faltaron cinco votos y no los obtuvieron; tuvieron nada más 39 votos y necesitaban 44 para poderla ratificar.

Jorge Gaviño. (Especial)

Presto, Jorge Gaviño, quien se vendió con Morena desde hace tiempo, estuvo quesque operando toda la sesión, pero por los resultados, lo hizo fatal. Ahí también estuvo, muy pendiente, Felipe Zermeño, la mano derecha de Martí Batres, un hombre muy poderoso, dicho sea de paso, quien también se fue con semblante de pocos amigos y cómo no.

Sí, Batres, en su desayuno, aseguró que los legisladores de oposición que voten en contra de la ratificación de Ernestina “pagarían muy alto el precio.” ¡Así, eh! Pero pues, por culpa de los morenos, ningún legislador de oposición pudo votar. Luego entonces queda la duda, ¿quién o quiénes pagarán?

No quieren verse derrotados

Federico Döring, coordinador de la bancada del PAN. (Especial)

Tras salirse los morenos emberrinchados por haber perdido, hubo reunión de conferencia de la Jucopo y ahí escuchamos a Federico Döring, coordinador de la bancada del PAN, a Polimnia Romano, a Luisa Gutiérrez y todos los integrantes de la oposición proponer: “Vengamos mañana y que la ratificación sea el primer punto del orden del día”. ¿Y qué creen? Que los morenos dijeron, una vez más, que no.

De hecho, Martha Ávila, la coordinadora de Morena, dijo:

Otro fuerte, eh

Que no era obligatorio votar este dictamen al día siguiente, que mejor lo dejaran en veremos. Así como lo están leyendo.

Entonces, Döring, con toda la razón, les replica diciéndoles que eso no es correcto, que la ratificación de la fiscal debe concluirse con la votación. Pero pues ya los conocen, para ellos la ley no es la ley y como tienen mayoría simple, en reunión de conferencia mandaron la votación a un impasse. Quesque buscarán fecha en un periodo extraordinario. ¡Sí, ajá! Ernestina dejará la fiscalía el 9 de enero, cuando acaba su periodo, y dicen que la pueden mandar como segunda fórmula al Senado.

Lo que es un hecho es que no tuvieron los votos, que la oposición se mantuvo firme y no se dobló. Estuvieron no sólo amenazándolos con carpetas de investigación, sino hasta les ofrecieron 25 millones por voto.

La oposición les ganó

Como también es un hecho que, de las 16 alcaldías, nueve son de la oposición y se perdieron cuando Clau fue regenta.

Todo indica que Ernestina será la Línea 12 del Metro de 2021.