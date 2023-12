Más ‘4T’, imposible

Señor agrónomo Octavio Romero, hoy no coma aguacate.

Un fuerte doble

Para conocer sobre el elefante rosa que nadie ha visto salir ni entrar en Salina Cruz.

Les cuento que, a mediados de 2022, se empezó a observar en la refinería Salina Cruz la entrada y salida de autotanques, camiones y plataformas transportando contenedores con productos químicos y vehículos de la compañía Petrogesa, SA de CV.

Bueno, hasta les puedo asegurar que los contenedores de esta empresa han estado estibados en el área de tanques de 500 mil barriles.

Por ello se solicitó, en la plataforma del Inai, información sobre las actividades, contratos y monto económico de los servicios prestados por la mencionada compañía a la refinería Salina Cruz.

Otro fuerte

¿Qué ocultan? ¿A quién benefician? Pues la unidad de transparencia de Pemex Transformación Industrial respondió al requerimiento 330023723000104 “que, a la fecha, el centro de trabajo no ha formalizado contrato alguno con la persona moral Petrogesa, SA de CV, en el periodo referido por el ciudadano y tampoco tiene instrumentos jurídicos por suscribir con la misma”.

¡Quihúboles! Pero esto no es todo.

Al requerimiento con folio 330023723000179 Pemex Transformación Industrial indica “que la compañía en cuestión, al parecer, podría estar prestando servicios para la empresa productiva subsidiaria del Estado Pemex Logística, en instalaciones aledañas de este centro de trabajo”.

Pero aún hay más, diría Raúl Velasco

Pemex Logística responde al requerimiento de información folio 330023323000228 “que no corresponde a su ámbito de atribuciones. No es competencia de esta empresa, por lo que le sugerimos realice su consulta a la Unidad de Transparencia de Pemex Transformación Industrial”.

Inadmisible que en una instalación estratégica de seguridad nacional, nadie sabe y nadie supo...

Por medio del recurso de revisión RRA 10410/23, el pleno del Inai ordena a Pemex Transformación Industrial informe sobre las actividades que desarrolló la compañía Petrogesa al interior de la refinería Salina Cruz, de Pemex.

El 15 de noviembre de 2023, el pleno del Inai emite acuerdo de incumplimiento a la resolución RRA 10410/23 por parte del sujeto obligado.

Surrealista, por decir lo menos

Pues, aunque Petrogesa tiene operaciones dentro de las instalaciones de Pemex, como ‘Juan por su casa’, en Pemex no saben quién la contrató o qué están haciendo, a menos ¡que estén ocultando algo!

Y no me lo van a creer, pero haciendo una exhaustiva investigación… ok no, sólo googleando, encontré que la página de Petrogesa se creó el 7 de enero de 2002.

Que este muchachón, Gerardo Sánchez Zumaya, de Villahermosa, Tabasco, es el dueño.

Y que en Facebook, desde febrero de 2022 no le mueven ni una coma, pero esta imagen habla más que mil palabras, ¿o no?

Más ‘4T’, imposible

Y ya que hablo de Pemex y sus refinerías, les cuento que…

Pemex entrega 2 mil millones de pesos, con el sello de la ‘4T’, en adjudicación directa por algo que tiene ordenado no derramar.

¡Así como lo están leyendo!

De hecho, aunque el manual de organización de estructura básica de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias respecto a la protección ambiental les prohíbe derramar o tirar hidrocarburos al drenaje, cárcamos y lagunas del sector efluentes, ellos otorgan contratos por 2 mil millones de pesos para recuperar y tratar el hidrocarburo derramado.

Además, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental mandata la protección ambiental en los artículos 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 y 54.

Por lo que el gasto de 2 mil millones de pesos se debe a la actuación omisa y negligente de los funcionarios públicos de Pemex Transformación y de las refinerías de Minatitlán y Salina Cruz.

Actualmente en la Unidad de Responsabilidades de Pemex Transformación Industrial están en proceso de investigación las denuncias por la contaminación a los sistemas de drenajes y los contratos por adjudicación directa para tratar el aceite recuperado (servicio inexistente), y en la FGR por la contaminación a la bahía la Ventosa, de Salina Cruz, Oaxaca.

Números de expediente

408499/2023/PPC/PTI/DE296

2023/PTI/DE5

2023/PTI/DE273

FED/OAX/SC/0001835/2022

Si todo lo anterior lo escandalizó, eso no es nada, pues… ¿Error de programación financiera, berrinche o ambos?

El 10 de noviembre, en redes les conté que Ramírez de la O, secretario de Hacienda, estaba contra Octavio Romero. Que no le está dando nada de dinero para pagar a los proveedores de Pemex. Y que el berrinche… ah no, la venganza… ah no, perdón, el tema era porque el director de Finanzas, Alberto Velázquez, corrió a su hija de Pemex y papi se la cobró. ¡Ver para creer!

El viernes, también en redes, les conté que Schlumberger, el principal proveedor de servicios petroleros que contrata Pemex, le notificó el inicio de un paro de actividades, pues le deben mil 100 mdd. Al parecer, la gota que derramó el vaso fue que el jueves no recibieron el pago que les habían prometido y que se corrió el rumor de que en Hacienda detuvo todos los pagos a proveedores de Pemex, quesque para juntar suficiente dinero para poder pagar el vencimiento de la deuda soberana del 5 de diciembre.

¿Cuál razón les gusta más?

Otro fuerte doble

Ya que mis fuentes dicen que Halliburton y Baker están pensando medidas similares.

Estas son cifras oficiales en abril y la situación siguió empeorando en el año

Y haiga sido como haiga sido, Pemex no puede operar sin Schlumberger, Halliburton y Baker.