Sálvese quien pueda con el Tren Maya

Estamos a días, el 1 de septiembre, de que Javier May deje su puesto en Fonatur para buscar la candidatura al gobierno de Tabasco, por Morena.

El Tren Maya, desde su concepción, no ha dejado de estar plagado de ocurrencias, improvisaciones y desvíos de todo tipo, tanto en la primera parte, de 2019 a 2021, administrada por Jimmy Pons, como la correspondiente a Javier May, de 2022 a 2023.

El proyecto a cargo de Fonatur, sin lugar a duda, se ha convertido en un barril sin fondo y un ecocidio de magnitudes nunca antes vistas, con tal de concluir el capricho, a costa y al costo que sea, ahora bajo resguardo militar de Sedena, en la opacidad total, gracias al recurso leguleyo del Presidente con el cuento de que es de seguridad nacional.

Pues déjenme hacerles un recuento del periodo a cargo de Javier May, quien, aunque usted no lo crea, superó la nefasta administración de Jimmy Pons, aunque no la bajeza de Jimmy.

Según el olvidado Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Tren Maya tendría un costo de 120 mil-150 mil mdp, pero no, ya ronda los 400 mil mdp, más lo que acumule esta semana. Qué ironía pensar que el dizque pretexto para no continuar la construcción del NAIM fue el supuesto ‘incumplimiento’ del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (lo de la consulta patito fue puro atole con el dedo).

(Especial)

Pues, para empezar, Javier May aceptó la ilegal intromisión de Sedena, que impuso alzas del más de 100% a los importes de los contratos mediante ‘minutas de trabajo’ propiciadas, en parte, por las nuevas ocurrencias del momento y olvidos garrafales. Por citar un ejemplo, veamos los ‘ajustitos’ que Sedena aprobó magnánimamente para el contrato a cargo de ICA del tramo 4, de Mérida a Cancún (TM-TRAMO4/20-OI-04), con un costo original de 29 mil 985.4 mdp, que sumaron otros 30 mil 317 mdp:

-Durmientes extra y terracerías: 5 mil 540 mdp, con todo y que el contrato original ya los contemplaba.

-Estaciones y paraderos: 6 mil 770 mdp, porque qué flojera hacer una licitación; mejor ICA, son cuates.

-Electrificación: 6 mil 916 mdp. ¿A quién se le olvidó?

-Relleno de cenotes: 821 mdp. ¡Desgraciados!

-Zona arqueológica: 843 mdp. No dijeron cuál.

-Programas ambientales: 255 mdp. Sí, cómo no.

-Orden de trabajo INAH: 100 mdp. ¿Alguna mochada?

-Duques de Alba: 146 mdp. ¿No que era un tren?

-Centro de atención de visitantes: mil 270 mdp. El nuevo capricho, más bien.

-Inflación: 7 mil 656 mdp. Ya ve que a ICA nunca le alcanza.

-Ah sí, lo olvidaba, otro 8% por imprevistos, aprobados directamente por el Presidente, según lo ventilaron el Cor. I.C. Eleazar Osvaldo Villegas Navarro, jefe de Equipo Centro Coordinador Tren Maya, y el ingeniero Jorge Colonia Albornoz, director de Proyectos de ICA, en la minuta AIFA-SEP-MPP7MT-001, del 9 de enero de 2022.

Vaya por un cafecito

Y ya qué le digo de la ASF, es más que claro el velo de protección por parte de Colmenares al Tren Maya, como se los he reportado en ¿La oposición es cómplice del Tren Maya?, con las desquiciantes explicaciones en los informes de auditoría, principalmente a cargo de José María Nogueda, director general de Auditorías de Inversiones Físicas Federales.

Y hay más…

Ha quedado claro el ecocidio en los tramos 5, 6 y 7 con el cambio de trazo para devastar 25 millones de metros cuadrados de selva, en lugar de usar la carretera federal 307, que Javier May acató gustoso y sin chistar.

Pensarán que no pesa sobre AMLO la entrevista que en 2018 le hizo Carmen Aristegui en la que, con el dedo flamígero que lo caracteriza, dijo que no se iba a talar ni un árbol, ni uno solo.

Eso sí, May no ha tenido ni tantita m… en explicarnos a dónde fueron a parar los árboles derribados, en muchos casos, de maderas preciosas. Insisto… si la ASF tuviera tantita dignidad, podría seguirles la pista mediante los pagos por Bienes Distintos de la Tierra (BDT), con cargo al pago del derecho de vía.

Café con piquete se requiere

El otro aspecto que les he venido informando es el desaseo y derroche en la adquisición del derecho de vía, primero con tanto cambio de trazo, ya sabe: por acá no; no, más para allá; espérenme, no, mejor pásense para el otro lado.

Porque lo que tampoco explicará May es la cantidad de terrenos inútiles adquiridos con cada nuevo trazo, muchos de ellos sin llevar a cabo los más elementales trámites en la transmisión de la propiedad, que rayaron en el absurdo al haber comprado a ‘posesionarios’ sin que tuvieran papeles de los terrenos. Y es que esa fue una gran oportunidad que Javier May aprovechó para echar mano de una enorme cantidad de plazas gerenciales en todo Fonatur, con las que habilitó a todos sus gestores y promotores del voto para que, con chequera en mano, pagaran a cuanto poseedor, real o imaginario, encontraran.

Tampoco le importó a Javier May pagar a Grupo México millones de pesos por los trabajos, ahora inútiles, en la carretera 307, con la terminación anticipada del contrato PTM-TRAMO5/21-OI-02 para el tramo 5 sur, de Playa del Carmen norte a Tulum norte, por 15 mil 358.3 mdp. Total, el dinero cae del cielo.

El Presidente está obcecado por inaugurar, a como dé lugar, el Tren Maya el próximo mes de diciembre de 2023, pero hay algunas condiciones establecidas en la asignación del 21 de abril de 2020, que la SCT estableció obligatoriamente a Fonatur Tren Maya (FTM), y que parecen imposibles de cumplir de aquí a esa fecha fatídica:

-Deberá contar con el proyecto ejecutivo aprobado por la secretaría, pero, como ya les he narrado, se construye con planos hechos sobre las rodillas, como lo ha reportado la ASF en la revisión de las cuentas públicas de 2020 y 2021.

-La vía férrea debe estar completa a más tardar el 21 de abril de 2024, previa revisión de la SICT.

-Debe contar con los servicios de telecomunicaciones y sistemas para el funcionamiento seguro y eficiente de los centros de control de tráfico. Esperemos que no opten por usar papelitos tipo post-it, como lo hacía Sheinbaum con el Metro.

-Y quizás el aspecto más determinante es que deberán contar con las pólizas de seguro, pero… qué aseguradora se va a echar el tiro de garantizar una vía hecha al vapor. Lo veremos.