Lilia: “Gobernador, mi mamá está desaparecida. No es normal”.

Javier Corral: “Lilia, su mamá se fue con un novio, porque tu papá ya está viejo y debe estar en una playa tomándose una margarita”.

Lilia: “Gobernador, ya estoy cansada que insinúes que mi mamá es una puta. Sí, si es, sólo comunícamela”.

La maestra Matilde apareció muerta el 24 de abril de 2017.

Para limpiar cara, Corral y su jueza dijeron que había sido un crimen pasional.

Que nos busquen y nos encuentren, es lo menos que merecemos, es lo que exige su hija, Lilia Aguilar.

Hoy Lilia, quien es diputada federal por el PT, presentará el documental #Matilde: una historia de muerte y omisión y el miércoles la iniciativa #Matilde, con la cual busca castigar a los funcionarios públicos que, por omisión, dejen impune los casos de feminicidio.

Ojalá que ahora sí logremos que las diputadas y diputados de todo el país entiendan que cada 24 horas matan, por el simple hecho de ser mujeres, a 11 personas, y que cuando sus familiares van a denunciar la desaparición, se encuentran con ministerios públicos que, de entrada, les dicen lo mismo que Javier Corral del dijo a Lilia: seguro se fue con el novio. ¿Bebe?, ¿cómo se vestía?, etcétera.

Abraham, segundo de a bordo de la maestra Matilde en la escuela, quien con video se sabe que fue el último en verla, fue llamado a declarar y en tres ocasiones cambió su versión, y aunque su novia habló con su mamá y la escucharon decir en la fiscalía de Chihuahua que Abraham le daría mucho dinero por mentir… lo dejaron ir.

Acabar con los feminicidios es responsabilidad de todos.

#NiUnaMás.

¡Tenemos presidenta!, gritan en la Canacintra

En octubre de 2022, Lulú Medina se vio obligada a renunciar a la presidencia del Comité de Mujeres Industriales, como resultado de la violencia de género y misoginia por parte de José Antonio Centeno, quien trató de invisibilizar su cargo y con ello el de todas las mujeres afiliadas a la Canacintra.

La lucha. Ante inconformidades por su gestión, varios grupos de industriales consideraron el relevo de Centeno, quienes tomaron la decisión de que no debía continuar al frente de la cámara. Tal como lo marca el estatuto, en enero de este año se inició el registro de candidatos a la presidencia nacional, resultando tres candidatos registrados: Lulú Medina Ortega, José Manuel Sánchez Carranco y Esperanza Ortega Azar.

En la campaña, la campechana Esperanza Ortega tomó la decisión de sumarse al proyecto de Lulú Medina, pero sin renunciar al registro de su candidatura, en previsión a las posibles actitudes y acciones por parte de Centeno, Vicente Gutiérrez Camposeco y su candidato, Sánchez Carranco, para no dejar llegar a la presidencia a una mujer, tal y como ocurrió.

Ante el crecimiento de Lulú, el 22 de febrero, en un acto desesperado, “cuatro esbirros” impugnaron su registro. Y no me lo van a creer, pero el mismo secretario, quien el 11 de enero le dio el registro, para el 28 de febrero, un día antes de la elección, se lo canceló. ¡Una injusticia! Pero las cosas no quedaron ahí, fueron a más. Aunque un grupo de consejeros indignados solicitó de inmediato llevar a cabo un consejo directivo para analizar tal situación y tomar una decisión colegiada, el secretario informó que no estaba a disposición para tal efecto. Entonces, Esperanza Ortega fue quien convocó de manera extraordinaria a un consejo directivo, en el cual se tuvo presencia de más de 70 consejeros.

Entonces Centeno, desde el poder, se encargó de invalidar tal consejo directivo y destituir de su encargo a Esperanza. ¡Quihúboles!

Lulú Medina se vio obligada a renunciar a la presidencia del Comité de Mujeres Industriales.

El día de la elección, cuando ya no se podía esperar algo más, Centeno, Sánchez Carranco y secuaces se valieron de todo tipo de artimañas: cambiaron el lugar donde se realizaría la elección, tiraron señuelos sobre otros sitios, quitaron la mesa de registro para los consejeros y cerraron elevadores para poder subir al piso 10, lugar donde determinaron de último momento realizar la elección. Pero la soberbia es un mal consejero y todo les salió mal, pues no contaban con el libre albedrío de hombres y mujeres de empresa a quienes les agravió su conducta, por lo que esa última acción desesperada terminó por quitarle gran número de votos que tenía su candidato.

Al final del atropellado proceso, la profesora Esperanza Ortega resultó electa; el voto de los consejeros fue para ella en una proporción de 2 a 1.

Enhorabuena.

Chihuahua Primer Informe de Gobierno de Marú Campos en Chihuahua. (Especial) (Twitter/ESPECIAL)

Maru Campos, “juntos sí podemos”

Y ya que hablo de mujeres valientes, cómo dejar de lado a Maru Campos, quien también, casualmente, contra el misógino de Corral, no sólo logró ser la candidata, sino la gobernadora. Y a un año de haber tomado el cargo, ya le dio la vuelta económicamente al estado, pues el exgóber se lo dejó quebrado. La historia de desfalco y displicencia no se va a repetir nunca más.

Ovación de pie recibió al decir: “Y quiero dejar muy claro, sea lo que sea y digan lo que digan, aquí en Chihuahua creemos en la legalidad, en el uso de la fuerza para el bien mayor, en el orden público y en las instituciones, y vamos a hacer lo que tengamos a hacer para que siempre prevalezca el Estado de derecho”. ¡Quihúboles!

También reconoció que el estado está en deuda con las mujeres.

Que han instalado 193 Puntos Naranja, localizados en establecimientos comerciales en los que cualquier mujer que se sienta en peligro o que haya sido víctima de algún tipo de violencia puede acudir en busca de auxilio.

“Con orgullo podemos decir que 19 mujeres han encontrado resguardo en estos establecimientos y fueron localizadas o atendidas”.

Que el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, inaugurará un Punto Naranja especial, localizado en el Poder Judicial, donde serán atendidas de manera integral, ofreciéndoles el servicio de trabajo social, Ministerio Público y un juez, de manera que puedan recibir, de manera inmediata, asesoría jurídica e, incluso, una orden de restricción si es necesario.

Estas son acciones, no palabras, como las de otras regentas… ah no, jefas de Gobierno.

“Erradicar la violencia comienza por ser contundente en la aplicación de la ley”. Tenemos que terminar con el nefasto pacto de violencia. Si algún hombre, sea quien sea, se atreve a violentar a una mujer, debe pagar”.

Déjenme contarles que en Chihuahua los tres poderes de gobierno están encabezados por mujeres, y no cualquiera, ¡mujeres de a de veras!

Elecciones…

Como ayer les adelanté en Twitter, hoy MC anunciará que no llevará candidatos ni en #Edomex ni en #Coahuila. ¿Será que Dante Delgado entendió?, ¿o más bien que los candidatos como Juan Zepeda fueron los congruentes al saber que dividiendo serían comparsa de Morena? Los leo. Yo apuesto por la 2.