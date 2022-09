El ISSSTE está desahuciado; recen…

“De manera pública, me gustaría invitar al Presidente a que recorramos las unidades médicas del ISSSTE del país, sin anunciarlo, para evitar ponerlos sobre aviso y le quieran maquillar el pésimo servicio que se brinda y que nosotros, desde nuestro nacimiento como sindicato, buscamos un cambio verdadero por el bien de todos los que somos ISSSTE y sus derechohabientes”.

Así comenzó mi entrevista con Rubén Euginni Alvarado

Secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SNADETISSSTE, tras haber leído las tres columnas que he publicado en este espacio sobre el instituto.

“Nadie más que los trabajadores del ISSSTE tiene la voz autorizada para decir la realidad de lo que se está viviendo en nuestro instituto”.

Y así, con desesperación y enorme frustración reflejada en sus ojos, me contó:

P 1.- Que en los cuatro años de la 4T no se les han proporcionado uniformes a los trabajadores del ISSSTE.

R “Y el pasado no era mejor, pues existían contubernios entre los directores y el sindicato SNTISSSTE, que se ostentaba como el único sindicato durante 59 años. Compraban uniformes de la más baja y mala calidad y éstos eran vendidos al instituto como de primera calidad, pero ahora es más grave aún, pues no se han recibido uniformes de ninguna calidad”.

P 2.- Que en la 4T no ha incrementado la plantilla laboral, siendo absurdo que 110 mil trabajadores otorguen servicio médico a casi 14 millones de derechohabientes en todo el país.

R “Ahora también los funcionarios públicos de este gobierno son derechohabientes del ISSSTE, aunque ninguno acude y se van a los hospitales privados porque saben lo desastrosa que es la atención médica en el ISSSTE”.

P 3.- Que las clínicas de medicina familiar, hospitales generales y hospitales regionales están para llorar y se están deteriorando rápidamente por el nulo mantenimiento, gracias a la pobreza franciscana.

R “Muestra de ello, los hospitales generales de Acapulco, SLP, Tampico, Hermosillo, Obregón, Mexicali, Querétaro, La Paz, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y los hospitales regionales de León, Culiacán, Tultitlán y Morelia, por mencionar algunos. En este último, se ha permitido que el director, José Guillermo Santiago (un militar, por cierto), lleve mariachis y haga fiesta en la misma dirección y se ostente que puede hacer eso y más porque nadie le dice nada y tiene el apoyo del Presidente, cuando dicho hospital es de los peor evaluados del país en servicios a los derechohabientes”.

P 4.- Que la ropa de hospital, a pesar de haberse comprado con sobreprecio, es insuficiente y de pésima calidad. Que los derechohabientes deben comprar su papel de baño, jabón, pañales, medicamentos etcétera.

P 5.- Que la alimentación que reciben los derechohabientes y trabajadores es deplorable y, aunque existe el robo hormiga de los insumos, ninguna autoridad hace nada.

R “Las instalaciones de cocina, además de estar muy sucias, son bombas de tiempo, pues por el pésimo mantenimiento se han provocado fugas de gas y problemas eléctricos en gran parte de las unidades del país”.

P 6.- Que el actuar de Pedro Zenteno como director general es mediocre, pues “se ha encargado de violentar de manera sistemática el derecho de los trabajadores del Sindicato Nacional Auténtico y Democrático de los Trabajadores del ISSSTE. Esto por el contubernio con el sindicato charro denominado SNTISSSTE, que le prometió apoyo de sus agremiados para ser candidato a la gubernatura del Edomex si afectaba los derechos e intereses de los más de 3 mil trabajadores que dignamente representamos”.

R “Hay que mencionar que fuimos de los primeros sindicatos que nacieron en este gobierno con la reforma laboral”.

“Desde un principio ha existido una lucha interna de poder por el control de los recursos financieros, tanto en la Dirección General del ISSSTE como en la Dirección Normativa de Administración y Finanzas. Esto ha llevado a la afectación en lo general de los servicios y prestaciones que reciben los derechohabientes del ISSSTE”.

P 7.- Que con la intervención de la SFP, por conducto del OIC, en el ISSSTE se recuperaron 968 mdp de un pago en demasía que se había hecho a un proveedor cuando Pedro Zenteno era director de Administración, pero no lo quieren recibir. Así como lo están leyendo. La directora normativa de Procedimientos Legales, Verónica Curiel, puesta por Zenteno, no lo quiere recibir, a pesar de que la oficial mayor de Hacienda, Thalía Lagunes, ha declarado que, de no aceptarlo, tendrá que informarle al titular de la Función Pública, Roberto Salcedo, y al Presidente. Con ese dinero, ¡imagínense lo que podría comprar! ¿Qué existe detrás de este pago para no querer recibir el dinero?

R La corrupción tiene al ISSSTE a punto de desaparecer.

“La primera vez que abordamos al Presidente fue en Oaxaca (agosto de 2019), y después de la plática, en la mañanera hizo comentarios de que el ISSSTE era la peor institución de salud del país, donde se brindaba el peor servicio médico”.

“Nosotros, como sindicato, como trabajadores y derechohabientes, le tomamos a bien el comentario a AMLO por una sencilla razón, dijo la verdad”.

Inhala y exhala, y tras pensar su siguiente frase, dice:

“Es importante aclarar que, si se brinda en el ISSSTE el peor servicio de salud del país no es por culpa de las enfermeras, médicos, químicos, etcétera, sino por corrupción permanente que existe de sus autoridades de gobiernos anteriores y, claro está, de este actual. Sí, la corrupción es el principal problema del ISSSTE”.

“Durante años pedimos que llegara la 4T, apoyamos a López Obrador, en todo momento, creemos en él, pero no podemos permitir que nuestro propio gobierno, por conducto de personas que él mismo ha designado (como Pedro Zenteno), nos estén violentando en nuestros derechos como sindicato, trabajadores y derechohabientes que somos. Lo único que pedimos es que nos dejen trabajar y se nos brinden las garantías para poder brindar servicios con calidad, calidez y sentido humano”.

“Mientras el Presidente no recorra los hospitales y clínicas del ISSSTE por su propio pie; mientras siga creyendo todas las mentiras que le dicen del ISSSTE las personas que él designa para según solucionar los problemas permanentes que se tienen; mientras siga permitiendo las peleas internas del ISSSTE entre Pedro Zenteno y Almendra Lorena Ortiz para tener el control del dinero para uso personal, nos llevará en el corto tiempo a ver extinguido, sí, desaparecido, un instituto que nació para servir y brindar lo mejor en servicios de salud”.