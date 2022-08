El ISSSTE, en terapia intensiva. ¿Y el Presidente?

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en diversas mañaneras en que los conservadores dejaron al ISSSTE como un cascarón y que subrogaron todos los servicios médicos y clínicos a terceros, haciendo énfasis a los servicios de banco de sangre, laboratorio clínico, etcétera. Sin embargo, el Presidente no se percata, o no le informan, que el ISSSTE está peor que nunca por las decisiones tomadas por los funcionarios de su administración.

Debería darse una vuelta por cualquier hospital del ISSSTE para constatar que los pacientes y derechohabientes no tienen acceso a lo más básico del sistema de salud.

Como ya lo había publicado en este espacio, todos los hospitales del ISSSTE están impedidos para realizar exámenes radiológicos, tomografías, mastografías, ultrasonidos, procedimientos endoscópicos y exámenes de anatomía patológica y no por los conservadores, sino por la imposición de Imedic, proveedor amigo de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas del instituto.

Por lo cual, la salud de los pacientes está en grave riesgo

Diversos oficios de los hospitales generales y hospitales de especialidad de diversos estados, e incluso del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, en la CDMX, dirigidos a las cabezas de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE, evidencian que el actual proveedor, Imedic, está en completo incumplimiento de su contrato, teniendo paralizados los servicios de imágenes clínicas en el instituto.

Al día de hoy, más de 200 mil pacientes han sido afectados por la ligereza y corrupción existente en las acciones de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE. ¡Así como lo están leyendo!

De hecho, las denuncias presentadas, de las cuales tengo copias, ante Pedro Zenteno, quien cobra como director general del instituto, así como ante la presidencia de la Comisión de Salud en Diputados, a cargo de Emmanuel Reyes, tienen muy molesta y ocupada a Almendra Lorena Ortiz, titular de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE.

Tan grave, evidente y generalizada es la situación, que la Comisión de Salud convocó a Pedro Zenteno y a Almendra Lorena Ortiz a una mesa de trabajo para conocer, de primera mano, el porqué del desastre, pero...

(Especial)

Oooh sorpresa, ambos los dejaron plantados

¡Quihúboles!

¿Cómo les quedó el ojo?

Fue tanta la molestia en la comisión que, por decisión unánime, los diputados que la integran, Morena, PAN, PRI y MC, solicitarán, en conjunto con la Comisión de Seguridad Social, la comparecencia de ambos funcionarios para que rindan cuentas, sí o sí.

(Especial)

La piedrita de la corrupción en el zapato...

Los incumplimientos de Imedic también han sido denunciados ante Luis Antonio García, OIC del instituto, por lo que ya se han iniciado diversas investigaciones y diligencias de verificación, en las cuales se ha detectado la responsabilidad del proveedor e, incluso, una posible colusión con los diversos funcionarios de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE.

No obstante las recomendaciones emitidas por el OIC y el desacuerdo de los médicos el ISSSTE, insiste en mantener de proveedor a Imedic, en completo perjuicio de la salud de los pacientes.

Nepotismo y amiguismo de funcionarios “honestos” de la 4T

Déjenme platicarles que Almendra Lorena Ortiz removió a Jorge Israel Navarro como subdirector de Recursos Materiales y Servicios del ISSSTE e impuso a Juan Carlos Suárez, quien “casualmente” resulta ser amigo y persona de altísima confianza de Alejandro Martínez, su pareja sentimental. Y seguro no me va a creer, peeeero les puedo contar que también, por pura ‘casualidad’, para la implementación del contrato de Imedic fue fundamental la participación de su hermano Issac Martínez como operador al interior de la Subdirección de Infraestructura del instituto.

¿Quién malinforma al Sr. Presidente?

Pues en la mañanera del 24 de agosto de 2022, dijo: “El gobierno estaba tomado, estaba al servicio de una camarilla, de una banda de malhechores. Todo era, a ver, ¿qué negocio hacemos? Business. ¿De qué me vas a ayudar? Estás vendiendo o estás comprando, quiero estar ahí, en ese negocio. Quiero vender computadoras; oye, pero tú no sabes de eso; no importa, constituyo la empresa y busco por ahí un técnico, pero te tengo a ti, que eres mi amigo, jugamos canica juntos, y ahora que estás, ayúdame. Y así, todo se veía normal”.

O sea, critica exactamente lo mismo que están haciendo dentro del área de Dirección Normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE.

¿Qué acuerdos tendrán los funcionarios de esta dirección con Imedic para poner en riesgo la salud de los mexicanos?

Gran ejemplo de austeridad republicana e igualdad ciudadana que el Presidente y su familia se atendieran en el ISSSTE y se dieran cuenta de cómo están los servicios de salud. A ver si permite asignaciones directas a compañías que no tienen la mínima experiencia y especialidad en servicios de salud, arriesgando la salud de sus familiares.

Por no dejar…

El ISSSTE no necesita una reforma integral, necesita enfocarse en llevar a cabo las funciones para las que fue creado y tener una administración de calidad. No vale decir que vamos a tener un servicio mejor y que el ISSSTE proveerá servicios de primer mundo, cuando van destruyendo todo lo que sí funcionaba en el instituto.