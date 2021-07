El expediente del Tren Maya sigue creciendo

El expediente documentado de irregularidades y mentiras en la construcción del Tren Maya sigue creciendo y lo hace con más velocidad que el propio avance de la obra. Y aunque este fin de semana el presidente López Obrador fue a supervisar –en helicóptero y en tierra– los tramos dos, tres, cuatro y cinco, que desarrollan CICSA, Gami Ingeniería, ICA y Grupo México, lo cierto es que continúan retrasados conforme al plan originalmente acordado.

Mientras tanto, quienes siguen acumulando inconsistencias en el proyecto y son dignos de formar parte próximamente en la sección Quién es quién en las mentiras de la mañanera son el titular de Fonatur, mejor conocido como Jimmy Pons, y los directores jurídico y de administración, Alejandro Varela y Arturo Ávalos.

Quienes nomás no se ponen de acuerdo en el monto que Fonatur ha gastado en 2019 y 2020 por concepto de adquisición de tierras para la liberación del derecho de vía del Tren Maya y cuántos metros cuadrados son. ¡Así de fuerte!

Tren Maya AMLO supervisa obras de Tren Maya (Especial)

DAÑO AL ERARIO

Las respuestas 2116000011821, 2116000011921 y 2116000014721, emitidas entre el 5 de mayo y el 16 de junio de 2021, fueron... ¿cómo describirlas?... mentiras, o tal vez un mal chiste a las solicitudes que tres ciudadanos independientes, y casi de manera simultánea, hicieron vía transparencia.

Respondieron que se habían gastado 84.9 mdp. No, más bien 633.7… noooooo, mejor dicho 641.3 mdp. Tal cual lo están leyendo y está documentado gracias al Inai.

Tren Maya Fonatur da diferentes cifras sobre gastos por derecho de vía para Tren Maya (Especial)

¡UN SEGUNDO!

¿Cómo le hicieron para aprobar el gasto de los millones de pesos que hayan sido, sin tener registro de la cantidad de metros cuadrados que se adquirieron?

¿Será que sí saben las cantidades, pero fingen demencia con tal de esconder el desorden o el despilfarro por el cambio del eje de trazo que le reporté en mis columnas Las mentiras del Tren Maya y Atrasos en el Tren Maya: desastre de planeación?

Además, es muy importante recordar que, según las propias autoridades, antes de iniciar el proyecto ya se tenía el derecho de vía para la construcción de este elefante blanco y las carreteras correspondientes.

Entonces, ¿cómo es que están pagando por el derecho de vía con el que ya contaban? Otra mentira.

Capítulo aparte es el relativo a quienes optaron por la vía judicial para defender sus intereses, pues hay quienes no aceptarán los montos que otorgan por el derecho de vía o aquéllos que están invadiendo la zona federal del derecho de vía. El gobierno también podría optar por la expropiación, sin embargo, Ya Saben Quién dijo que no lo hará, peeeeero igual y se desdice cuando vea que el proyecto no avanza. De hecho, lo mismo le pasó a Peña con el tren de Toluca a la CDMX, pues para estos proyectos es forzoso contar primero con el derecho de vía para poder iniciar la construcción.

LES PASO EL DATO

El título de asignación de la obra fue publicado en el DOF el 21 de abril del 2020 a Fonatur Tren Maya, SA de CV. Se trata de un documento mediante el cual se puede conocer en el Anexo 9 el número total de metros lineales y cuadrados del derecho de vía del proyecto.

Lo bueno es que los artículos 186 y 206 de la Ley Federal y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevén sanciones a las respuestas mentirosas.

OTROS FRENTES ABIERTOS

Hablando de mentiras, anote dos más de las que le platicaré con detalle próximamente. Pero les puedo adelantar: 1.- Que el costo del tramo 5 norte que va de Cancún a Playa del Carmen, que originalmente iba a ser construido por empresas privadas mediante licitación pública y que ahora hará la Sedena, costará entre tres y cuatro veces más que la oferta económica más baja ofrecida al gobierno. De acuerdo con la última propuesta en la que participa Mextypsa, el tramo será elevado, lo que incrementa los costos de construcción. Y 2.- El Aeropuerto “Internacional” de Tulum, que anunció el gobierno en octubre de 2020, cuyos trabajos iniciarían este año y concluirían en 2023, no cuenta con presupuesto para concluir con los estudios preliminares de costo-beneficio y factibilidad económica pues, ¿qué cree?, la SHCP no ha liberado recursos hasta la fecha.

AMOR DEL BUENO

El que se demostraron el pasado fin de semana el presidente López Obrador y la aún gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, durante la gira por el estado en la que reinauguraron dos estadios de beisbol y una Universidad del Bienestar. Y aunque no están para saberlo, déjenme contarles que, cuentan sus cercanos, que el resultado fue tan positivo tras entregarle el estado a Durazo, para que no le investiguen las licitaciones en seguridad que le dio el primo de su esposo... ¡ay no, perdón!... del fin de semana que podría impactar en el futuro cercano de la priista. Una posibilidad platicada durante la gira es que se integre al gabinete ampliado y otra como embajadora de México en España, aunque quizá sólo le alcance para ser cónsul en Barcelona. Otros no la descartan como la candidata a la dirigencia del PRI nacional que llevaría el visto bueno del propio Presidente. Hagan sus apuestas.

Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora (Especial)

OJALÁ NOS PUEDA DAR RAZÓN

El director general del Insabi, Juan Antonio Ferrer, el porqué a algunos empleados del instituto les están dando contratos por tres meses y tienen que firmar su renuncia anticipada y el porqué a otros, sin decirles nada, ya nos les dieron contrato. Antes, con los neoliberales, en el Seguro Popular eso no pasaba, es más, sus contratos eran anuales o al menos de seis meses, pero en la 4T… no respetan ni lo acordado.