¿Pintan las computadoras paisajes eléctricos?

Sería muy dificil definir lo que es el arte, y una ardua tarea para una tarde de escritura de parte de su servidor. Mas grandes y mejores personas han dedicado su vida a la tarea de definir lo que es es arte y a crear arte que ha logrado permanecer en nuestra consciencia durante generaciones. Arte que ha definido no sólo una época histórica, sino un sentir y un vivir del pasar de los tiempos en nuestra existencia.

Desde los más grandes edificios de la antigüedad, pasando por las obras maestras de Chopin, Leonardo y Degas, el ser humano ha sido capaz de crear una maravillosa colección de obras de arte que durarán hasta el fin de nuestra historia. Obras que nadie podría replicar, y son universalmente consideradas nuestra huella en el planeta.

Sin embargo, al día de hoy, el quehacer artístico ya no parece ser exclusivo de los humanos. Y esto se debe a que más y mejores sistemas de Inteligencia Artificial están creando obras de arte a partir de la nada. Con tan sólo una descripción o un pequeño texto, los sistemas de IA son capaces de generar obras que pueden ser indistinguibles de una obra de arte para cualquier ojo u oído no entrenado.

Escencialmente, un sistema de IA Generativo utiliza todas las imágenes, sonido o texto a los que tiene acceso, y trata de responder a la pregunta de “¿Qué comprende una obra de arte?”, y en su respuesta es capaz de generar imágenes, texto y audio, que para cualquier persona parecen tan orgánicos como un trabajo hecho por el mismo Siquerios.

Ejemplos de estas IAs generativas son trabajos como el de OpenAI, empresa fundada por Elon Musk que es capaz de crear obras musicales de muy diversas categorías. Tambien de OpenAI, la reciente DALL-E 2, un modelo generativo capaz de crear una variedad brutalmente realista de imágenes a partir de descripciones de texto. Estas pueden ser imágenes tan fantásticas, o imágenes tan realistas como se desee, y DALL-E será capaz de crearlas bajo demanda en cuestión de minutos.

O por qué no mencionar la nueva IA de Google, denominada PaLM, que es capaz de crear texto en prosa sobre cualqier tema, e inclusive un experto sería incapaz de discernir si este texto fue escrito por un ser humano o por una inteligencia artificial. Ha habido inclusive trabajos que han sido enviados a revistas, donde los editores no fueron capaces de encontrar las diferencias.

Y la pregunta fundamental de este tema es: ¿Puede una IA crear arte? Si entendemos arte como una industria meramente humana que busca expresar un sentimiento o una idea, entonces, podríamos decir que una IA hoy en día es incapaz de crear arte. Ya que la IA no tiene ninguna necesidad de expresar esa idea, simplemente genera una copia de dicha idea y la modifica de acuerdo a patrones y observaciones. La IA no desea representar una época, o una idea, o simplemente mostrar la complejidad de su existencia a partir de las herramientas artísticas a las cuales tiene acceso.

Sin embargo, el arte también puede ser algo que genere una emoción, o una experiencia estética en nosotros, en cuyo caso, el creador de dicha obra bien podría ser irrelevante. Una IA podría ser capaz de crear un paisaje majestuoso equiparable a las grandes obras del Dr Atl, y nadie jamás sabría que es una IA la que está detrás de esa creación. Una persona puede sentirse abrumado y al borde de las lágrimas a partir de una obra musical compuesta por una IA, y para la persona, el autor es irrelevante.

¿Es dicha creación arte? ¿Es una mera copia? O quizás necesitemos una nueva definición para lo que sea que la IA está creando hoy en día. Porque hasta este momento, uno de los grandes diferenciadores de la humanidad y la IA eran la capacidad de crear y ser creativo. Pero entonces tendríamos que de nuevo definir la creatividad, y preguntarnos si una IA puede en realidad ser creativa.

Y a todo eso, si una obra de arte fue creada por una IA, ¿pierde valor estético? ¿No la podemos disfrutar de la misma forma? ¿No tenemos derecho a disfrutarla sin tener un autor claro?

Como mucho en el arte, los dejo con más preguntas que respuestas, ya que no me atrevo a declarar que lo que crea una IA es arte o no es arte, simplemente es una creación, artificial, sin emoción, pero capaz de generar una reacción en nosotros.