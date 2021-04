Las "cautivas" de Holschneider

SAT tras sociedades en paraísos fiscales



Como es público, México acaba de sumarse al Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes en el seno de la OCDE que dará lugar a intercambiar información con 50 países sobre las cuentas bancarias fuera del país, lo que se romperá con el llamado secreto bancario.



El tema interesa sobremanera al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que comanda Aristóteles Núñez Sánchez ya que existen resquicios legales para diseñar operaciones que dejan pingües ganancias a las empresas, siendo una de ellas la existencia de sociedades "cautivas" en el negocio asegurador.



El acuerdo al que se integró México permitirá de forma automática tener información financiera para efectos fiscales de jurisdicciones como Alemania, España, Francia, Islas Caimán, Italia, Irlanda, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros países.



Pues bien, la autoridad fiscal va contra ejecutivos que han visto crecer sus negocios a través del diseño de "cautivas", siendo uno de ellos Gabriel Holschneider, quien es bien conocido en el gremio asegurador y que a través de la empresa off-shore Rainmaker maneja el reaseguro de varias firmas, al parecer incurriendo en su abuso para temas fiscales.



Como sabe, la figura de las sociedades cautivas tiene como objetivo ahorrar el costo de intermediación del reaseguro en activos de grandes proporciones como pueden ser plantas, refinerías o redes de tendido eléctrico.



La gestión de Holschneider se da en paraísos fiscales del Caribe como Islas Caimán, Bermudas y Bahamas y el tema que interesa al SAT es que al no estar regulada del todo puede dar lugar a operaciones poco transparentes, en especial cuando no se da un siniestro.



Como le digo, se ha detectado de un abuso de una figura que a través de una serie de factores permite pagar un reaseguro, siendo la práctica más destacable lo que se conoce como fronting que se da cuando un asegurador suscribe los riesgos del asegurado para, inmediatamente después, transmitirlos, ya sea en su totalidad o en su mayor parte, a otra sociedad (cautiva de reaseguro) mediante un contrato.



El caso es que el SAT ha encontrado que corporativos y empresas han estado eludiendo impuestos a través de las cautivas que ofrece Holschneider y otras empresas.



LA RUTA DEL DINERO



Nada, que será hoy cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de Gerardo Ruiz Esparza presente el fallo de la licitación para construir y operar el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, proyecto que superará los 50 mil millones de pesos y que tendrá que entrar en operación para movilizar a 23 mil personas al día a finales del 2017.



Si no hay ninguna sorpresa la ganadora será la paraestatal China Railway Construction Corporation que va en consorcio con la también asiática CSR Corporation Limited, las mexicanas GIA, Teya y Prodemex, y la francesa Systra; ya que su propuesta cumplió cabalmente las especificaciones técnicas, tecnológicas, de seguridad y de operación, garantizando un proyecto integral que abarca desde la construcción de la obra civil, el material rodante, la operación y logística para su óptimo funcionamiento, en donde destaca que serán 12 trenes los cuales tendrán tecnología de punta que les permita alcanzar una velocidad entre 250 a 300 km/h.



Vale la pena mencionar que la propuesta ofertó el mejor financiamiento al que ha tenido acceso el gobierno mexicano. Y es que China Exim-Bank dará el sumamente atractivo crédito hasta por el 85% del valor total de la obra con una tasa anual de 0.38%, cifra que representaría la mayor inversión en su historia hecha por el banco en toda Latinoamérica. De cumplirse los tiempos, el tren estará listo a finales de 2017…



Durante una presentación de gala en el Aeropuerto Internacional de Toluca se llevó a cabo el lanzamiento del nuevo servicio exclusivo "Aeromar Executive Jets", que marca la integración de Aerolíneas Marcos, empresa fundada en 1987, con Aeromar, la línea aérea ejecutiva de México, que preside Marcos Katz y dirige Fernando Flores.



El nuevo servicio aéreo permitirá a los clientes y pasajeros de Aeromar rentar uno de los modernos y cómodos aviones Gulfstream de última generación, y cuyo alcance es en promedio de 8 mil kilómetros, por lo que se pueden realizar viajes a todo el continente americano sin escalas y a Europa y el Oriente Medio, con una sola escala en Canadá.



En el evento, Marcos Katz, presidente de Aerolíneas Marcos y Aeromar, detalló que el servicio comenzará a operar en enero del 2015 y será una opción lujosa y exclusiva, ya que la configuración permite incluso tener camas completas para los pasajeros, en un ambiente de confort y seguridad…



Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) que dirige Jorge Eduardo Ballesteros Zavala informó al mercado bursátil que al cierre del tercer trimestre logró una utilidad bruta de 199.5 millones de pesos, que resulta superior en 34 por ciento a los 148.8 millones de pesos reportados en el mismo trimestre del año pasado, debido principalmente a un destacado desempeño de las áreas de Agua y Ecología; Energía y Puertos, y Vías Terrestres.



El caso es que el alza en la utilidad bruta, combinada con un aumento en los gastos de operación y al reconocimiento de otros ingresos, dio como resultado una utilidad de operación por 115.5 millones de pesos que fue mayor en 25 por ciento a los 92.1 millones de pesos obtenidos en el mismo periodo de 2013…



Entre las entidades que se han preparado para lo que será la cuarta edición del Buen Fin anote al Instituto Fonacot que dirige César Martínez Baranda que acaba de anunciar una baja de 11 por ciento en su tasa de interés, además que está fortaleciendo en los centros de trabajo el registro para la obtención de la tarjeta que opera junto con MasterCard. El instituto Fonacot ya se maneja como un banco, aunque con tasas mucho más competitivas si se compara con el promedio del crédito al consumo del sistema.



