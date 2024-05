¿Alguien tiene un taller de coches eléctricos?

Ayer encontré en Mercadolibre 91 coches de la marca Tesla. Además, otros 18 de la china BYD. Son eléctricos y están a la venta, pero son usados.

Me interesa comprar uno, pero lo primero que me pasó por la cabeza es: ¿qué mecánico me ayudaría a revisar si están en buenas condiciones?

Fui a Google a buscar: Taller de reparación de autos eléctricos. Aparecieron un montón de centros de servicio convencionales para coches a gasolina. Cualquiera puede ver una oportunidad, ahí.

Piensen un poco. Quienes hemos tenido un coche a gasolina, ya sabemos que más o menos cada 5 mil kilómetros éste requiere mantenimiento, cambio de aceite y filtro. Afinación, cada 10 mil y si no compras uno nuevo para sustituirlo, requieres llantas cada 20 mil kilómetros. ¿Cada cuando se lleva un Tesla ‘a servicio’?

Por supuesto que cuando lo compras en la agencia, los vendedores se encargan de darte detalles de mantenimiento periódico. Pero consideremos que en algún momento esos coches entran al mercado de segunda mano, al secundario, de lotes y bazares, vaya.

Y la ola crecerá ahora que las marcas asiáticas se apuran a bajar los precios y Volkswagen pretende lanzar 30 nuevos productos a las calles.

BYD ya ofrece un bonito sedán eléctrico King por unos 500 mil pesos, que es poco más de la mitad del precio del Model 3, de Tesla.

Pero volvamos al asunto. El King, el Model 3, el Kwid eléctrico de Renault y todos los demás que ya traen ‘pilas’, en algún momento se venderán usados.

¿Quién va a reparar estos vehículos que traen todo sellado? Ahí va otra: por sus baterías estos coches pesan más. ¿Requieren más gasto en llantas y frenos? Quién sabe. Necesitamos mecánicos eléctricos ¿o ‘electromecánicos’?

Tesla START es un programa de capacitación intensiva de 16 semanas estructurado por esa compañía en Estados Unidos.

Prometen desarrollar experiencia técnica a través de teoría en clase y laboratorios prácticos. Tesla se asoció con universidades en los planes de estudios.

Ojo, porque no se trata solo de dar mantenimiento. Los eléctricos también chocan y aquí no hay eso de que ‘se rompió el cárter’.

¿Quién enseñará a la gente a reparar los BYD o los SEV que pretenden fabricar en Jalisco?

¿Vienen más apagones?

Digamos que acaban de comprar una pantalla nueva y se topan con que en la pared de su casa sólo hay un contacto eléctrico, en donde por cierto ya tenían el módem de internet y también ahí cargan el celular.

De vez en vez, conectan el Playstation y ante las circunstancias, ahora también un ventilador.

¿No comprarían, cuando menos, un protector de descargas eléctricas con varias salidas para poner ahí?

A este país no le han puesto ni una extensión en años recientes. Las redes eléctricas no crecieron al ritmo de la llegada de fábricas que quieren aprovechar el ‘nearshoring’ con Estados Unidos y las ciudades se llenan de más casas y más edificios como si contáramos con una telaraña subterránea de cableado eléctrico en buenas condiciones.

Y a todo eso debemos sumar, claro: un montón de microbuses, trolebuses y coches eléctricos que no existían cuando empezó este sexenio.

No vayan a empezar con que todo es culpa de AMLO. Claro que es responsabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también lo fue de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. Puedo asegurarles que todos ellos entienden que México necesita plantas de generación de electricidad, de fuentes renovables o contaminantes.

Pero hablar con ellos de cables, de redes de transmisión y distribución eléctrica es como platicarles de los resultados de los partidos de cricket en India.

Una vez un hombre europeo parado en una oficina con vista al ‘segundo piso’ del Periférico me preguntó: ¿Y por ahí pasan también cables eléctricos o tubería de gas? No, le respondí. ¿Hicieron todo eso solo para coches? Sí, respondí ya apenado. Él ya nomás peló los ojos.

Ahora tenemos apagones y tendremos más, con tanto vehículo de pilas.

¿Los apagones pueden dañarlos? Necesitamos talleres ‘electrómecánicos’.