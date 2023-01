¿Quieren poner un negocio? Es por ‘AI’

Es un problema tener la casa limpia y es otro problema conseguir ayuda para limpiarla. Máquinas como la lavadora comenzaron a auxiliar con la tarea desde hace años, como ahora lo hacen esas barredoras robóticas marca Roomba.

Amazon compró esa compañía durante el verano a cambio de mil 700 millones de dólares, con lo que consiguió abrir más la puerta de las casas que ahora puede ‘mapear’ con el artefacto. Saber si hay piso de duela o de cerámica… o si ustedes compran juguetes que el artefacto encuentra tirados.

Alexa tendrá un poderoso aliado y juntos pueden ‘recomendar’ compras de fin de semana.

Todo con la ayuda de la inteligencia artificial o AI, en inglés.

Es el campo de negocios que luce como el más caliente en este 2023. Cobró visibilidad con ese juego en el que muchos cayeron cuando generaron imágenes avatar con su rostro al final del año pasado. También con ChatGPT, de Openai, la empresa en la que Microsoft invirtió mil millones de dólares.

¿Ya lo usaron? Es una nueva forma de conversar con las máquinas o de obtener información. Pregunté cómo puede ser útil para la gente y esto contestó automáticamente:

“Una forma en que ChatGPT podría ser potencialmente útil para los mexicanos es proporcionando una interfaz de conversación para varias tareas o servicios. Por ejemplo, podría usarse para construir un chatbot que pueda responder preguntas o proporcionar información a los usuarios en tiempo real. Esto podría ser particularmente útil en situaciones donde el acceso a Internet u otros recursos es limitado”.

Eso puede ayudar a la gente. Pero a la empresa fundada por Bill Gates resultará mejor hacer competencia a Google.

¿Han usado Bing para buscar cosas en Internet? Casi nadie lo hace y eso es lo que quiere cambiar Microsoft. Pretende que ChatGPT provoque que muchos opten por su motor de búsqueda para obtener respuestas más útiles.

El boom de la inteligencia artificial tiene a muchos millonarios con los ojos encima.

Eso puede provocar el nacimiento de una fila de ‘startups’ o empresas que generen soluciones y negocios basados en su uso.

“Después de un año humillante que incluyó despidos y recortes masivos, los inversores en tecnología, un grupo naturalmente optimista, no puede esperar para unirse a una tendencia caliente”, publicó The New York Times este fin de semana.

“Ningún área ha creado más entusiasmo que la inteligencia artificial generativa, el término para la tecnología que puede generar texto, imágenes, sonidos y otros medios, en respuesta a indicaciones breves”.

Una de las firmas de inversión más polémicas del mundo es el japonés Softbank, que a través de su Vision Fund apuesta a decenas de emprendedores en el mundo, para hacer crecer sus proyectos, luego vender las compañías y sacar ganancias en el proceso.

Su fama global, empero, se la debe a casos poco afortunados. Invirtió hace años en WeWork, la compañía de coworking, y recientemente en FTX, colapsada empresa dedicada a la venta de criptomonedas. Ahora su Vision Fund apuesta a Quris, inteligencia artificial que pretende revolucionar el campo farmacéutico.

La plataforma bioclínica de Quris promete predecir mejor qué candidatos a fármacos funcionarán de manera segura en humanos, evitando enormes costos de ensayos clínicos.

El uso de AI en la medicina tiene alicientes adicionales. Los millonarios quieren vivir más tiempo, por lo que están doblemente interesados en que los experimentos funcionen, lo que promete más dinero en apuestas para tratar el envejecimiento como una enfermedad curable.

“La IA generativa ya ha causado un gran revuelo, pero en el horizonte también hay nuevas empresas que prometen vidas humanas significativamente más largas y herramientas de monitoreo de atención médica que controlan a los pacientes”, advirtió la consultora neoyorquina CBInsights en sus predicciones para este año.

Emprendedores ubicados en México deberían tener presente que incluir inteligencia artificial en su proyecto es una vía útil para llamar la atención de los dueños de capital.

Como escribió el tuitero @svpino la semana pasada: “la inteligencia artificial no va a sustituirte, una persona usando inteligencia artificial lo hará”.