¿Claudia, cuánto gana el director del Hilton?

El presidente quiere más trabajo en el turismo. No está mal. Estaría mejor aún pensar en empleos que paguen bien.

El Tren Maya persigue el interés de generar más puestos de trabajo en hoteles y restaurantes. ¿Es lo nuestro, no? ¡Mesero! ¿Mande?

Un problema está en que es un negocio viejo y en ese tipo de negocios las ganancias son relativamente bajas y los salarios también. Son menos productivas.

Claudia Sheinbaum, potencial candidata a la Presidencia, sabe bien que la innovación mejora la vida de la gente, la falta de tecnología, estanca su situación. Ella es licenciada en Física; maestra y doctora en Ingeniería en Energía, por la UNAM.

Va un ejemplo de la diferencia. ¿Cuánto gana el director global de Hilton Worldwide Holdings, la de los hoteles? Hablamos de una cadena bien conocida y exitosa en un negocio que solo el año pasado –con pandemia–entregó a sus accionistas 515 millones de dólares de puras ganancias.

Este año contado hasta octubre acumula mil 23 millones de dólares de utilidades netas. Hilton paga a su CEO un salario anual de 23.2 millones de dólares al año. Bien por él.

¿Cuánto gana en promedio un asalariado en esa compañía? De acuerdo con documentos oficiales, 37 mil dólares anuales en números gruesos, un monto que representa ingresos por unos 60 mil pesos mensuales, que ojalá muchos de sus empleados perciban en México. Se trata de un promedio mundial que incluye su nómina de Nueva York o la del Centro Histórico, frente a la Alameda.

Ahora va una empresa innovadora que también ya es antigua. El director global de Microsoft, Satya Nadella, cobra anualmente 55 millones de dólares en números gruesos.

Trabaja para una compañía con una utilidad neta de 69 mil millones de dólares. Eso es, como pueden verlo, una friolera 69 veces más grande que la que entrega Hilton y su fama.

Los trabajadores de Microsoft tienen ingresos promedio de 190 mil dólares anuales. Eso representa 310 mil pesos mensuales. También se trata de una cifra mundial.

¿Por qué empresas con gran reputación en su ámbito pagan salarios tan diferentes? Una razón está en que la tecnológica vende cosas que pocos ofrecen (recuerden el Office o el Windows), al haber menos oferta, pueden subir sus precios. ¿Pero cuántas empresas ofrecen habitaciones para dormir? Los de Hilton compiten contra más por ser un servicio poco especializado.

Microsoft tiene tanto dinero que puede invertir en cosas nuevas como Microsoft Azure, que es la famosa “nube”, con eso asegura un círculo virtuoso. Obtiene 34 dólares de ganancia neta por cada 100 que cobra. Hilton, solo 12 dólares.

Es fácil preparar a empleados de hoteles; es difícil graduar a trabajadores de Microsoft.

Por eso es importante el enfoque de cada país. Corea del Sur se concentró en lo tecnológico y ahora no solo tiene empleados en Microsoft; esa nación es dueña de marcas como Hyundai, LG, Samsung, KIA… va, junto con Estados Unidos, por la fusión nuclear que puede cambiar el rumbo de la historia humana. Claudia Sheinbaum entiende bien el tema.

Pero el país vecino al norte ya empieza a batallar para tener gente calificada, la más joven cada vez lee menos y está menos capacitada para comprender. Por eso no tardan en atraer a la de otros países, lo promueve la poderosa US Chamber of Commerce.

Esa misma agrupación prepara una propuesta centrada en mejorar los resultados educativos de estudiantes de primaria y secundaria, con el apoyo de un grupo de trabajo de destacados líderes en educación de organizaciones como The Education Trust, Foundation for Excellence in Education y Parents Amplifying Voices in Education.

En México, ayer fue revelada la lista de las ciudades más competitivas. Uno de los factores a medir fue la capacidad de innovar. Monterrey, Guadalajara y El Valle de México están entre las ciudades más destacadas en ese rubro, en parte, por tener en sus geografías las matrices de más empresas globales. Mañana revisamos el tema.

Es importante, sobre todo, que lo revise una potencial candidata a la Presidencia, que estudió ciencia y que podría eventualmente guiar al país hacia nuevos horizontes.