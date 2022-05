¿Ya no les gusta México a los mexicanos?

Conviene empezar con un reto hipotético. Digamos que tienen ahorrados 100 mil pesos que podrían mantener unos dos años guardados.

En lugar de dejarlos en el banco, deciden usar ese dinero para comprar acciones de solamente de uno de dos países. De Estados Unidos –de las empresas Apple y Amazon– o de México, representado con América Móvil y Arca Contal.

El plan es que en 2024 ustedes puedan venderlas, obteniendo una ganancia. ¿Qué opción tomarían?

Lo expuesto ayer por el grupo más importante de inversión del mundo indica que probablemente la mayoría de ustedes, habitantes de México, no seleccionaría las empresas nacionales.

Blackrock cerrará este mes definitivamente dos de sus fondos cotizados en bolsa mexicanos (ETF, por las siglas de las palabras Exchange Traded Fund) después de que los inversionistas del país mostraron una prolongada falta de interés en los productos, alertó Bloomberg, en una nota firmada por Michael Boyle.

Los dos productos en cuestión se llaman “iShares MSCI Mexico Momentum TRAC” y “iShares MSCI Mexico Risk TRAC”, que fueron suspendidos este lunes y ambos fondos se cerrarán a fin de mes.

¿Qué es un ETF? Es un combo de acciones. Permite comprar “pedazos” de varias empresas en un solo paquete.

En países en donde existe una mayor participación del público en servicios financieros, los ETF suelen ser el modo de acceso para el público masivo, que no tiene el tiempo necesario para revisar el comportamiento de los mercados permanentemente.

Hasta la semana pasada, bajo su marca iShares, Blackrock ofreció combos mexicanos que al parecer no fueron del apetito de los locales.

Uno de ellos, el “Momentum”, incluyó principalmente acciones de América Móvil, de la familia Slim. Un 20 por ciento del total del contenido de ese paquete se compone de papeles de esa compañía que defiende las marcas Claro y Telcel.

El resto lo conforman empresas bien conocidas como Walmart de México, Femsa, Banorte, Grupo México, Bimbo, Grupo Aeroportuario del Pacífico, Asur, Cemex e Inbursa.

El otro, llamado “Risk”, hay ciertas convergencias. Ahí, como en el McDonald’s, hay “papas y refresco” como el caso de Bimbo y Arca Contal, corporativos que también aparecen en este ETF.

Los complementan empresas como Inbursa, la embotelladora Coca Cola Femsa, Megacable, Kimberly Clark y Walmart de México.

Ninguna improvisada y todas con un contexto profundo en la arquitectura nacional de los negocios. ¿Por qué entonces no son atractivas?

Una razón puede estar en la simple falta de difusión. Su mercadotecnia pudo ser desafortunada para darlo a conocer y venderlo al público mexicano. Blackrock es el mejor cazador, pero pudo perder el rastro de la liebre.

La otra causa posible es más preocupante. Si ésta se basa en el desinterés por apostar a las compañías de México en una parte del público, estaría replicándose por esta vía lo que ya es perceptible en la economía de servicios o de la manufactura y que ayer Enrique Quintana en su columna Coordenadas de El Financiero advirtió como “El Desastre de la Inversión”, documentada en las estadísticas del Inegi. https://bit.ly/3L3IKo2

Está visto en las encuestas del Banco de México que la mayoría piensa que éste no es buen momento para invertir en México. Pero no todo es culpa de un gobierno que no entiende a los ciudadanos que ponen en riesgo su dinero para instalar un negocio.

También hay problemas en los corporativos nacionales que hasta ahora se aferran a sus prácticas tradicionales y, salvo excepciones, toman pocos riesgos de inversiones disruptivas para competir en un mercado que está creciendo en los smartphones y disminuyendo en la banqueta.