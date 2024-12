La gran deuda de la seguridad pública, primera parte

Los datos en materia de seguridad pública no son los mejores en estos dos primeros meses de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, eso sí, todo está listo con los cambios legislativos aprobados para el trabajo que busca hacer Omar García Harfuch en esa materia, pero eso no frena los ataques en lugares públicos y matanzas que se han dado en varios estados del país y que no distingue partidos.

Omar García Harfuch (Ilustración de Lorena Martínez)

En todo esto, los secretarios estatales de seguridad pública juegan y jugarán un papel clave en el trabajo coordinado para tratar de frenar o buscar al menos alternativas de mejor trabajo de inteligencia para buscar anticiparse a los hechos de sangre que siguen en aumento.

Y es ahí, en donde el perfil de cada uno de los funcionarios al frente puede ser el punto que los diferencie, donde actualmente, de los 32 secretarios de Seguridad Pública, 18 son civiles y 14 militares.

De estos últimos, ocho provienen del Ejército y seis de la Marina, aunque a partir del 14 de diciembre próximo, con el cambio de gobierno en Puebla, serán siete de la Marina, con un civil menos.

Los datos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no nos dicen mucho sobre su desempeño. En octubre, el primer lugar en tasa de delitos por cada 100 mil habitantes lo ocupó Colima, con 312.3, con la seguridad a cargo del capitán de Navío, Héctor Alfredo Castillo Báez, y el segundo lugar, Baja California, con 260.1, con el general Leopoldo Tizoc Aguilar Durán como responsable.

Sin embargo, es increíble que Sinaloa ocupe un lejano lugar 20 de mayor tasa de delitos, o que Guerrero sea el quinto estado con la menor tasa (60.7), cuando el general retirado Gerardo Mérida Sánchez está rebasado ante la guerra de mayos y chapitos, o el coronel Josué Barrón Sevilla es el cuarto secretario de Seguridad Pública que nombra la gobernadora Evelyn Salgado, sin poder parar la violencia sin precedentes en tierras guerrerenses.

Del único que al parecer hay consenso sobre su desempeño y resultados es de Luis Felipe Saidén Ojeda, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán desde 2007, con cuatro gobernadores, todos de diferente partido. Yucatán se ha mantenido como el estado con la menor incidencia delictiva y mayor percepción de seguridad entre sus habitantes y quizás debería dar más clases en otras entidades para seguir el ejemplo.

De los 18 mandos civiles, nueve son policías de profesión: Manuel Alonso García, Aguascalientes; Gilberto Loya Chávez, Chihuahua; Juan Mauro González Martínez, en Guanajuato; Salvador Cruz Neri, Hidalgo; Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, Jalisco; Gerardo Escamilla Vargas, Nuevo León; Iován Elias Pérez Hernández, Querétaro y Luis Felipe Saidén Ojeda, Yucatán.

Y en este mundo de seguridad, hay también mujeres, y en el tema de los mandos militares al frente, y que cómo se verá en Veracruz desde ayer, con un personaje con un alto perfil de inteligencia y operativo, los primeros resultados se esperan que sean pronto.

De los 14 mandos militares y sus perfiles y retos, mañana seguimos con esta historia, de la cual dependerá mucho de lo que se tiene planeado hacer en materia de seguridad, tanto por el nivel de violencia que se vive, como por las exigencias que ya se ven del próximo presidente de Estados Unidos Donald Trump, que sigue de cerca este tema y que, asegura, afecta a su país.

Armando el Cuarto de Junto

El avance va rápido, ya que más vale estar preparados desde ahora, y todo indica que en el Consejo Coordinador Empresarial, que preside Francisco Cervantes, ya sesionó el Cuarto de Junto en la Ciudad de México, donde presentó sus estructuras de trabajo y definió a los más de 30 expertos que estarán liderando las comisiones por sector en miras a la revisión del T-MEC.

Judith Garza (Ilustración de Lorena Martínez)

Este mecanismo del sector privado, coordinado por Judith Garza, ya tiene meses trabajando y sus expertos se alistan para aconsejar al gobierno mexicano en el análisis de los temas clave de este importante tratado, además de la complicada tarea de analizar qué sucedería si se cumple con la aplicación de algunos aranceles por parte del gobierno de EU a México, algo que se ha ido comentado en estos días.

Más Cetes Directos

Edgar Amador (Ilustración de Lorena Martínez)

Desde ayer, hay cambios en el programa de Cetes Directo uno de los más exitosos creados en el gobierno federal en los últimos años, y en donde hoy es Edgar Amador, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público una de las cabezas de este sector, los cambios consistirán en la política de inversión de Ahorro Recurrente y los cargos automáticos por Domiciliación, ambos para la compra de CETES, que cambian de un monto mínimo de 100 pesos a uno de 300 pesos, y la adquisición de CETES por Ahorro Recurrente cambia de un plazo mínimo de 28 días a un plazo mínimo de 90 días, lo cual tampoco son muy buenas noticias, ya que la idea original es que más personas ahorraran y tuvieran mejores rendimientos.

Por lo que, si alguien tiene el ahorro por un monto menor a 300 pesos, será necesario que actualice el monto de inversión a esta cantidad; ya veremos qué efecto bueno o malo tiene el cambio.

El buen negocio de los vales

Hugo Villanueva (Ilustración de Lorena Martínez)

El tema de las licitaciones de los vales de despensa para los trabajadores federales para estas fechas decembrinas está más que listo, aunque algunas empresas deberán ver bien sus finanzas, dado los compromisos que deberán cumplir; como les comenté hace unos días, ya concluyó una de las licitaciones mas importantes en materia de vales de fin de año y la semana pasada Toka, de Hugo y Eduardo Villanueva, se llevó la licitación consolidada del gobierno federal, sin duda una buena noticia para ellos..

La empresa de Jalisco se jugaba mucho en este proceso, dado el complejo panorama financiero que enfrenta a partir de la debacle de Accendo y que está en juicio y buscando aún recuperar parte del dinero que ahí metió.

Ahora con el gane de esta importante licitación, será interesante ver cómo podrán cumplir con el compromiso de más de 10 mil 500 millones de pesos en estos días, ya que la bonificación más la operación se estima es algo así como más de cinco veces su utilidad anual, será todo un reto ver cómo se da el proceso; ojalá que por el bien de todos los involucrados se cumpla todo, y al final también la empresa tapatía tenga un respiro en sus finanzas.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.