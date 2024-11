La negatividad de México

Las malas noticias para México se van acumulando, no sólo Moodys, sino ahora la agencia calificadora HR Ratings ratificó la calificación de la deuda de largo plazo en moneda extranjera de México en BBB+, pero hizo un ajuste en la perspectiva de estable a negativa, que si bien no es una rebaja en la calificación, refleja que el panorama del país para las principales agencias internacionales no es bueno.

A eso sume que el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump ya amenazó con aranceles a México, que aplicaría recién tome el control del país y que ya hizo que el tipo de cambio se moviera.

Además, no se debe de olvidar que, con la extinción de los organismos autónomos, el panorama ante la próxima revisión del T-MEC se complica para quienes estarán en las negociaciones, tanto para el secretario de Economía Marcelo Ebrard y el de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, éste último tendrá que tejer fino y acompañado de los demás secretarios para tener una narrativa de que México puede sobrevivir a esto y más, como ya lo ha hecho.

El panorama del país se ve negativo, entre temas de inseguridad como se ha visto en todo el país, y en donde ya no se salvan los principales destinos turísticos, hasta el impacto que se tienen de eventos internacionales, y por momentos todos consideran que hace falta una presencia mucho más fuerte del titular de Relaciones Exteriores.

Por lo pronto, la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la extinción de los siete organismos autónomos ya despierta preocupaciones sobre su impacto en la revisión del T-MEC prevista para 2026, así como disputas comerciales bajo el tratado.

El principal interrogante ahora es si esta extinción, que trasladará las funciones de estos organismos a la Administración Pública Federal (APF), podría convertirse en un punto de fricción en la revisión del T-MEC, o incluso llegar a un procedimiento de solución de controversias, algo que complicaría si o sí las relaciones entre Estados Unidos y México, que de por sí ya se prevé más que difícil.

El Capítulo 21 del tratado establece que cada parte debe mantener autoridades nacionales responsables de la aplicación de las leyes de competencia, pero no impone la obligación de que estas sean organismos autónomos, lo cual se puede ver como una buena noticia, pero hace falta también buena voluntad y negociadores firmes ante el avasalle que se espera de Estados Unidos, sólo hay que ver los perfiles del equipo que acompañará al presidente Trump en enero de 2025.

Cumplir los estándares y principios de competencia, transparencia y eficiencia establecidos en el tratado debe ser el principal objetivo, sin importar quién este al frente de esas tareas, y ante el recorte presupuestal y que varias dependencias estarán no sólo dobleteando sino haciendo el trabajo de tres por el mismo sueldo, habrá que ver si alcanza el tiempo, la energía y la inteligencia para hacer frente y sobretodo combatir todo el panorama negativo que hoy se ve de México, ojalá el trabajo en equipo lo logre.

Las deudas de Pemex

Las deudas de la empresa ya ahogan y están a punto de hundir a varias empresas, que nada más no ven la luz al final del túnel, y es que como todos saben el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, ha reconocido que la deuda que tiene con proveedores, por más de 20 mil millones de dólares, se prevé que será pagada con un fondo especial de la Secretaría de Hacienda y algunos bancos, ya que la paraestatal no puede salir a los mercados a pedir préstamos pues las tasas que conseguiría son muy altas por el perfil de riesgo de Pemex, ahora las compañías esperan que suceda un milagro.

Ahí tiene a organizaciones como la AMESPAC, que es la asociación empresarial que agrupa a las empresas del sector y que preside Rafael Espino de la Peña, que ya de plano optó por medio de desplegados urgir a la compañía y a las secretarías de Hacienda y Energía que lleva Luz Elena González para que den a conocer la programación de pagos y puedan cumplir adeudos atrasados y corrientes que han puesto en jaque la viabilidad de cientos de empresas.

Tan solo en la AMESPAC se le deben más de 5 mil millones de dólares y la lista de empresas en la fila esperando sus pagos es larga, ahí están empresas extranjeras como SLB que lleva en México William Antonio; Baker Huges de Jesús Rosas; Weatherford de Javier Acosta; Halliburton de Anuoar Fraija y a las nacionales, Cotemar de Alejandro Villarreal; Opex de Alfredo Miguel; La Latina de José Farrera Redondo; Grupo México de Germán Larrea; Grupo IPS de Miguel Alemán Magnani; Petricore de Carlos Palavisini, entre otros. La situación es grave tanto para empresas grandes como para pequeñas que en regiones como Ciudad del Carmen han tenido prácticamente que suspender las operaciones, poner en descanso temporal a cientos de trabajadores y en otros casos recortar la plantilla laboral y el problema sigue creciendo.

Limpieza en Guadalajara no tan transparente

Tiene el apoyo de los ciudadanos y de los empresarios que han confiado en que hará buen papel, e incluso varios de sus planes fueron bien vistos durante sus campañas por los habitantes de Guadalajara que gobierna Verónica Delgadillo, lo único malo es que parece que la transparencia no llegó del todo.

Si bien ya había adelantado que durante su gestión implementaría un modelo diferente de recolección de basura, lo que no aclaró es que para su proyecto otorgaría un “jugoso” contrato a una empresa con la que se le ha vinculado y que sus gobernados piden que aclare.

Aunque para algunos puede resultar buena idea involucrar a los amigos cuando se trata de acciones de gobierno, por todas las implicaciones tanto legales como morales que esto acompaña no es bien visto, porque el agravante se potencializa cuando las empresas “recomendadas” carecen de experiencia en el ramo para el que fueron contratadas, tal es el caso de las propuestas presentadas, en licitación pública por: Peon SF S.A.P.I de C.V. en conjunto con el banco Bansi; Value Arrendadora y la sofom Mipymex quienes ganaron el arrendamiento full service de 160 camiones de basura.

El contrato significa que los próximos tres años dejarán una ganancia en números redondos de entre 830 y 933 millones de pesos, todo indica que en Movimiento Ciudadano replicaron esas malas prácticas que deberían erradicarse, ya que esas tres empresas aseguran tuvieron todas las facilidades para ganar e incluso se cambió de último momento el lugar en dónde se daría el veredicto, esto sin contar que

ninguna de las tres empresas demostró estar acreditada en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Municipio de Guadalajara un factor adicional a las dudas que surgen sobre su capacidad para atender las condiciones solicitadas en un ámbito que es vital para la ciudadanía quien al final de cuentas habrá de pagar por las malas decisiones de su gobernante; ojalá la basura no se desborde en la ciudad.

Milagro en el Poder Judicial

Parecía que era una meta difícil de cumplir, tener a todos los candidatos para que en 2025 compitieran para ser elegidos como jueces, magistrados y ministros, pero el milagro se cumplió y miles al final se inscribieron, quizás como buenos mexicanos, todo lo dejaron al último minuto.

Pero eso sí, hasta la semana pasada, entre los aspirantes registrados en los comités de evaluación del Legislativo, Ejecutivo y Judicial, apenas llegaban a poco más de 4 mil, la mayoría apuntados en el comité del Congreso y en donde menos inscritos había en esa fecha era en el Judicial, que no llegaban ni a 150, lo que ya vimos se revirtió.

Quizás sirvió que en algunos lados se hicieron atentas invitaciones a participar como en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, que preside Rafael Guerra Álvarez, en donde jueces y magistrados fueron exhortados a inscribirse en la elección de jueces federales o que invitaran a sus secretarios proyectistas a hacerlo. Escenas similares se vivieron en otros poderes.

Lo cierto, es que al final se logró y superó la cifra, sin importar si cubren los requisitos de elegibilidad o no, y ya será en los comités de evaluación donde se descarten pues, ultimadamente, quienes les interesa que participen y queden ya están inscritos desde hace mucho tiempo.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.