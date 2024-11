El regreso triunfante de las APPs

Las Asociaciones Público-Privadas (APPs) fueron en el pasado un esquema que triunfó en su aplicación en muchos frentes, carreteras y hospitales fueron los principales caminos que se siguieron para estos esquemas, en donde pese a las críticas que se hicieron en el sexenio pasado, en muchos proyectos funcionaron muy bien.

Rogelio Ramírez de la O (Ilustración de Ismael Angeles)

En este arranque de administración, como se ha venido diciendo, la iniciativa privada tendrá nuevamente una participación importante en la puesta en marcha de inversiones, desde Pemex, como ya se confirmó, como en temas de infraestructura, ya que hay un área que actualmente está diseñando el plan para aplicarse hasta el 2030, con base en los planes que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, y en donde Rogelio Ramírez de la O, titular de Hacienda, tendrá que hacer las mejores cuentas para su puesta en marcha.

Aunque, también tendrán que poner atención a las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de mejorar aspectos como la evaluación del desempeño de los proyectos en el mediano plazo y el manejo de riesgos, y cubrir las necesidades de infraestructura.

Esto porque actualmente no hay mecanismos formales para asegurar que los proyectos sean propiamente ejecutados o para registrar su impacto en el largo plazo, específicamente cuando tiene metas de sustentabilidad social y medioambiental, estos últimos puntos son cada día más importantes para los inversionistas, e incluso para el caso de Pemex ya le han pedido que empiece a trabajar en mejorar el tema verde, de lo contrario, la llave del financiamiento se irá cerrando.

El BID analizó la forma en cómo México opera los APPs y encontró que hay un área de debilidad que es el riesgo de desastre, en donde son opacos los requerimientos alrededor de seguros de desastres o guías estandarizadas sobre “cláusulas de fuerza mayor.

México tiene un marcaje de 59.4 de 100 puntos, lo que lo ubica en la posición 8 de 26 países en la región, según el ranking desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto con Economist Impact.

Eso obliga al país a tener un mejor diseño de estos instrumentos que, si bien son atractivos, aún hay margen de mejora porque hoy desafortunadamente hay evidencia de debilidad en la evaluación del desempeño e impacto antes y después de los proyectos; pese a todo, el país tiene uno de los entornos de preparación de proyectos más sólidos de la región y por ende, el potencial es amplio para que en este sexenio regresen. Ya veremos.

Deben, no niegan, pero nadie les cobra

Han pasado ya 18 meses desde que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) fue declarada en extinción por parte de la administración del expresidente López Obrador, y en todo este tiempo los efectos entre los empresarios agropecuarios se agrava, principalmente en el sureste mexicano.

Son varios los grupos que se han acercado de manera organizada a las autoridades financieras en todo este año, no sólo por el tema de que dejó de llegar el crédito fundamental para sus operaciones, sino también por temas peores: muchos que deben, quieren pagar y nada más no hay nadie que los atienda para saldar su deuda, deben no niegan, pero ninguna ventanilla se abre para escucharlos.

Julio Berdegué Sacristán (Especial)

Son varias Sofomes del sureste y enfocadas en el agro que están sumamente preocupadas por este tema, y dado el poco interés del área financiera, esperan que el secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, no sólo los ayude, sino que de paso, se trabaje en un plan de reactivación del crédito para el sector rural.

Manzanillo busca socios

Han estado trabajando arduo para que el puerto de Manzanillo pueda competir con otros puertos a nivel internacional, y de hecho, ya está en planes importantes también para fortalecer el traslado vía ferroviaria, ahora esta semana será el Primer Encuentro Empresarial ASTOM, organizado por la Asociación de Terminales y Operadores de Manzanillo, que preside José Antonio Contreras, y que reunirá a varias de las principales empresas en México que son usuarias del puerto y que realizan actividades de importación y exportación, con autoridades de Marina y Aduanas.

Indira Vizcaíno (Especial)

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, así como las cámaras, líneas marítimas, terminales del puerto y líderes del sector naviero se reunirán para compartir ideas.

En los primeros nueve meses del año, el puerto de Manzanillo creció 8 por ciento en movimiento de carga comercial.

El objetivo conjunto es convertirlo el próximo año en el segundo puerto más importante de América Latina, superando a Santos, Brasil, y sólo por atrás del puerto de Panamá, Caribe.

Entre las empresas participantes a este encuentro están Samsung, que lidera en México Thomas Yun; Grupo Indi, comandado por Manuel Muñoz Cano Castro; el holding de empresas alimentarias Agrosuper, que maneja en nuestro país Andrés Burgos, y Truper, de materiales de construcción y la industria ferretera, de Daniel Jusidman.

Asimismo, estarán Fuller, líder del ramo de cosméticos; Ocean Partners, de metales y minerales; Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada; Grupo Charly de ropa deportiva y calzado, así como Mexproud Shipping, que tiene como clientes a Lala, Alpura, San Marcos y Alsea, y BSM Buck Shipping, especializada en transporte de productos líquidos y gaseosos, en fin, un encuentro a seguir.

Sinaloa, la cruda realidad

Rubén Rocha Moya (Especial)

Los días avanzan, y la crisis financiera en la entidad sigue en aumento, como ya les decíamos podrían aplicarle el plan de desastre como se hace en huracanes en la costa, Sinaloa, que “gobierna” Rubén Rocha Moya, nada más no sale del hoyo en el tema de seguridad, pese a los miles de efectivos que ya están cuidando la entidad.

En los encuentros en la Cámara de Diputados, parece que nadie se vio dispuesto a meter las manos por el mandatario estatal, ni personal y menos como bancada, por alguien cuya carrera política se ve acabada ante el incremento de la violencia y sobretodo por las declaraciones que siguen entre ambos países sobre la detención del Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Siguen quedando a deber explicaciones respecto al montaje de la fiscalía estatal sobre el homicidio de Héctor Melesio Cuén evidenciado por la Fiscalía General de la República. Las apuestas corren de que no concluirá los tres años que le restan como gobernador, la duda es cuándo y cómo se va.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.