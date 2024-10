Tres mujeres en los tres poderes

Por primera vez en la tribuna principal del Congreso General, los tres poderes estaban representados por mujeres, un hecho histórico que no sabemos cuándo se volverá a repetir, pero lo que sí sabemos hoy, es que las mujeres han hecho historia en México.

Ifigenia Martínez (Especial)

Claudia Sheinbaum como presidenta y representante del Ejecutivo federal; Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y representante del Poder Judicial, e Ifigenia Martínez, diputada federal, y a cargo del Poder Legislativo, las tres han hecho historia y las tres, hoy dejan claro que es tiempo de las mujeres.

Ifigenia Martínez, al ser designada como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura, fue la encargada de entregar la banda presidencial, pero más allá de eso, es la muestra de cómo abrió el camino a más mujeres en el mundo académico y financiero, ya que fue la primera mujer mexicana en estudiar una maestría en Harvard, fue la cofundadora de la Cepal y una de las primeras economistas en hacer estudios sobre la desigualdad económica y social en México, y fue la directora de la Facultad de Economía de la UNAM en el ‘68; hoy, con 94 años, sumó a su historia ser una de las tres mujeres representando a uno de los poderes de nuestro país, en la llegada de la primera mujer como presidenta de México.

Norma Piña, como presidenta de la Corte, ha sido en los últimos meses el centro de atención tras la discusión y aprobación de la reforma al Poder Judicial, pero más allá del momento que vive la Judicatura por esta reforma, fue la primera mujer en asumir ese cargo y romper el techo de cristal en ese poder; su trayectoria y trabajo le abrieron la puerta a ese cargo.

Y, desde luego, la presidenta Claudia Sheinbaum, primera jefa del Ejecutivo de México, que abre un nuevo sexenio en donde dejó claro que los temas y problemas de las mujeres estarán en la agenda, porque como bien dijo, muchas mujeres durante mucho tiempo “fuimos anuladas”, ya que se enfatizó que los hombres eran los protagonistas de todas las historias; hoy las mujeres pueden ser presidentas de la Corte, de la Cámara y de la República, no hay techos, se han roto. Y al final, efectivamente no llega sola, esperemos que con ella en la Presidencia, lleguemos todas.

Empresarios presentes en el Congreso

El mensaje en su discurso a los inversionistas y al sector empresarial fue claro por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, de que tengan confianza en que sus inversiones estarán seguras en nuestro país, mensaje que fue tomado de primera mano, ya que muchos de ellos estuvieron presentes como invitados de honor en la toma de posesión en el Congreso.

Altagracia Gómez (Especial)

En la toma de protesta, Altagracia Gómez, que será el enlace del sector empresarial con la presidenta, y de quien todos los directivos y empresarios la consideran una buena interlocutora, fue su estreno ya en el cargo. Ahí en los palcos, igual estaba Carlos Hank, presidente del Grupo Financiero Banorte; que Eduardo Osuna, director de BBVA México, el banco de origen español más grande del sistema; también estaba Jorge Arce, de HSBC, así como Daniel Becker, de Mifel, pero también Emilio Azcárraga, de Televisa; Carlos Slim Helú y Carlos Slim Domit, del Grupo Carso, Inbursa y Telmex, entre otras compañías. Andrés Conesa, de Aeroméxico, que negocia con el sindicato de pilotos el contrato colectivo; Olegario Vázquez, de Grupo Ángeles; Alberto Baillères, de Grupo BAL; de Monterrey, Armando Garza Sada, de Grupo Alfa. Así como el dueño de Vidanta, Daniel Jesús Chávez, sin duda una muestra diversa de directivos y empresarios que atendieron la invitación de asistir a lo que fue un día histórico.

Recuperar Acapulco

La tarea no será nada fácil. Todavía no se reponía el puerto de Acapulco de la destrucción del huracán Otis, y John vino a recordar que hace falta mucho trabajo por hacer en materia de ordenamiento de la infraestructura de la ciudad, reordenamiento de zonas de riesgo, creación de otras fuentes de empleo no asociadas al turismo o servicios, en fin, la lista es amplia.

Abelina López (Especial)

Por lo pronto, el puerto, que tendrá otros tres años como alcaldesa a Abelina López, recibe este miércoles a la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien tendrá por la tarde una reunión en Acapulco para evaluar los daños y los pasos a seguir, tomando en cuenta que el huracán no sólo ocasionó daños graves ahí, sino en todo el estado de Guerrero, gobernado por Evelyn Salgado, entidad que a una semana del paso del fenómeno meteorológico sigue en muchas partes con graves problemas en comunicación terrestre.

Por lo pronto, una buena señal es la visita de la Presidenta a una zona de desastre, que aún está por verse si marcará diferencia con su antecesor y visitará de cerca a los damnificados.

Resilencia de las uniones de crédito

Si hay un grupo de intermediarios financieros que han mostrado su resilencia, es el de las uniones de crédito, que con tasas de crecimiento menores al 1 por ciento de la economía y tasas de referencia de dos dígitos, hacen que para el corto plazo tengan que considerar todos los riesgos coyunturales que se presentan en el país.

Benjamín Sacal (Especial)

Pero si algo los distingue es precisamente la preparación ante los entornos adversos, como bien ha dicho el Consejo Mexicano de Uniones de Crédito (ConUnión), que preside Benjamín Sacal, las intermediarias están preparadas para tener estrategias y planes de negocios para anticiparse a cualquier eventualidad, y en dado caso estar preparadas para fortalecer el capital, lo cual es muy importante.

En su encuentro anual, la buena noticia de parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es que la implementación de IFRS09 para uniones de crédito entrará en vigor hasta 2026 y no a comienzos de 2025 como se tenía previsto, lo que les da tiempo para prepararse. Ya platicaremos más de este sector.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.