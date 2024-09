Romero Oropeza: de petrolero a constructor de casas

La noticia no causó sorpresa, pues ya en el sector obrero y patronal, así como en el financiero se confirmaba hace unas semanas la llegada de Octavio Romero Oropeza como próximo director del mayor organismo de vivienda de América Latina, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Pero con ello, también han surgido las grandes dudas que este cambio significará, con la entrada de un petrolero a dirigir en poco más de 15 días, el fondo de vivienda más grande creado por los patrones y trabajadores, y lo más importante, poner en marcha el plan de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El primer reto será justamente ese, cómo será puesto en marcha el plan de tener al final de este sexenio un millón de nuevas viviendas, en donde nuevamente el Infonavit regresaría a sus inicios, a ser el constructor de las mismas. Esa parte ya no existe desde 1992 cuando se hizo la reforma para que el Infonavit dejara esa tarea de construir, reforma que impulsó el extinto Luis Donaldo Colosio.

Ahora, de retomar esa faceta, los constructores de vivienda de interés social están con las alertas prendidas de qué pasará con sus negocios, y ahí se verá si puede Romero Oropeza hilvanar los intereses políticos, de los vivienderos, del sector de los trabajadores, y los sindicatos, que previo a la reforma de 1992 fueron los que construyeron las unidades habitacionales, y por ende estaban más que involucrados en el tema.

Otro de los temas que siguen los financieros es que el Infonavit tiene una gran liquidez o sobreliquidez, dirían algunos, ya que al no alcanzar a colocar en crédito hipotecario todo lo que recibe en cuotas obrero patronales, ha formado una bolsa más que importante de más de 700 mil millones de pesos. La administración de ese recurso de los millones de trabajadores que cotizan es un punto a seguir. Algunos esperan que quizás opte por usar el recurso en construir vivienda con algún modelo financiero o emisiones especiales, ya se verá, todo dependerá también del equipo financiero que se integre.

En sus más de cinco décadas de operación, son más de 12 millones de créditos los que ha otorgado de alguna forma el instituto, en donde la estructura tripartita ha permitido mantener una vigilancia sobre el desempeño de lo que ingresa, pero sin duda los desafíos de dotar de vivienda a los trabajadores, ante el encarecimiento que hay en muchas zonas del país, es algo que se ve difícil de cumplir. En fin, apenas inicia el cambio de administrar una petrolera a un fondo de vivienda.

El profesional equipo de Bimbo

Es una de las empresas mexicanas que ha traspasado fronteras con sus productos, y un ejemplo en muchos sentidos por el crecimiento que ha tenido, todo eso ha resultado en que por segundo año consecutivo, Grupo Bimbo se ubique en el ranking “Las Mejores Compañías del Mundo 2024″, de la revista TIME y Statista.

Daniel Servitje (Especial)

La panificadora líder a nivel global, que tiene como presidente ejecutivo a Daniel Servitje, logró mantenerse por dos años consecutivos en este listado internacional y esto se logró porque sus más de 152 mil colaboradores consideran el buen ambiente y prestaciones de la empresa, ya que se tiene un entorno laboral que promueve el desarrollo de su máximo potencial humano. Eso de la mano del compromiso con la sustentabilidad y el crecimiento continuo de la empresa con presencia en 35 países, en donde opera 227 plantas y más de mil 500 centros de ventas.

El cruzar las fronteras y tener presencia en mercados de todo tipo no ha sido excusa para dejar de lado las políticas sobre el personal que son el centro de todo y la clave para alcanzar un desempeño excepcional, algo que siempre ha promovido la familia Servitje en diferentes frentes. Bien merecido el reconocimiento.

Las remesas con Finabien

Rocío Mejía (Especial)

El envío de remesas por parte de connacionales en el extranjero es uno de los principales ingresos del país, en donde se ha trabajado mucho para que los migrantes tengan mayores opciones para enviar y recibir su dinero con las mejores condiciones, lo que ha sido reconocido por la presidenta Claudia Sheinbaum al ratificar en el cargo a Rocío Mejía, quien se mantendrá como directora general de Financiera para el Bienestar (Finabien).

Finabien, en los últimos años, ha trabajado tanto con sus pares en el gobierno, como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para promover la tarjeta de Remesas Paisano, por ejemplo, que les permite a las familias en México no tener que esperar por su dinero, sino que el mismo día lo pueden tener en sus manos, esto, además de poder hacer compras. Desde luego, también ha trabajado con la iniciativa privada con Broxel, de Gustavo Gutiérrez –que por cierto, cumple 13 años de operación–, como Mastercard, que en México lleva Mauricio Schwartzmann, con quienes tiene la tarjeta Financiera Bienestar que les da ventajas tanto al paisano que vive en Estados Unidos como a la familia en México y ha logrado irse colocando en la preferencia de las familias. Un dato que deben saber es que abarató el costo de la remesa en 82 por ciento real.

Cabify dice adiós

Las aplicaciones para pedir un servicio de auto han ido avanzando en algunas ciudades, aunque en otras ya hemos visto los pleitos que se generan. Uber y Didi han logrado mantenerse en el mercado mexicano, no así Cabify, que en un mes exactamente dejará de operar en nuestro país.

Juan de Antonio Rubio (Especial)

Cabify, que fue fundada por Juan de Antonio Rubio, se va el próximo 11 de octubre, por lo que deja el camino libre a las alianzas que tenía con marcas procesadoras de pago que daban el servicio como un plus en ciertas tarjetas. Simplemente el modelo aquí no funcionó y no alcanzaron la rentabilidad esperada.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.