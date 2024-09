Sí habrá Leyes Secundarias de la LMV

Parecía que no se iba a lograr, ya que fueron muchos meses de negociación, ajustes y tensiones para tener lista de manera completa y con sus leyes secundarias, la Ley del Mercado de Valores (LMV) que se diseñó en este sexenio.

La iniciativa que impulsó el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio, busca fortalecer el débil mercado que se tiene en el país, y en el que el objetivo principal es que más empresas acudan en busca de financiamiento en México y no se vayan a otros mercados.

Se tiene previsto que hoy se realice exclusivamente para este tema, la aprobación de las leyes secundarias de la Ley del Mercado de Valores en la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside todavía Jesús de la Fuente, y en la que participa también el Banco de México (Banxico), con Victoria Rodríguez.

En este proceso estuvo igual involucrada la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), que tiene al frente a Álvaro García Pimentel, así como a las dos bolsas, que ahora tendrán todo el paquete de esta ley el reto de aprovecharla.

De entrada, las leyes secundarias permitirán que existan tres segmentos de emisoras simplificadas; el Nivel I, que serán emisoras con valores de deuda sin necesidad de calificación crediticia, con un monto máximo de 75 millones de Unidades de Inversión (Udis) por emisión, y hasta 900 millones de Udis anuales. El siguiente nivel será para emisoras con valores de deuda o respaldados por activos, que requieren calificación crediticia. El monto máximo es de mil 250 millones de Udis por emisión y acumulado anual, y el último, las emisoras de acciones o valores representativos de capital, en donde las emisoras extranjeras deben presentar una opinión legal de su país de origen.

Parte del freno que se tuvo en estas leyes secundarias fue que no se definía cómo informar adecuadamente los riesgos de las emisiones simplificadas y los fondos de cobertura a fin de hacer más atractiva y confiable la normativa, lo cual al final se logró para beneficiar a empresas y al sector.

Si nada sucede habrá humo blanco este día en la CNBV y tendremos por fin una ley completa, que ojalá cumpla con el objetivo por el que se creó ¿Lo logrará?

La fortaleza de la banca patrimonial

Jean Marc Mercier (Especial)

Es Invex al mando Jean Marc Mercier, como director General del grupo financiero, uno de los bancos con mayor presencia en el segmento patrimonial, y también ha incursionado en la banca digital con la marca Now; con esos dos modelos busca en el mediano y largo plazo crecer.

Pero no sólo eso, con la banca patrimonial, en donde han ampliado sus opciones de inversión para clientes digitales, con montos a partir de 500 mil pesos, esperan ir no sólo atrayendo nuevos clientes, sino impulsar temas de educación financiera para que las inversiones en otros modelos que no sean los tradicionales pagarés crezcan más.

En la parte digital de la Banca Patrimonial, que lleva Esteban Martínez, tienen ya Invex Trade, que es una plataforma para operar y transaccionar vía web, con productos de inversión como capitales, fondos, mercado de dinero, cambios y notas estructuradas.

Lo más importante en este tema, es que pese al periodo de transición que se vive actualmente por el cambio de gobierno, si bien los inversionistas están atentos a lo que sucede, para identificar los posibles riesgos o las oportunidades del mercado y poder actuar a tiempo, no han visto una salida o cambios importantes en el manejo de las carteras de sus clientes.

Eso sí, a partir del 1 de octubre, será un momento clave para saber qué es lo que viene con la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, y que los inversionistas tomen posiciones más claras. Por lo pronto, los nuevos productos del banco están listos para atraer a nuevos clientes.

Buen negocio de la F1

Cada vez más empresas del sector financiero y de tecnología se unen a ser patrocinadores de la Fórmula 1, ya sea apoyando a las escuderías o pilotos; ahí está en México el caso de Banorte, con Checo Pérez.

Ana Botín (Especial)

Pero a nivel mundial, es Santander, que lleva Ana Botín, quien ha estado presente de la mano de Ferrari en este deporte; los últimos años fueron los patrocinadores centrales, lo cual el domingo pasado se anticipó que dejaría de ser así, y es que no necesariamente la escudería italiana logró tener los mejores resultados.

Ahora, el paso que anuncian es que Banco Santander deja Ferrari para ser patrocinador y banco oficial de la Formula 1 a partir de 2025, con las marcas Santander y Openbank. Por lo que veremos los logos del banco en las vallas de los circuitos en Grandes Premios en los mercados principales de Santander: México, Estados Unidos, Brasil, España, Reino Unido.

Openbank, que está próximo a iniciar operaciones en México, también será lanzado en Estados Unidos este año, y tiene sentido optar por este cambio en el patrocinio, ya que el 60 por ciento de esta audiencia se encuentra en los mercados principales de Santander, con un alcance creciente en Estados Unidos y en el público joven en todo el mundo. La F1 cuenta con 24 Grandes Premios en 20 países, muchos de ellos en los principales mercados de Santander en Europa y América.

Santander así se suma a marcas internacionales como American Express, que desde este año es patrocinador también a nivel mundial de la F1, así como Visa, que recién se integró, ya veremos quién más sigue.

Caminando hacia la IA

Ayer comentaba acerca de la vigilancia que se debe tener hacia la Inteligencia Artificial (IA) en el sector financiero, pero también como decía, es una gran ayuda bien utilizada, y es un tema en el que todos deben poner atención.

Hay iniciativas como crear Centros de Excelencia en IA, que pueden permitir al ecosistema emprendedor convertir sus iniciativas en realidades dentro de sus propias organizaciones.

Carlos Murillo (Especial)

Ahí, DataKnow, que lleva Carlos Murillo en México, Colombia, Perú, Ecuador y Países Bajos, ha trabajado en una iniciativa para implementar In-house AI Excellence Hubs (Centros de Excelencia en IA Internos) en mil empresas mexicanas para 2027.

Lo que buscan es apoyar al sector emprendedor y Pymes que tienen menos acceso a estas tecnologías y con ello, lograr que tengan un enfoque futurista y avanzado, pero que también puedan tener cambios rápidos y efectivos en las empresas, así como implementación de IA sin necesidad de grandes construcciones inmobiliarias, ya que ellos aportan los centros. Es una buena idea, que habrá que darle seguimiento.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.