Arranca periodo de ‘stand by’ en las empresas

Este mes es considerado por empresarios y directivos del sector financiero, e incluso diría por algunos funcionarios públicos, más importante que en cualquier otro cambio de sexenio.

Ya que si bien, por un lado una gran parte de las empresas mexicanas muestran indicadores crediticios favorables, como lo mostró un reporte reciente de la agencia Fitch Ratings como resultado de una mejor actividad económica en mercados locales y globales, tendencia que prevalece desde hace dos años aun cuando hay factores adversos, como la inflación, mayores tasas de interés, volatilidad cambiaria y disrupciones en los precios de las materias primas debido a tensiones geopolíticas.

Estos datos los podemos ver en los reportes de las instituciones financieras, que las carteras crediticias de las empresas en sectores como bienes de consumo, manufactura diversificada, transporte, energía, bienes raíces y construcción de viviendas tienen un buen panorama.

Los aumentos del salario mínimo, bajo desempleo, mayores exportaciones mexicanas a Estados Unidos, mayor inversión y posibles beneficios de la relocalización de empresas, también conocida como nearshoring, son parte de las ventajas de estos números.

Pero en el otro lado de la moneda, existe real preocupación entre quienes tienen los datos al día de las finanzas de los mexicanos con créditos y ahorros, y también de las empresas que operan, pero sobre todo de las empresas que están viendo su expansión en el país, y que han optado desde el mes pasado por frenar sus proyectos, ya que el ambiente se ha “polarizado” más de lo que se esperaba, consideran.

La reforma judicial enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado preocupación en general en el sector financiero, pero también está claro que, de aprobarse, es una reforma difícil de implementar, por lo que eso podría frenar al final su puesta en marcha.

La reforma es vista como algo que al final no significa un cambio en el sistema judicial que se requiere, desde el tema de los ministerios públicos que tengan mejor preparación profesional, lo cual es importante para los procesos que se realizan. Pero en fin, la preocupación se centra en este mes, que puede ser clave en lo que vendrá para el futuro, y si bien las inversiones siguen ahí en stand by, todos coinciden en que septiembre y las señales que envíe la presidenta Claudia Sheinbaum serán claves para el sexenio que aún no inicia, la tensa espera, aseguran, inició ya este domingo.

Comité de Infraestructura, en marcha

Todo ya está listo y además cumpliendo la ley, el nuevo Comité de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que actualmente lleva Jorge Nuño y que entregará el relevo a Jesús Antonio Esteva Medina.

Lo interesante es que ya se tienen los Lineamientos de Integración y Funcionamiento de este comité, que es un órgano colegiado y especializado al interior de la SICT, entre cuyas funciones están proponer proyectos que atiendan las necesidades de infraestructura del país; contribuir al desarrollo de un esquema integral de planeación, programación, presupuestación, evaluación y seguimiento de los planes, programas y proyectos a cargo de la Secretaría; opinar, vigilar y, en su caso, solicitar ajustes a dichos planes, programas y proyectos; opinar respecto de la programación y asignación de recursos a los proyectos, entre otros.

Este comité permitirá al próximo secretario de la SICT, Esteva Medina, trabajar de manera más coodinada entre los subsecretarios y otros titulares de unidades de la SICT, pero lo importante es que podrán asistir especialistas para aclarar y asesorar sobre aspectos técnicos, administrativos, o de cualquier tipo para los que sean requeridos.

Por lo que esos invitados especiales tendrán voz, pero no voto, y sólo estarán en la presentación y discusión del tema para el que se les invitó, lo que se ve como un acierto, por lo que seguramente veremos muchos visitantes exponiendo los proyectos que se realizarán en la administración de Claudia Sheinbaum.

Preparados contra los ciberataques

En todo el sector financiero el tema de prevención contra los ciberataques es una constante, los delincuentes siempre están buscando cómo vulnerar a las empresas y los datos obligan a que todos estén alertas y no caer en las trampas que envían estos personajes; ya vimos lo que pasa, el último fue Palacio de Hierro que tuvo problemas.

Por lo que estar alertas debe ser la constante, como bien ha promovido entre sus colaboradores Daniel Bandle de Axa México. Y no es para menos, es que los empleados de esta compañía recibieron más de 23 millones de correos electrónicos en los primeros siete meses de este año, de los cuales, sus sistemas bloquearon más de 7.7 millones de mails fraudulentos que intentaron cometer un ciberataque contra la compañía.

Por lo que, quizás debe ser un ejemplo para otros, es que tienen un botón que permite a sus colaboradores reportar y bloquear con un click los correos sospechosos de phishing y es que, sin duda, es trabajo de todos el proteger la información.

Fincomún y su historia

Cumple ya tres décadas de operar en el sector financiero, con un enfoque social al atender a la base de la pirámide con créditos, y esta semana, Fincomún, que tiene como director general a David Romero Morfín, festejará estos 30 años de que abrieron sus puertas.

Es una de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) con más historia en la industria, en donde ha logrado también innovar, incluir y sobre todo mantenerse en el sector como referente.

El sector de las Sofipos en México ha crecido, pues en los últimos cinco años ya tiene a 3.3 millones de mexicanos, con 17 millones de depósitos y créditos, en donde Fincomún tiene un importante participación de mercado.

El mejor festejo, como comentó Romero Morfín, es seguir trabajando y abriendo las puertas al crédito y a los depósitos seguros de los mexicanos, felicidades a todo el equipo y sus clientes.

