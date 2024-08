¿Qué se espera del Infonavit?

Como todos saben, entre los planes de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está que más familias mexicanas tengan acceso a una vivienda, el plan es que sea un millón de viviendas en su sexenio, lo cual suena bien, pero complicado.

Ahí, el gran aliado será el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que en este sexenio dirigió Carlos Martínez y que entregará un instituto que logró mantener algunos de los planes estrella construidos en la llamada época neoliberal, desde el Mejoravit, hasta dar montos mayores de crédito a los derechohabientes y uno de los mejores, el traspasar las deudas de UDIs a pesos.

Pero sin duda, lo más importante actualmente, en este proceso de cambios, es quién será el relevo de Martínez al frente del Infonavit, ya que de eso dependerá qué planes se pondrán en marcha; por un lado, se ha mencionado igual a personajes del sector empresarial que han apoyado a la presidenta y que conocen la importancia del organismo, obviamente por la administración de recursos que tiene.

Se menciona a Octavio Romero Oropeza como uno de los posibles candidatos a la dirección del Infonavit, aunque pareciera improbable, ya que el perfil requiere que lleve a cabo y cumpla el compromiso de construcción de un millón de viviendas.

Pero dados los perfiles técnicos y académicos que ha presentado, se ha mencionado también que el relevo podría salir del interior del mismo organismo y sería un perfil nuevamente técnico y de casa. Ahí suenan Patricia Ortiz Couturier y Dayra Vergara, delegadas del Infonavit en CDMX y Estado de México, respectivamente, ambas mujeres reconocidas y que, con ello, también volverían a equilibrar el gabinete de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum.

Quien sea, tendrá que trabajar de la mano con Martí Batres, próximo titular del ISSSTE, ya que cuando fue anunciado, también se le hizo el encargo de coordinar temas del Fovissste, una institución noble que ha dado millones de hogares a los trabajadores del Estado.

Por lo pronto, en la industria de la construcción hay dos bandos, los que están preocupados porque el Infonavit regrese a ser el constructor directo de viviendas y los que están en espera de ser los elegidos para llevar a cabo esa tarea.

Sólo hay que recordar que hace más de 35 años, cuando el Infonavit construía viviendas, todas esas casas siguen en pie y sin problemas de grietas o daños, como sí ha pasado con las constructoras particulares.

Afore Citibanamex y los adultos mayores

Es la Afore Citibanamex, que lleva Luis Kuri, una de las afores más grandes del país, y que ha ido adaptándose y transformándose a las necesidades de sus clientes, sobre todo ahora para atender a los adultos mayores que han iniciado el proceso de obtener sus pensiones.

Esto porque puso en marcha una política de atención diferenciada para adultos mayores y mejorar la atención a este importante segmento de clientes, ya que de acuerdo con el INEGI, la población de más de 60 años aumentó en un 306 por ciento de 1990 a 2024, pasando de 5 millones a 16.5 millones; lo que representó un aumento en el porcentaje de personas adultas mayores respecto de la población total, al pasar de un seís por ciento al 14 por ciento y con ello, la demanda de atención cambió.

Por lo que fue la primera administradora de fondos para el retiro en México en recibir la insignia como una entidad financiera Comprometida con la Atención a las Personas Adultas Mayores, en apego al Protocolo para Mejorar la Atención y el Servicio de las Personas Adultas Mayores que otorga la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que preside Óscar Rosado. El reto, sin duda, es que no sólo en las afores o en el sector financiero en general se trabaje con la visión de atender mejor al adulto mayor, sino también en general en el sector servicios, ante el crecimiento de este núcleo poblacional.

Lo malo del regreso a clases

Aunque es una de las deducciones que con este regreso a clases más se busca utilizar, lo cierto es que es a veces resulta un viacrucis hacer uso de este beneficio fiscal otorgado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que lleva Antonio Martínez Dagnino, que por cierto se menciona, podría repetir en el cargo al menos al arranque del próximo sexenio.

Los pagos por colegiaturas y transporte escolar, como todos saben, son conceptos deducibles en la declaración anual, pero hay escuelas que se niegan a dar las facturas o ponen muchos obstáculos para hacerlo, con el fin de declarar los menores ingresos posibles y pagar menos impuestos y aunque hay denuncias, poco hace el SAT sobre el tema.

Como bien lo ha dicho el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), es bastante frecuente que escuelas no emitan o intenten no entregar los CFDI correspondientes, con el ánimo de no declarar el ingreso completo y a la fecha poco se hace para sancionar estas malas prácticas. Empezando el ciclo escolar y ya están reprobadas escuelas y el SAT por este tema.

La Agenda Nacional de Energía

La próxima secretaria de Energía, Luz Elena González, ya trabaja en el diseño de la que será la agenda sexenal en el país en materia energética y en donde Petróleos Mexicanos (Pemex), que llevará Víctor Rodríguez, será clave para fortalecer también a la empresa petrolera con más historia en México.

Si bien en la presentación oficial como próximo titular de la petrolera, Rodríguez habló justo de la importancia histórica de Pemex y aseguró que fueron los neoliberales quienes la dejaron en mal estado, y del fortalecimiento y cambios que se deberán tener, lo más importante es que todo será dentro de una agenda integral.

Y es ahí donde no sólo especialistas, sino inversionistas han puesto la atención en este plan, ya que debido al perfil de la próxima presidenta de México de impulsar las energías renovables, la gran duda que se generó es si las energías renovables serán una pieza fundamental del próximo sexenio y eso pueda abrir la puerta a otro tipo de empresas e inversionistas al país y ahora sí, empezar a trabajar como parte de una política pública integral en disminuir la huella de carbono de México.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.