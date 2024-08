Los nombramientos pendientes

Es una de las entidades más importantes, por su historia, aporte al país y por las crisis que ha vivido; este lunes, si nada pasa, se sabrá oficialmente quién será el titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), en donde como ya hemos mencionado se apuesta por el académico Víctor Rodríguez.

Así la política del sector energético, que encabezará Luz Elena González, podrá ya irse definiendo de la mano conjunta con la Secretaría de Hacienda, que lidera Rogelio Ramírez de la O, y ver el proyecto futuro que habrá para la petrolera mexicana, que no vive su mejor momento.

Lo que sí se espera es que los modelos contractuales, que le permiten a Pemex asociarse con inversionistas privados para desarrollar campos y acelerar la producción de petróleo con los últimos desarrollos tecnológicos y sin invertir recursos públicos, se consoliden. Se estima que estos modelos son más benéficos para la empresa pública que las rondas petroleras, que, a juzgar por los resultados, sólo sirvieron para que compañías extranjeras especularan en el mercado de valores con los activos que ganaron y que nunca pudieron desarrollar.

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dejó claro que su gobierno y la titular del ramo, Luz Elena González, no cederán a la petición que hicieron estas compañías agrupadas en la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), que ahora tiene como presidente a Alberto de la Fuente, director de Shell para México. Eso sí, Sheinbaum no cerrará la puerta a la inversión privada. La diferencia es que el modelo contractual para los siguientes años será uno en el que el privado asume todos los riesgos y costos de los proyectos, mientras que Pemex y el gobierno federal mantienen la propiedad sobre los activos, ya veremos cómo se aterriza este tema.

Mientras que será hasta después de mediados de septiembre que se conozcan a los titulares de Sedena y Marina, pendientes también están las designaciones en Infonavit, dirigido por Carlos Martínez; Banobras, que lleva Jorge Mendoza; Bancomext y Nafin, estos dos a cargo de Luis Antonio Ramírez Pineda; Banco del Bienestar, encabezado por Víctor Manuel Lamoyi; el SAT, dirigido por Antonio Martínez Dagnino, y el relevo en la Subsecretaría de Egresos federal.

Todo indica que ninguno de ellos repetirá y existe la posibilidad de que a alguno de los bancos llegue Jorge Nuño, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues en una mañanera de la semana pasada el presidente López Obrador lo felicitó y agradeció por su desempeño y remató: “ya en un mes nos vamos, pero creo que usted va a seguir trabajando”.

Seguir la cruzada de APIEJ

En Jalisco no todo es política; por ejemplo, hay que ver el trabajo realizado por la Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco (APIEJ), que preside Bruno Martínez, quien el año pasado puso en marcha la cruzada estatal de parques industriales, la idea nació justo para que los parques agremiados tuvieran de cerca a instituciones financieras para hablar de temas de financiamiento y sustentabilidad; en fin, la agenda fue amplia y debido al éxito se repite este año.

Lo importante es que el encuentro no sólo logró crecer el número de parques en la entidad, sino que además permitió tener una agenda común para trabajar con los municipios y ver si en el futuro se pueden tener los mismos requisitos, ventanillas únicas para continuar impulsando esta industria, que seguirá, sin duda, creciendo debido a la llegada de empresas de todo el mundo.

Por lo pronto, la idea de la cruzada que diseñó Bruno Martínez con su equipo, será también reconocida a nivel nacional, y seguramente podrá ser replicada por otras entidades. Esta historia continuará.

Intermediarios Financieros no bancarios, en la mira

Son una parte importante del sector financiero mexicano, y si bien por su tamaño no representan un riesgo sistémico, sí contribuyen y apoyan a las pequeñas y medianas empresas del país de manera directa y eficaz, me refiero a las Instituciones Financieras no Bancarias (IFNB).

Ellas tienen un panorama retador el próximo año en términos de financiamiento; estos años conseguir recursos no ha sido fácil, y ha sido una petición constante a la banca de desarrollo.

La calificadora Moody’s Local México ha lanzado una señal de alerta, luego de darse a conocer el diferimiento de los pagos de intereses sobre ciertas obligaciones de deuda pendientes de la Sofom Mega.

Y es que en los últimos años, las financieras no bancarias han experimentado una larga serie de impagos, quiebras, correcciones en estados financieros ya reportados y hasta evidentes fallas de gobierno corporativo, lo que también debe estar pendiente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que aún preside Jesús de la Fuente.

Lo cierto es que el anuncio de la Sofom Mega no hará más que endurecer las condiciones de financiamiento para la mayoría de las IFNB del país, por lo que aquellas que regulatoriamente tienen la capacidad de captar depósitos del público en general serán más resilientes, por ejemplo, las Sofipo y las Socaps.

Las Sofipos, por cierto, agrupadas a la Amsofipo tienen esta semana su encuentro anual, ya les contaremos más detalles.

Contemplan a una nueva emisora en el IPC

En el segundo rebalanceo del principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que tiene como director a Jorge Alegría, S&P/BMV IPC, podría entrar Operadora de Sites Mexicanos en lugar de Bolsa Mexicana de Valores, Cuervo, Genomma Lab o Megacable, de acuerdo con expertos.

Monex realizó algunos cálculos y como posible candidata para ingresar a la muestra del principal indicador está Sites, al contar con una mejor posición dentro del ranking de selección. En cambio, Genomma Lab y Megacable figuran en la lista de las emisoras que corren el riesgo de salir. Ya veremos quiénes se mueven.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.